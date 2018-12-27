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中國國家安全部原副部長馬建因受賄、強迫交易、內幕交易，於12月27日被大連市中級人民法院一審判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產。

判決書中多處提及流亡美國的中國富商郭文貴，稱馬建幫助郭文貴實際控制的公司強迫交易，「情節特別嚴重，影響特別惡劣」。

大連中院公告稱，鑒於馬建案的犯罪事實、證據涉及國家秘密，大連市中級人民法院於2018年8月16日依法對該案進行了不公開開庭審理。馬建當庭表示服從判決，不上訴。

受賄罪、強迫交易罪和內幕交易罪

大連中院判決馬建犯受賄罪、強迫交易罪和內幕交易罪三項罪名，每項均與郭文貴相關。

大連中院12月27日公布消息稱，經審理查明，馬建在1999年至2014年利用擔任國安部原副部長等職務便利，為郭文貴及其實際控制的北京政泉置業有限公司等單位及個人提供經營幫助，並親自或通過親屬非法收受財物共計折合人民幣1.09億餘元。

大連中院表示，2008年至2014年，馬建與郭文貴共謀，分別指派他人採取威脅等手段，令郭文貴控制的政泉公司控股中國民族證券有限責任公司。馬建後在2013年非法得知民族證券將與方正證券合併的內幕消息後，指使其親屬購買方正證券股票，賣出後獲利共計4929萬餘元。

大連中院一審判決，馬建以受賄罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；以強迫交易罪判處有期徒刑四年，並處罰金人民幣五十萬元；以內幕交易罪判處有期徒刑五年，並處罰金人民幣五千萬元，決定執行無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。同時馬建受賄所得財物、由此產生的額外收益和內幕交易違法所得均上繳國庫。

北京政泉控股也官司纏身。此前大連中院裁決，政泉控股及其高管強迫交易、挪用資金，判處證券控股罰款600億元。政泉控股對此提出上訴，而在馬建宣判前一天，遼寧省高級人民法院二審維持原判。

馬建與郭文貴

圖片版權 Getty Images Image caption 郭文貴現正在美國尋求政治庇護。2018年11月，郭文貴與特朗普前白宮首席戰略顧問班農就海航前董事長王健死亡一事舉行發佈會。

1956年出生的馬建長期在中國國安系統工作。公開資料顯示，他在國安系統中歷任副處長、處長、副局長、局長、部長助理等職務。他自2006年起擔任國安部副部長，2016年新華社發佈消息稱其因嚴重違紀問題被立案審查並開除黨籍。

現年51歲的郭文貴祖籍山東，在北京以房地產起家。在2016年10月31日發佈的胡潤百富榜上，郭文貴資產為180億元人民幣。

據中國騰訊新聞報道，郭文貴曾以社交圈「盤古會」為平台結交高官，織成利益勾結網絡。他於2014年逃離中國，逃亡前後他此前的商業伙伴和政界後台先後遭到中國政府逮捕。從2017年初開始，郭文貴通過推特、海外媒體等渠道進行「爆料」，指控王岐山、孟建柱等中共高官。

中國外交部2017年4月指，國際刑警組織在北京要求下，向郭文貴發出紅色通緝令，但並未透露其被控罪行。

郭文貴現正在美國尋求政治庇護，目前尚未對馬建判決結果發表評論。

在美國的他遇到來自中國公司和個人的訴訟，起訴方包括海航集團、中國知名媒體人胡舒立，地產大亨潘石屹夫婦等等。郭文貴否認對他的所有指控，堅稱自己清白。