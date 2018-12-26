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中國人權律師王全璋被控「顛覆國家政權罪」案件在天津市第二中級人民法院閉門審理。

天津市第二中級法院12月26日發佈公告稱，案件擇期宣判。法院稱，「因涉及國家秘密，法院依法決定不公開開庭審理」。

王全璋的妻子李文足被公安困在北京家中，不准出席旁聽。有維權活動人士和維權律師的親人到現場聲援，被公安帶走。

英、美、德國與瑞士駐華外交官員到場希望旁聽，也被拒絶。

圖片版權 Reuters Image caption 王全璋的支持者在法庭外被警察帶走。

「709大抓捕」最後一個受審律師

王全璋於2015年7月被中國當局逮捕，是「709」維權律師大抓捕事件中極少數尚未受審的律師之一。他被捕後杳無音信，直到去年2月，他被控「顛覆國家政權罪」。家屬未准許探監。

2015年夏天，中國當局在20多個省份對上百名律師、法律助理、維權人士及親屬實施抓捕、傳喚或刑事拘留，被稱為「709事件」。被檢控的律師曾經處理政治敏感的案件。

圖片版權 Family Image caption 王全璋2015年8月遭到關押，家屬一直未被允許探視。

根據瑞典人權活動人士彼得·達林（Peter Dahlin）在推特發佈的消息，天津市檢察院第二分院於2017年2月13日簽署對王全璋的起訴書。

起訴書對王全璋涉嫌「顛覆國家政權罪」的指控主要涉及三起事件：2009年8月，王全璋與達林等人在香港註冊公司，在中國各地成立法律援助站。2014年，參與要求釋放黑龍江建三江農墾公安局拘留人員。2013年至2014年期間代理三起法輪功案件。

今年7月9日，在美國紐約舉行的第二屆中國人權律師節把「首屆中國人權律師獎」頒給了王全璋和高智晟兩位律師，王全璋未能到現場領獎。

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持續打擊

在2015年被捕的大批人中，有數十人被正式調查。周世鋒、胡石根、翟岩民、勾洪國等人被判"顛覆國家政權罪"或「煽動顛覆國家政權罪」，被判三年到七年刑罰。另外一些人被判處緩刑或保釋，仍處於被監視狀態。

總部設在英國倫敦的國際特赦組織密切關注王全璋的案件，該組織在香港的研究員盧利安對BBC中文表示，王全璋之前所做的事「只是在盡一個律師應盡的責任，當局對他的指控是無根據的」。

盧利安說，從「709事件」牽涉的律師開始被判刑以來，就對已經存在的維權律師網絡造成了很大的打擊，而此次王全璋案件只會「令恐懼持續」。