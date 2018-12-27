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（注：本文不代表BBC立場和觀點）

中共在前不久召開的政治局會議上，宣稱「反腐敗鬥爭取得壓倒性勝利，全面從嚴治黨取得重大成果」，對外界來說，這是一種話語表述上的遊戲，並沒有實質意義，抑或意味著反腐結束或者政策轉向？

中國官方對某項重大政策的宣示或表述，單從字面含義看，往往使人困惑，因此引來輿論猜謎般的各種解讀。但如果多做點功課，是大致能「猜」出個八九不離十的，至少不會差得太遠。就上述這句話而言，人們需要聯繫反腐的目的、時間、過去相關的表述以及中國政府面臨的階段性任務來分析。

此輪反腐已經運行了整整6年，根據中央紀委的統計，在十八大至十九大的5年間，共查處省軍級以上黨員幹部及其他中管幹部440人，處分廳局級幹部8900餘人，縣處級幹部6.3萬人；十九大至目前，立案審查調查中管幹部70餘人。2018年1至9月，全國紀檢監察機關立案46.4萬件，處分40.6萬人。以中管幹部為例，2018年前5年平均每年查處的人數是88人，今年被查處的人數有約20%的下降。

Image caption 分別擁有205名正式成員和171名候補成員的中共十八屆中央委員會在5年任期內有近10%落馬。

或許正鑒於此，中共在對反腐形勢進行表述時，不同階段有不同說法。2015年1月，習近平在十八屆中央紀委五次全會的表述是：「反腐敗鬥爭形勢依然嚴峻複雜，主要是在實現不敢腐、不能腐、不想腐上還沒有取得壓倒性勝利」。此時反腐只進行了一年，雖然沒有取得「壓倒性勝利」，但在該年，取得了「重大階段性成果」。

2016年1月，習近平在十八屆中央紀委六次全會的表述變成「反腐敗鬥爭壓倒性態勢正在形成」，經過將近又一年的反腐，到該年年底，習的表態是「反腐敗鬥爭壓倒性態勢已經形成」。

從「已經形成」到這次的「勝利」，又過去兩年。

圖片版權 Getty Images Image caption 習近平已被視為毛澤東之後中國最有權勢的領導人。

從上面簡短的概述看，在過去4年，中共一直用「壓倒性態勢」或「壓倒性勝利」來描述反腐進展，只不過，2015年是「尚未取得」，2016年初是「正在形成」，2016年底是「已經形成」，2018年底為「已經取得」。這個過程如官媒所言，「標誌著我國反腐鬥爭成果正從量的積累邁向質的轉變」。換言之，至少習近平認為，通過6年的強力反腐，一種「風清氣正」的政治生態在中共黨內已經形成。這就是所謂「質」的轉變，是反腐迄今取得的最重要成果。

現在的問題是，中共為什麼在2018年底對反腐會有這樣一個「重大判斷」？它的真實含義是什麼？如果我們不了解反腐的動機和目的，以及中國政府當下面臨的任務轉變，很可能就不能凖確理解。

習近平6年前決定發動這場中共建政以來空前規模的反腐，決不是臨時起意，心血來潮，而是出於「亡黨亡國」的「憂慮」，因為在習接掌大權時，中共的腐敗程度是建政以來最嚴重的，在習看來，腐敗不除，必「亡黨亡國」。站在共產黨的角度，這是一個「崇高」的目的。但除救黨外，也有習近平私人的動機，即集權的考量。不僅習近平，一定程度上也是中共高層認為，無論是出於治理這個「垂垂老矣」的黨，還是推進改革這個「偉大事業」的需要，都必須集中更大的權力，而要集權就必須反腐。只不過，習近平的私慾使他對集權「上了癮」，在治黨和反腐過程中，他發現，若不擁有毛澤東式的超級權力，很難把黨改造得聽其指揮，有「戰鬥力」。他需要進一步的集權來反腐，而反腐對其集權有強化、鞏固效應。兩者是「相得益彰」，最後形成了目前的態勢：習近平成了「眾王之王」，個人凌駕於整個黨之上。

所以，比高級官員在反腐中落馬數量更關鍵的是，建立起了唯習近平馬首是瞻的新的政治規矩和政治生態。所謂「反腐取得壓倒性勝利」，指的是這點。有了後者的保障，再繼續目前強度的反腐，似無必要。

圖片版權 EPA Image caption 習近平新時代中國特色社會主義思想寫入黨章。他需要集權來反腐，而反腐對其集權有強化、鞏固效應，兩者"相得益彰"。

這裏另一個考量的因素是，中共在持續六年的反腐後面臨著一個任務轉換的問題，即接下來要轉入拼經濟的階段。反腐固然能夠得到大眾的支持，黨內高級幹部對習的言聽計從固然能減少習做事的羈絆，但一方面，選擇性反腐本身會減少高級幹部對反腐的認可。另一方面，他也明白，如果反腐不能轉化為實實在在的經濟增長，給民眾帶來實實在在的利益增量，反腐取得的成效終會在時間中流失，民眾終會撤回對自己的支持，中共的合法性同樣面臨危機。故根本的辦法還是發展經濟。而在高強度的反腐態勢下，各級官員是不敢也不願去拼經濟的。渾渾噩噩，無所作為，是目前領導幹部的普遍心態。貿易戰尤其加劇了這種情形。

中美貿易戰的後果已經顯示出來，嚴重衝擊了中國經濟。在統制性的經濟體制下，經濟的活力與增長很大程度上依賴黨政領導幹部做事的意願和程度。如果不在反腐上適度放鬆，讓領導幹部能夠放心大膽地發展經濟，中國經濟只會更糟，從而對中共統治構成威脅。

習近平和黨內高層對此很明白。在改革開放40週年紀念以及中央經濟工作會議上，習指出，改革開放已走過千山萬水，但仍需跋山涉水；堅持把發展作為黨執政興國的第一要務，堅持以經濟建設為中心，激勵幹部擔當作為，鼓勵創造性貫徹落實，加強學習和調查研究，在學習和實踐找思路、想辦法。

因此，「反腐取得壓倒性勝利」，可以看作一個信號，即不會再延續目前讓人人自危的反腐態勢，在反腐的程度和力度上有所放鬆。但不能把它理解成要結束目前的反腐。對習近平而言，儘管通過反腐建立起了「一人領導體制」，但也要防止出現一旦結束反腐，腐敗是否會捲土重來，從而導致反腐前功盡棄的現象。此外，這幾年遇到的阻力也使他感到，改造中共的任務遠沒有完成。此乃政治局會議為什麼重申「反腐敗鬥爭形勢依然嚴峻複雜，全面從嚴治黨依然任重道遠」，並強調「要有力削減存量、有效遏制增量，鞏固發展反腐敗鬥爭壓倒性勝利」的原由。

順便說一下，什麼是腐敗的存量和增量？也就是，十九大前出現的腐敗是存量，十九大後出現的腐敗是增量。存量繼續得查，增量要進一步防。這也決定了反腐不可能結束，但不會繼續目前的高強度和力度，而是利用幾年反腐創造出的機制，將反腐導入常態。