圖片版權 CNA Image caption 死豬2018年12月31日漂至台灣金門田埔，現場封鎖戒護。

台灣總統蔡英文今天（1月1日）發表2019新年談話，針對非洲「豬瘟議題」再次呼籲大陸在疫情防治上互相合作，並批評「若連豬瘟防疫都無法真心合作，哪來的兩岸一家親？」似乎將「豬瘟議題」提升至政治層級。

國台辦發言人馬曉光日前則批評民進黨當局稱大陸隱匿疫情、防疫失控，是完全不實指控及故意炒作，借題發揮，意圖煽動台灣民眾對大陸的不滿情緒。兩方各說各話，也牽動著兩岸情勢的發展。

豬瘟疫情透明度

2018年8月中國大陸爆發豬瘟疫情後，台灣政府就多次指出，大陸未按兩岸協議主動通報疫情，台灣陸委會副主委邱垂曾向BBC中文表示，中國豬瘟疫情已經「失控」。並譴責「中國對豬瘟疫情的訊息很不完整」。他還呼籲對岸「少點政治、多辦正事」。

2018年12月18日，蔡英文呼籲中國政府切勿隱匿災情。今天在發表新年談話時，蔡英文再次提及「豬瘟議題」，表示一旦豬瘟傳入，不僅會重創相關產業、影響民生經濟，更會造成台灣民眾對對岸負面觀感。她更說，「如果連疫情防治都不願意一起合作，哪來的『兩岸一家親』？與其千方百計讓政治人物說通關密語，不如務實在兩岸民眾最關心的民生安全上合作」，她再次呼籲對岸放下成見、放下對立，以民生安全為重。

圖片版權 Getty Images Image caption 台灣總統蔡英文針對非洲"豬瘟議題"呼籲大陸在疫情防治上互相合作

據了解，非洲豬瘟疫情2018年8月初從遼寧開始在中國大陸擴散，據台灣媒體統計，截至2018年12月30日，累計已有103例疫情，遍及大陸23省區市。中國農業農村部稱非洲豬瘟疫情總體可控。

中國國務院台灣事務辦公室也在去年12月26日表示，非洲豬瘟在中國並非「大規模疫情」，且中國並未向台灣出口豬肉，因此不適用「兩岸檢疫協議」，中方也都已經確實向國際組織通報。

國台辦發言人馬曉光更批評，民進黨當局稱中方隱匿疫情、防疫失控，「這完全是不實指責，是故意炒作，是借題發揮，意圖煽動台灣民眾對大陸的不滿情緒。」

疫情牽動兩岸情勢

大陸豬瘟疫情爆發後，蔡英文多次呼籲大陸合作對抗疫情，更批評大陸隱滿疫情。大陸則批評台灣當局煽動台灣人對大陸的不滿情緒。

兩岸隔空互批，在防疫工作上不見任何合作跡象。專家分析，蔡英文若持續不在兩岸關係上，做出符合大陸所要求的表態，也就是承認「九二共識」，兩岸在任何事情上可能都難以合作。

台灣中山大學中國暨亞太區域研究所教授林德昌向BBC中文表示，蔡英文1日提及的兩岸一家親，並不是要認同「兩岸一家親」，而是有點在玩文字遊戲，單純是言詞上的運用。就像當年她當選總統時，提到兩岸會「維持現狀」，代表的不見得是承認九二共識的「維持現狀」。他說，「蔡英文還是把球，丟回去給大陸。」

林德昌強調，兩岸關係非常特殊，經貿交流密切，但並未促進政治交流的進步。他表示，蔡政府必須認知到中國這個大國在某些議題上不會讓步，因此「若蔡英文堅持不讓步，那衝突就會持續，也沒有溝通空間。」他進一步表示，台灣地方選舉已經給了明確答案，就是台灣人希望兩岸和平發展。

