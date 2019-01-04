圖片版權 CNA Image caption 位於金門的台灣福建省政府停擺。省府秘書長翁明志（前中）與同仁在省府大樓前留影。

台灣福建省政府成立近百年，2019年開始官方不編列預算，2018年12月31日吹熄燈號。隨著該機關走入歷史，也代表台灣福建省政府只存在象徵意義，實際不再運作。

圖片版權 Getty Images Image caption 台灣金門離島小島——獅嶼。島上插有中華民國國旗，對面高樓大廈是福建廈門市（2018年4月20日資料照片）。

台灣福建省政府停止運作

矗立在台灣金門的「福建省政府」，去年12月31日結束業務，原有的22名員工，自2018年6月起陸續退休或撥至其他機關，僅保留6人移至「行政院金馬聯合服務中心」繼續辦公。

圖片版權 cns Image caption 金門一棟經歷過兩岸炮戰的老樓。「戰地風情」已成吸引遊客的賣點。

事實上，終止台灣福建省政府業務是2018年6月所做的決定。台灣目前有三個省級機關，分別為福建省政府、台灣省政府及省諮議會，其中福建省政府因金馬地區實施戰地政策，1956年起虛級化。

台灣行政院長賴清德當時表示，為使國家資源做最有效的運用，提高行政效能，決定自2019年起將省級機關預算歸零。

「福建省政府」變遷

台灣的「福建省政府」於1927年7月3日由「福建省政治委員會」改設而成，原本設於中國福建省福州市，1949年8月隨國民黨軍隊遷駐離台北以西300多公里的金門，推行地方政務，並督導實際管轄地如金門、連江縣等，推行縣政。

圖片版權 cns Image caption 福建泉州晉江市金井鎮圍頭是大陸距離金門最近的地方。1958年"炮擊金門"戰役期間，不到3平方公里的這個小漁村就落下了5萬多發炮彈，由此得名"海峽炮戰第一村"。

1956年7月台灣為了「統一」目標，實施金門、馬祖地區「戰地政務試驗辦法」，該「福建省政府」曾一度搬遷至台北，進行收復福建地區的重建計劃方案及相關研究。

該政府直到1996年才遷回金門辦公，1997年台灣實施「凍省」或稱「精省」後，省政府的地位就不是自治單位，而是降為行政院派駐機關，扮演地方和中央溝通的橋樑，如推動地方重大政策及經費爭取。

台灣福建省政府前秘書長丶現任金馬聯合服務中心執行長翁明志向BBC中文舉例，連結金門本島和一旁小島的金門跨海大橋能成功推動，就是福建省政府持續向中央爭取經費，才能成功。

翁明志坦承，「福建省政府」的存廢一直備受討論，國會審查預算時，「省政府」編列預算，屢次遭到台灣民意代表的質疑。時代所趨，政府才決定將福建省府的預算歸零。翁明志說，「其實立法院是想要廢掉省政府，但是省府是憲政機關，除非修改憲法，否則不得廢除。」

因此「福建省政府」名銜仍舊存在，但實際上不再運作。

兩個「福建省」

圖片版權 cns Image caption 台灣福建省政府所在地金門緊靠大陸。2018年8月5日，福建向金門供水工程正式通水。

台灣和中國大陸至今各擁有「福建省」，運作的政府機關台灣稱為「福建省政府」，只負責管轄金門、馬祖，而大陸則稱為「福建省人民政府」統領大陸福建省土地，雖然名稱不同，但還是造成部分民眾誤解。

翁明志說，1949年到台灣的人，會寫信到省政府尋親，要寄到大陸福建省人民政府的信，卻誤寄到金門的台灣福建省政府。他猜測，「對岸應該也會收到很多因為搞錯名字而寄錯的信。」

翁明志表示，台灣福建省政府的影響力無法和大陸福建省政府相比，「多數人根本不知道中華民國還有『福建省政府』。」

「福建省政府」熄燈後

香港媒體大公網分析稱，台灣政府撤銷這台灣省籍福建省，兩省級建制，就是要消滅連結兩岸的象徵性制度安排，玩柔性台獨和漸進台獨的把戲。

不過曾任台灣國防部副部長、兩岸關係專家林中斌則認為，撤銷「福建省政府」業務，無法百分百認定是台獨作為或貼上台獨標籤，不能過度解讀。「這是有實際考量。」

「台灣福建省政府就像盲腸一樣，沒有功能了。把它割掉又怎麼樣呢？」