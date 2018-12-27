華為孟晚舟事件後在英美市場遇多重政治阻力

圖片版權 EPA Image caption 美國在8月已經通過一個防務政策法案，禁止政府向華為和中興採購設備後，現在特朗普考慮在新年發佈行政命令進一步限制中國的通訊設備製造商。

中國電訊巨頭華為的高管孟晚舟最近在加拿大被捕，華為海外發展四面楚歌，現在又面對英美市場的政治阻力增加。

《泰晤士報》報道引述英國國防大臣表示「深切關注」中國技術公司華為參加提升英國移動網絡系統。這是首位英國內閣官員就「華為為題」發出明確警告。

國防大臣加文·威廉姆森發表評論前，英國的幾個盟國出於安全考慮，已經禁止，或限制使用華為的網絡技術產品。澳大利亞，新西蘭和美國已經限制在他們國內的5G移動網絡使用華為的技術。威廉姆森說，英國要參考盟國的榜樣。

不過據《獨立報》報道，因為英國面對脫歐後不確定的前景，需要尋求歐盟外的貿易伙伴，因此不願意過度激怒中國。英國許多移動網絡一直同華為合作，因此很難在短時間內杜絶使用華為的設備。

相比之下，美國一直採取了更強硬的做法，一直以安全威脅為由敦促英國和其他盟國停止使用華為和其他中國製造商提供的設備。美國總統特朗普正考慮在新年發佈行政命令，宣佈全國禁止美國公司使用中國公司華為和中興的產品的緊急命令。

這是特朗普政府針對華為和中興這兩個中國最大的網絡設備公司採取的最新措施，旨在將他們排除在美國市場之外。3名消息人士對路透社說，這項行政命令已經醞釀了8個多月，最早可能在一月初發佈。美國商務部會按此政令組織美國公司購買那些具有安全風險的外國電訊製造商的產品。

Image caption 國防大臣加文·威廉姆森：「我深切地關注華為向英國的5G網絡提供技術。我們必須要仔細關注此事。」

一位消息人士說，雖然這個行政命令不可能對華為和中興點名，但是商務部會理解為得到限制中興和華為公司出售設備的授權。這個行政命令會啟動「國際緊急經濟權力法」，讓總統有權監管商業行為，已應對威脅到美國的國家緊急狀態。

美國政府在8月已經通過一個防務政策法案，禁止政府向華為和中興採購設備後，現在特朗普考慮在新年發佈行政命令進一步限制中國的通訊設備製造商。

不久前，英國軍情六處負責人揚格（Alex Younger）最近也說，必須要對華為這樣的公司「做出決定」，因為其他國家的政府已經採取措施禁止華為公司進入。

《泰晤士報》報道引述英國國防大臣的話說，「我深切地關注華為向英國的5G網絡提供技術。我們必須要仔細關注此事。」

圖片版權 Reuters Image caption 美國一直以安全威脅為由敦促英國和其他盟國停止使用華為和其他中國製造商提供的設備。

最近英國指責中國大規模工業間諜計劃， 「廣泛和嚴重的」網絡攻擊，入侵英國和盟國的網絡。英國外交部說，為中國國家安全部效力的黑客正在從歐洲，亞洲，美國盜竊商業機密。

英國官員說，中國的活動是否廣泛，已經「危及」英國和全球的經濟增長。

華為公司強烈否認關於他們的產品具有安全威脅的任何說法，並且發表聲明說"沒有任何政府要求華為建造後門或干擾任何網絡，我們的所有員工都不會容忍這樣的行為。"

華為海外發展受阻時，美國和中國正在進行高層貿易談判，試圖解決兩國的貿易紛爭。

根據2018年第二季度的全球手機供應的統計數據，華為已經超過蘋果成為全球智能手機的第二大製造商。