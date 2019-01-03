圖片版權 AFP Image caption 楊鳴章主教上周仍有發表聖誕文告。

羅馬天主教香港教區證實，香港教區主教楊鳴章逝世，終年73歲。

教區社會傳播處透過電郵向BBC中文證實，楊鳴章主教因肝衰竭，香港時間星期四（1月3日）13:30（05:30 GMT）在教區屬下醫院不治去世。

楊鳴章1945年生於上海，1978年晉鐸成為羅馬天主教香港教區神職人員，2017年8月獲教宗方濟各任命為香港教區主教。

楊鳴章曾發表一些親北京言論，在同性戀等議題上採保守立場，引來爭議。