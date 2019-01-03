「嫦娥四號」將著陸月球 或實現人類首訪月球背面

圖片版權 Getty Images Image caption 一名工作人員正在檢查「嫦娥四號」的1:8模型。

中國「嫦娥四號」探測器預計將於周四（1月3日）在月球馮·卡門環形山著陸。如果順利，這將是人類航天器首次造訪月球背面。

中國官方媒體稱，在著陸後，靜態著陸器和月球車將被分別部署到月球表面，兩者都攜帶了一系列探測儀器，以探測該地區的地質特徵，並進行一項生物實驗。

中國官方稱，「嫦娥四號」在上周末已進入環月軌道，在降軌後，其近月點高度僅為15公里。

由於同步自轉的原因，月球面對地球永遠是一個面，直到1959年，蘇聯發射「月球3號」探測器，才讓人們遠遠一窺月球背面的場景。

位於薩里（Surrey）的倫敦大學穆勒太空科學實驗室（Mullard Space Science Laboratory）物理學教授安德魯·科茨（Andrew Coates）對BBC說：「在阿波羅號歷史性著陸的近50年後，這項大膽的探索計劃即將實施。中國還將在2019年底，再度進行一個樣本返回工程。」

安德魯·科茨所指的樣本返回工程，是中國計劃於今年晚些時候發射的「嫦娥五號」月球探測器，該探測器預計將能實現採集月球樣品並返回地球。

圖片版權 CNSA Image caption 「嫦娥四號」探測器有望進行人類歷史上首次月球背面軟著陸。

中國媒體報道稱，「嫦娥四號」將著陸在月球背面南極地區的馮·卡門（Von Kármán）環形山，落月過程地球方向不直接可見，所有與地面通信聯絡都需要靠半年前發射的「鵲橋」中繼衛星完成。

BBC科學事務編輯保羅·林肯（Paul Rincon）解釋道，馮·卡門隕石坑是科學家們很感興趣的地方，因為它位於月球最大最古老的撞擊地貌——南極-艾特肯盆地（South Pole-Aitken basin），這可能是數十億年前一顆巨大的小行星撞擊形成的。

「這個巨大的盆地直徑超過2500公里，深度達13公里，是太陽系最大的隕石坑之一，也是月球最大、最深和最古老的盆地，」科茨教授說。

科學家認為，當年創造這一盆地的能量將非常巨大，它可能已經穿過月球地殼，直抵地幔層，嫦娥四號可以在被這一衝擊暴露的地幔岩石上進行研究。

研究人員還希望對後來填滿盆地的部分融化岩石進行研究，從而識別其成分變化。

第三個目標是研究月球背面的風化層、破碎岩石和構成地表的塵埃。

圖片版權 NASA Image caption 由於月球自轉一周所花時間和繞地球公轉一圈所花時間相同，人們從地球上永遠只能看到月球的一面。（圖為月球背面）

安德魯·科茨說：「這些表面的成分信息，對於理解月球的形成將非常有價值。」

由於月球自轉一周所花時間和繞地球公轉一圈所花時間相同，人們從地球上永遠只能看到月球的一面，這被稱為「潮汐鎖定」。

著陸挑戰

中國一直在追隨美國和蘇聯的腳步，逐漸增強自己的太空探索能力，但這次任務對於任何機構來說，都尚屬首次。

月球背面崎嶇不平的地形，為探測器的安全著陸提出了特殊挑戰。如果探測器降落在一個凸出的岩石上，將意味著任務立即失敗。

著陸過程分為六個階段。其中的前三項——初步制動、軌道修正、降軌，都是由地球進行控制。而最後三步：懸停、障礙規避以及緩慢降落，將由著陸器自動控制。

在登陸時，「嫦娥四號」的兩個組成部分——著陸器與巡視器還將進行分離。

圖片版權 CNSA Image caption 2013年，嫦娥三號帶著月球車「玉兔」軟著陸在月球雨海西北部的虹灣地區。

實驗內容

中國媒體報道稱，著陸器攜帶了兩個相機、研究太陽風暴的低頻射電頻譜儀和德國基爾大學研製的月球中子及輻射劑量探測儀。

俗稱月球車的巡視器則帶有全景相機、用於進行月表礦物化學成分探測的紅外成像光譜儀、用於進行月壤厚度和結構探測的測月雷達，以及瑞典空間物理所研製的中性原子探測儀。

保羅·林肯說，「嫦娥四號」預計將為中國向地球運送月球岩石和土壤樣本鋪平道路，它還將對月球背面無線電環境進行勘測，這將為未來月背射電天文望遠鏡的建立打下基礎。

值得一提的是，「嫦娥四號」的著陸器還攜帶了一個3公斤重的小型實驗室「微型生態圈」，內含蠶卵、土豆和擬南芥種子，該實驗由28所中國大學設計。

「我們想研究月球上種子的呼吸作用和光合作用，」該實驗指揮、重慶大學副校長劉漢龍對新華社說。

「微型生態圈」首席設計師謝更新則表示，該實驗的溫度要控制在1到30度之間，並適當控制濕度和營養。「我們將用一根管道將月球表面自然光導入罐內，以讓植物生長。」

圖片版權 CNA Image caption 「嫦娥四號」於周六凌晨從西昌衛星發射中心發射升空。

勘月野心

載有「嫦娥四號」的「長征三號乙」運載火箭12月8日在西昌衛星發射中心升空。由於月球背面沒有來自地球的無線電波干擾，被視為天文觀測的極佳場所。

「嫦娥四號」發射是中國「嫦娥」系列探月工程的二期工程之一。

嫦娥工程於2003年啟動，前兩次嫦娥任務（即嫦娥一號、二號）的目標是從繞月軌道進行遠程探測並收集數據，而第三次和第四次則要「登陸作戰」。

嫦娥四號探測器的設計基於前身嫦娥三號。2013年，嫦娥三號帶著月球車「玉兔」軟著陸在月球雨海西北部的虹灣地區，成為繼1976年蘇聯探測器「月球24號」後，首個在月球表面軟著陸的探測器。

根據計劃，嫦娥五號和嫦娥六號將攜帶採樣返回裝置，採集月球岩石和土壤並送回地球。