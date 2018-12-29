時間來到2018年的第52周，也是最後一周。一場海嘯席捲印尼，帶走了至少430人的生命；中美科技領域的競爭可能在2019年對兩國關係影響重大；在年尾節假相接之際，中國多地針對聖誕節頒布禁令，甚至有要求稱「不過洋節」，體現出中國官方對西方宗教文化的戒備。

另一方面，習近平在紀念中國改革開放40週年大會上的講話影響繼續在發酵，曾任中共中央前總書記趙紫陽政治秘書的鮑彤認為，那番講話是中國改革的悼詞；與此同時，今年在中國，一群信仰馬克思主義的左翼青年形成了一股不容小覷的政治力量，BBC中文記者為您獨家帶來他們的故事。

1.印尼突發火山海嘯 傷亡慘重 史上曾創災難紀錄

圖片版權 EPA Image caption 2018年底的印尼海嘯爆發前，巽他海峽的喀拉喀托火山（Krakatau volcano）已經再度噴發數日。

12 月23日晚，印尼爪哇島與蘇門答臘之間的巽他海峽突發海嘯，截至目前已造成至少430人死亡。印尼官員估計，這次海嘯與巽他海峽中的喀拉喀托火山（Krakatau volcano）爆發、引發海底岩層滑坡和月圓引發漲潮等因素有關。喀拉喀托火山是近代噴發最猛烈的一座活火山之一，它在1883年的大爆發是人類有歷史記錄以來造成人員傷亡最嚴重的火山海嘯災害，共造成不同區域超過3.6萬人死亡，其威力相當於廣島原子彈爆炸受到衝擊的1.3萬倍。

台灣媒體報道，有8名台灣人在當地旅遊，逃往山上避難，其中兩人傷重，當地醫護人員已協助救治並將重傷者送往醫院。

2.中美貿易戰： 兩國之間高科技較量激戰正酣

圖片版權 Getty Images Image caption 中美貿易戰背後，是兩國在高科技行業的較量

對中國的高新科技行業，即將過去的2018年絶對不是一個好年份。4月，美國商務部下令處罰違反美國對伊朗、朝鮮制裁禁令的中興（ZTE），七年內禁止美國公司向這一中國通訊業巨頭銷售零部件；之後伴隨中美貿易戰年中開打，「中國製造2025」計劃重點扶持的新興產業受到全面狙擊；12月，在中美貿易戰休戰之際，另一中國科技巨頭華為集團創始人之女、首席財務官孟晚舟因涉嫌違反美國對伊朗制裁禁令在加拿大被捕。

雖然貿易戰貫穿了這一年中美競爭的始終，但這背後，一場兩國之間高科技較量激戰正酣。

3.聖誕在中國：多地再頒聖誕禁令 「洋節」爭議顯官方對宗教憂慮

圖片版權 Getty Images Image caption 2018年12月22日，北京一名女士在聖誕樹旁自拍。

閃閃發光的聖誕樹，商場循環播放的聖誕歌，這樣的場景在中國上海街頭隨處可見。但在河北、貴州和廣西的一些城市，卻成為「重點整頓」的目標。

學者認為，中國當局對聖誕節的戒備心並非新鮮事，但在近期中國收緊對基督教會控制後，多地發佈針對聖誕節禁令很可能是地方政府為了規避政治風險而「揣測上意」。

4. 中國改革開放40週年：「不該改的、不能改」的講話VS「宣佈中國改革業已死亡的悼詞」

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「該改的、能改的我們堅決改，不該改的、不能改的堅決不改。」中共最高領導人習近平12月18日在慶祝改革開放40週年大會上曾這樣表示。有分析人士認為，這暗示著中國政治體制改革絶無可能。

曾任中共中央前總書記趙紫陽政治秘書的鮑彤向BBC中文分析表示，習的講話是一篇宣佈中國改革業已死亡的悼詞。

5. 中國左翼青年的崛起和官方的打壓

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過去幾十年，中國國家主導的市場經濟令一部分中國人先富起來。而曾經被中國共產黨宣稱為社會主義國家領導階級的工人，在國企轉制、下崗、出口型經濟轉型和城市化建設中，日益被邊緣化，權利無保障，有的工人群體甚至被列入「低端人口」。

在中國社會空間不斷緊縮之下，一批關注社會底層、信仰馬克思主義的左翼年輕人在網絡和街頭集結，對他們所不滿的勞工權利無保障、貧富差距加大等社會現實問題發起挑戰，形成一股不可小覷的政治行動力量。他們家庭背景各不相同，但大多就讀於中國一流大學、喜歡讀馬克思著作、擁護社會主義，在學校就積極參加社團、為校內工人的權益奔走，但也因此遭到中國當局的嚴厲打壓。