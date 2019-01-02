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中國領導人習近平，今日（1月2日）在北京人民大會堂舉行「告台灣同胞書」四十週年紀念會，併發表主題演說。

習近平以九二共識基底，再提一國兩制。習近平表示，一國兩制會考慮「台灣現實情況」，若台灣接受一國兩制，「回歸祖國」，台灣的「私人財產」或「宗教信仰」等權益會得到充分保障。

習演說強調，反台獨及統一台灣是兩岸唯一出路，並以「中國人不打中國人」作結論，連續以三個「和平」為句首，結束演說。與習之前一貫強硬作風或可比較。

此外，習近平提到，台灣民生經濟依靠中國，似也呼應了在台灣當下激辯的陸資活化台灣經濟的討論。

告台灣同胞書

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1979年，美國與中國建交，並與台灣斷交。中國大陸在鄧小平領導下，逐漸走入市場經濟主導的路線。當年1月1日，中共當局發表第五次告台灣同胞書，向台灣提出統一呼籲，並首次提出了開放兩岸三通，結束軍事對峙，等呼籲。外界公認這份文件底定了四十年來中共對台政策的目標。

一國兩制

此次演講一大重點，習近平提到一國兩制，表示「一國兩制」在台灣的具體實現形式會充分考慮「台灣現實情況」，又提及「和平統一後，台灣同胞的社會制度和生活方式等將得到充分尊重，台灣同胞的私人財產、宗教信仰、合法權益將得到充分保障。」

「中國人不打中國人」

圖片版權 AFP Image caption 習近平承諾「中國人不打中國人」，但堅稱「不放棄武力統一」。

習近平演講後段雖然重覆中共一貫論述，以「中國人不打中國人」、「不放棄武力統一」、打擊「台獨與境外勢力」等修辭。不過習近平演講以「最大誠意」向台灣人民召喚統一。並以兩岸同胞要「共謀和平、共護和平、共享和平」。三個和平字眼結束演說。習近平此次演講，是否意味著其對台強硬政策，在2019年轉向柔性訴求，值得持續關注。

民生經濟

習近平提及，台灣的市場，有賴於中國大陸，才能活絡。習演講強調，「兩岸要應通盡通，提升經貿合作暢通、基礎設施聯通、能源資源互通、行業標凖共通」。習近平並提到可「率先實現金門、馬祖同福建沿海地區通水、通電、通氣、通橋」。

習近平此次拋出的經濟論述，或能與台灣九合一選舉後，眾多政治人物反覆強調，擴大陸客或陸資投資台灣市場，「兩岸一家親」等訴求相比對。

不過，蔡英文在昨日發表的元旦談話，卻表示，中國大陸在豬瘟防疫上，還沒有「真心」合作，談「兩岸一家親」實屬空談。