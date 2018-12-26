圖片版權 CNS Image caption 福建龍岩發生公交車劫持事件，官方通報稱事件已造成8人死亡。

中國福建省龍岩市周二（12月25日）發生一起行兇者劫持公交車撞人事件，中國官方通報稱事件已造成8人死亡、22人受傷。

當地警方沒有公布具體行兇動機，但稱，犯罪嫌疑人與社區官員有矛盾。

據中國官媒報道，周二（12月25日）15點20分左右，龍岩一輛35路公交車在市中心附近被劫持。行兇者先持刀殺人，隨後劫持公交車衝撞多輛轎車、摩托車和行人。行兇者隨後被趕來的警察合力制服。

一名在事發路段的水果店老闆對中國媒體說，被劫持的公交車當時開得飛快，「只有一個人在駕駛位上開著車，車子一路開一路撞人。」

據報道，公交車上一名法醫乘客曾奮起和兇徒搏鬥，導致頭部、腹部各中一刀。公交司機在車上被歹徒刺傷後，便打開車門讓所有乘客下車，隨後自己也離開車輛。

圖片版權 CNS Image caption 目擊者稱，被劫持的公交車當時開得飛快，撞倒多輛摩托車和行人。

截至周二晚上10點，事件已造成8人死亡，22人受傷，其中1人傷重。

官方通報稱，48歲的犯罪嫌疑人是本地的無業人員，他因為在父親作為優扶對象而需要進行信息採集的問題上，與居委會（當地社區管理組織）官員發生衝突。

公交劫持事件在社交媒體上引發大量中國網友關注。有網友稱，此類無差別攻擊最讓人後怕，「因為你不知道如何防備」。

「冤有頭債有主，生活中遇到再多困難，也不是濫殺無辜的借口，」一名微博網友說。

很多網民除了譴責行兇者外，也就媒體是否要深入報道行兇者的背景和潛在動機產生不同看法。

「直接槍斃吧，希望媒體千萬別介紹歹徒的身份，我們不關心他有什麼冤屈，我們只希望他趕快去償命，」一名微博網友評論道。

不過，專欄作家連鵬說，他仍希望媒體能對行兇者的背景進行深入報道。「槍斃一個罪犯很容易，難得的是深入分析何至於此，從而盡量減少未來同類案件的發生。哪怕他是人格障礙天生反社會。」

圖片版權 AFP Image caption 今年六月底上海市民在上海世界外國語小學附近點燭光悼念被歹徒砍死的學生。

龍岩劫持事件的確在中國並非罕見，僅在今年，中國就發生過多起因歹徒持刀無差別襲擊平民而導致大量人員傷亡的案例。

2018年9月12日，湖南衡陽一名男子駕駛路虎越野車在當地的一個廣場上衝撞碾壓人群，共造成15人死亡，43人受傷。

2018年6月28日，在上海徐匯區一所較為著名的小學門口，一男子持刀砍死2名小學生。

2018年6月25日，山東省煙台市的一名男子駕駛叉車在道路上瘋狂撞人，最終被警方擊斃。

2018年4月27日，一名男子在陝西米脂縣的一所小學門口，連續刺傷21名學生，最終導致9人死亡。

獨立學者鄧聿文曾向BBC中文分析稱，中國頻繁發生的因個人洩憤或報復社會而製造的襲擊事件，是「弱者對弱者的報復」。

他表示，由於社會個體自由受到嚴格約束、群體自治也被取締，在這種情形下，幾乎所有的公共產品都由政府來提供和分配，社會很容易發生爭奪公共產品和資源的戰爭。「所以，很多資源爭奪的失敗者就會把自身處境之『惡』運歸咎於社會，是社會害了自己，」鄧聿文說。