另一方面，台灣首次喊出「兩岸一家親」的地方首長、台北市長柯文哲則強調，最重要是兩岸彼此有善意。他1日接受媒體採訪時表示「像九二共識、兩岸一家親，在台灣就被標籤化，每次都要拿出來講。」並強調最重要還是彼此有善意，「大家都心裏面有芥蒂，你再講什麼也沒有用。」

圖片版權 CNA Image caption 台灣舉行非洲豬瘟防疫模擬演習。

台灣口蹄疫陰影

台灣此刻對待非洲豬瘟如此防範，原因也可能來自歷史上的類似慘痛教訓。據台灣報導指出，1997年口蹄疫（foot-and-mouth disease，FMD）在全台灣爆發，防範失靈下，上千萬頭豬隻被撲殺，豬肉產品在市場滯銷，也無法順利出口外銷至今，重創台灣畜產業。

直到20多年後，台灣才預計能在2019年，從口蹄疫疫區除名。如此慘痛經驗，使台灣政府對豬瘟更加防範。非洲豬瘟比起口蹄疫，更難處理。因為前者傳染性強，豬隻死亡率甚至高達 100%，也不像口蹄疫還有疫苗，但歐盟設立的防疫機構表示，非洲豬瘟主要通過病豬與健康豬之間的相互感染，人類不會感染非洲豬瘟。

不過，台灣擔心，若大量豬隻染豬瘟而滅亡，將會引發嚴重的經濟及民生問題。12月29日台灣媒體《民視新聞》訪問一台灣豬農蘇鵬，他提到，當年口蹄疫爆發時，不只豬肉滯銷，所有相關產業，譬如食品加工業者以及飼料業者全遭波及，損失慘重。

另外，台灣媒體《農傳媒》之前報導也曾指出，台灣曾是全球最大豬肉輸出地，主要外銷到日本，全盛時期曾一年賺進500億新台幣。但是1997年口蹄疫爆發，台灣生鮮豬肉從此無法踏進日本國門，直到今年，台灣有望在2020東京奧運前，重新恢復對日本出口生鮮豬肉。在這一敏感時期，台灣對非洲豬瘟的來襲，可謂全民戒備。

當下台灣媒體以及社交網路上，豬瘟的疫情是民生熱點。政府、媒體及民眾互相通告，不准攜帶任何肉品以及加工品入境台灣，許多機場也加重防疫人員，一個多月來，已經有多位民眾因為攜帶肉乾或醃製豬肉被罰款。相關報導也發現，機場廁所皆是民眾在入境前最後一刻丟棄的肉製品。「全民防豬瘟」成為台灣共識。

台灣多家媒體也報導，在非洲豬瘟的陰影下，台灣畜產業者也被迫面臨轉型。譬如政府補助飼料費用，要求畜產業者不再用容易滋生病毒的廚餘飼養豬隻，改善飼養場的衛生以及防疫技術的升級。

圖片版權 Getty Images Image caption 非洲豬瘟具有傳染性，死亡率高達100%，沒有商品化疫苗可用於預防，也沒有有效的治療方法。

非洲豬瘟是什麼？

根據聯合國糧農組織（FAO）與世界動物衛生組織（OIE）介紹，非洲豬瘟為病毒性豬病，是豬瘟中最具破壞性的一種。該病症狀為發熱，內臟器官出血，感染後2-10天內死亡。

非洲豬瘟具有傳染性，死亡率高達100%，沒有商品化疫苗可用於預防，也沒有有效的治療方法。

歐盟設立的非洲豬瘟專項研究項目ASFORCE稱，人類不會感染非洲豬瘟。這種病主要通過病豬與健康豬之間的直接或間接接觸傳播，傳播方式包括：

餵飼含有病死豬肉或豬肉產品

吸食過病豬血液的生物性媒介

衣物、汽車、住宅等污染物

一旦疫情爆發，需要立刻大規模撲殺所有豬，並將所有遺體、肉製品與垃圾廢料集中清運消毒。