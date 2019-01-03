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BBC中文上周推出特寫報道《高壓下崛起的中國左翼青年》，講述一群信仰馬克思主義的中國左翼青年如何在政治高壓下發起抗爭，幫助底層工人維權， 在社交媒體上收到了許多讀者的熱評。

對於這些左翼青年運動，您如何看？ 對他們的崛起您最關注什麼？是他們思想的萌芽、在某些政治或社會問題上的觀點，還是他們抗爭的經歷和反思？

歡迎參加BBC中文的《你問我答》欄目，用下列表格與我們分享您最關注、最感興趣的話題，我們將選取最多人感興趣的問題，邀請左翼青年以及研究相關問題的專家學者回答。