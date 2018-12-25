圖片版權 Getty Images Image caption 2018年12月22日，北京一名女士在聖誕樹旁自拍。

閃閃發光的聖誕樹，商場循環播放的聖誕歌，這樣的場景在中國上海街頭隨處可見。但在河北、貴州和廣西的一些城市，卻成為「重點整頓」的目標。

河北廊坊等多地日前發佈禁令，禁止商販使用聖誕裝飾。此外，多所中國大學和中小學也禁止學生在社交媒體上討論聖誕節相關內容。

學者認為，中國當局對聖誕節的戒備心並非新鮮事，但在近期中國收緊對基督教會控制後，多地發佈針對聖誕節禁令很可能是地方政府為了規避政治風險而「揣測上意」。

「不過洋節」

在一封題為《關於做好聖誕節期間執法監管工作的通知》文件中，河北省廊坊市城管局要求執法人員全面取締沿街擺放的聖誕樹、聖誕老人等物品，並清理與聖誕節相關的櫥窗貼畫、布標條幅和燈箱。

圖片版權 Weibo Image caption 廊坊市城管局要求執法人員取締沿街擺放的與聖誕節相關的物品。

文件還要求執法人員在12月23日-12月25日「全員上崗」，並「全面管控利用公園廣場等公共區域開展宗教宣傳活動」。

BBC中文記者致電廊坊市城管局，工作人員回復稱「不了解相關情況」，但多名廊坊商家表示，有關聖誕節的禁令屬實。此外，與其相隔不遠的河北霸州，以及貴州岑溪、廣西梧州等地均有類似案例傳出，但BBC中文不能獨立證實該內容。

在中國社交媒體上，還有大量網友稱自己所在的學校禁止舉辦聖誕慶祝活動，甚至禁止在聊天軟件發佈和聖誕有關的文字、圖片。

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據安徽泗縣官方報道，當地一所小學周一（12月24日）進行了「抵制洋節，從我做起」的主題教育。其中，校長進行了《聖誕節是中國人的恥辱》演講，稱正是西方節日「帶給了中國奇恥大辱」。

爭議

有關聖誕節的禁令在中國的社交媒體上引發網友兩極化的反應，有網友稱，聖誕節的本質是宗教節日，不讓其進校園是「理所應當」的。

另一名網友看法不同，「去年春節，紐約帝國大廈亮起紅色燈光，很多外國人都在過春節，為什麼我們就不能過聖誕，文化自信哪去了呢？」

還有網友打趣道，「星期日是為了慶祝基督復活而進行禮拜的日子。所以，抵制宗教影響，請從周日加班做起。」

中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進稱，他十幾年來從未聽說過官方有「抵制」聖誕節的指令，他還曬出了《人民日報》總部食堂內的聖誕樹照片。

圖片版權 Getty Images Image caption 2015年平安夜，湖南衡陽的聖誕活動吸引了數以萬計的當地人參加。

此前，一則題為《洋節，再見！國家終於出手！》的文章在微信朋友圈廣為流傳，文中稱國務院發佈《關於實施中華優秀傳統文化傳承發展工程的意見》，全面禁止「洋節」。但BBC中文查詢發現，該文章並未提及相關內容。

中國社會學者、深圳大學特聘教授丁學良對BBC中文說，很多年輕人僅將聖誕節當做一個狂歡的機會，而非一個宗教節日。因此，不應將聖誕節與中國傳統節日相對立。

他認為，一些年輕人看上去更熱衷「洋節」的原因，是中國的快速發展導致「支撐中國傳統節日的社會經濟要素消失」。「現在的年輕人很難再去理解構建在中國傳統農耕文明的傳統節日，」丁學良說。

宗教性節日

中國對於聖誕節的忌憚並非今年獨有。2017年12月，湖南衡陽曾發佈一份措辭嚴厲的通知，要求該市黨員幹部和親屬不盲從過「洋節」，或「參與有西方背景的任何宗教活動」。

長期以來，中共黨員被視為是無神論者。加入中國共產黨的前提條件即是信仰共產主義，並沒有其他宗教信仰。

圖片版權 Getty Images Image caption 2018年12月24日，年輕的基督教徒在北京一所教堂參加彌撒。

獨立學者鄧聿文對BBC中文說，中國當局近段時間以來對基督教等宗教的管控日益緊張，聖誕節作為帶有宗教性質的節日受到官方防備「並不意外」。

鄧聿文稱，為了不刺激民眾，官方一般選擇冷處理。「這次的幾個案例有可能是下面人揣摩上意，但這實際上也是他們希望的。」

儘管近段時間多次傳出中國和梵蒂岡可能建交的消息，但中國當局對於宗教的打壓並未停止。本月初，四川成都秋雨聖約基督教會的100多名成員遭到警方傳喚並逮捕，該教會牧師王怡和多位教會成員失聯。

《紐約時報》此前報道稱，習近平上台後，僅在浙江便有1200到1700所教堂上的十字架遭到拆除。今年3月，中國還禁止了《聖經》在網上零售平台銷售。

在這種背景下，一些教徒主動將基督教「中國化」。網上流傳的一篇名為《耶穌娃》的河南梆子唱段裏，甚至出現「冬至過了那整三天，耶穌降生在駐馬店」等字句。

丁學良認為，中國官方和宗教人士目前都害怕出事。此前，一些宗教「的確在利用節日進行傳教，所以地方官員會很緊張」。

「就像情人節，從表達形式來說也是西方文化，但因為它們沒有強烈的宗教色彩，從中央到地方都沒有什麼顧慮。」