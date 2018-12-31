韓國瑜能在高雄複製「深圳模式」嗎

圖片版權 Getty Images Image caption 深圳（左）和高雄（右）。

剛就任台灣高雄市長的韓國瑜近日接受台灣媒體專訪時，提到高雄「拼經濟」的一連串策略。其中，與中國大陸城市交流成為其施政重點，韓國瑜特別提到中國南方一線城市「深圳」，期許兩地加強兩地城市經貿交流。

「兩岸一家親，親上加親」

台北市長柯文哲作東，以「兩岸一家親」為熱點的兩岸城市論壇閉幕不久，韓國瑜接受台灣中天新聞的專訪立即回應，並添上「親上加親，合作愉快，交流的水乳交融」，為高雄與中國大陸各大城市交流重新論述。

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韓國瑜強調，兩岸城市經貿往來是高雄市拼經濟，台灣人民賺錢的活路，其呼籲執政的民進黨政府切莫反對或阻饒兩岸交流。關于城市交流、中國南方大城深圳，是韓國瑜提到未來城市發展模式的首選。韓國瑜專訪中表示，深圳與高雄都是位居南方的移民城市，只有百分之三是原居民，因此，「大家都為了生存、經濟性很強，高雄未來也想走這條路。」

1980年，緊鄰香港的深圳成為中國最早成立的經濟特區之一，1992年，鄧小平南巡，開啟了深圳加速發展之路。短短幾十年，深圳吸引了無數港台資本以及國外資本投入，工廠林立，「北上廣深」被普遍看作中國大陸的一線城市。深圳市2017年GDP總量達到2.24萬億元人民幣，已幾乎和香港相同。深圳已成為世界知名的「信息科技」之都，「騰訊」以及「華為」總部皆設在深圳。郭台銘旗下「富士康」工廠在深圳有三十多萬員工。

高雄難以享受的特別待遇

圖片版權 Getty Images Image caption 作為中國一線城市的深圳GDP已和香港旗鼓相當，但高速發展中也出現了一些值得警惕的社會問題。

英國牛津大學國際關係博士汪浩接受BBC 中文訪問時說，深圳模式的成功是「傾全國之力」的結果。不管是稅務，土地，人口流動以及環境等法規上，深圳經濟特區享有特權，吸引世界資本投資，還設立了股票交易所。汪浩認為，深圳模式空前絶後。

與高雄的比較，在台灣現行法令基礎上，高雄不可能享有當年深圳擁有的一切特別待遇，因為「如果高雄可以有特殊待遇，其他縣市也不會接受，」汪浩表示。

但汪浩指出，另一方面，今年中國的股市表現不佳，深圳當地科技公司或新創公司立刻收縮，長期炒作過高的辦公樓與房屋物價，都遭受打擊。

汪浩強調，人口老化帶來的醫療社會福利保險，深峻的貧富差距，城市」低端人口「何去何從，年輕人租不起買不起深圳房子的普遍現象，都是深圳享有特權發展之後，如今面臨的挑戰。他認為，高雄近來石化工業轉型後，漸進發展的科技產業譬如視覺虛擬(Virtual Reality)產業，或可從中觀察高雄轉型發展的趨勢。

汪浩指出，深圳高速發展下除了貧富差距外還有其它難題。深圳1993年港資玩具工廠大火，因為安全措施貧乏，造成八十多名年輕女工葬身火窟，以及近年來富士康工人」連環跳「自殺的國際新聞，都是值得警惕的代價。

圖片版權 AFP Image caption 韓國瑜強調，兩岸城市經貿往來是高雄市拼經濟，台灣人民賺錢的活路。

香港中文大學社會學系副教授陳敬慈（Chris Chan）接受BBC中文訪問時說，深圳發展是靠兩個世代，千萬農民工移居深圳所打造。高雄目前的產業變化以及農民人口結構與深圳發展步伐不同。

陳敬慈指出，深圳模式的特點是高度去中心化，亦即中央及廣東省權力下放自各鄉鎮，彼此高度競爭，以台資港資等小工廠為主力。農民工是被犧牲的族群，」今年發生的塵肺病工人抗議都是明證，「陳敬慈表示。

網民反應

韓國瑜的言論也引起中國大陸網民熱議。在中國著名的視頻網站BiliBili，網友直接逐字點評韓國瑜的論點。有網友直言，「先回歸，一切好談」，「咱國家不要再笨了，先統一，再來談」，「有錢才親，沒錢就不親」; 或讚譽韓國瑜「這人挺有腦子的」。然而，也有網民批評「台北都打不過深圳，高雄算了吧」，「高雄的GDP連三線的鎮江都比不了，學深圳…」

台灣網民則認為，中美貿易戰下，深圳模式都受打擊，高雄不需要邁進，亦有網友認為，擴大城市交流是韓市長重要的政策，也需要民眾支持。