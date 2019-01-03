圖片版權 Getty Images Image caption 蔡英文明確表態，台灣不接受「一國兩制」，對習近平的講話作出了強硬回應。

中國國家主席習近平昨日（1月2日）於「告台灣同胞書」40週年紀念會上發表談話，強調「世界上只有一個中國」、「台灣為中國一部分」，呼籲以「兩制」台灣方案解決統一問題。

台灣總統蔡英文當日即發表強烈回應稱，台灣絶對不接受一國兩制，這就是當下「台灣共識」；蔡又說明，台灣與中國的對談必須經台灣人民授權，以「政府對政府」方式進行。

BBC 中文分析兩岸此次言論交鋒，並訪問各界專家觀點。

沒有軟化的習近平、逐漸強硬的蔡英文

圖片版權 Getty Images Image caption 台灣和中國大陸的複雜關係沒有出現改變的跡象。

美國戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲事務資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser）接受BBC中文採訪時表示，習近平這次談話，仍然持續其對台一貫政策，主要包括，不排除武力統一台灣、反台獨、強調一國兩制與九二共識、以經濟利益為誘因招喚台灣接受統一。

葛來儀認為，以習近平在結尾提到三次「和平」字眼，並不代表習近平的兩岸政策出現軟化。

葛來儀指出，蔡英文的態度自2016年10月就逐漸趨向強硬。因為「蔡英文一開始的善意並沒有得到回應，蔡英文此次回應的多數觀點，也是她之前強調的論點，譬如呼籲中國承認中華民國政府存在的事實。」

外界指出，這是蔡英文掌權後，首次公開表示不接受「九二共識」。

台灣淡江大學大陸研究所助理教授黃兆年也向BBC中文表示，此次兩岸交鋒，並沒有太多新意。重點在於，2016年10月，中國稱九二共識是蔡英文「未完成的考卷」，蔡英文這次進行了回答。黃教授認為，蔡英文「強調九二共識就是一國兩制，並強烈拒絶」是一個向內也向國際社會，首次完整直接的回應。

黃兆年解釋，兩岸方面對政治制度分歧太大，所以雙方搭台談判的難度頗高。黃教授統計，此次習近平談話用了九次「中華民族」，蔡英文則講了九次「民主」字眼，反應出民族主義與民主制度在人類政治史上一直存在的競逐關係。因此，黃兆年認為，雖然兩方都說可以搭台對話，但在中國要求以統一為前提，台灣要以台灣人民民主授權為大前提對話，現在不大有可能搭建起雙方政府談判的舞台。

兩岸三地網民激烈回應

圖片版權 Getty Images Image caption 國民黨前主席連戰訪問北京時街上出現的標語。台灣各界尤其是不同黨派對於「統一」具有非常不同的觀點。

習近平與蔡英文的喊話，引起全球華人的激烈反應。

在BBC中文的臉書頁面，許多香港網民強調「香港前車之鑒，一國兩制是謊言」，也有大陸網友說明，「中國人不打中國人，但是台獨及其分裂勢力，與背後外國勢力，都不是中國人，所以可以打。」有些台灣網友則認為「中國人不打中國人，但會打台灣人」。

根據台灣中央社2017年報導，香港回歸二十週年之際，台灣智庫所做的民意調查顯示52.5%台灣民眾認為香港「一國兩制」是失敗。另外，就兩岸政策，39.7%認為台灣應走自己的路，33.4%認為要維持現狀。

台灣政治人物回應

香港浸會大學政治與國際關係系教授高敬文（Jean-Pierre Cabestan ）向BBC中文表示，此次習近平將一國兩製作為核心議題，會讓一直支持「九二共識」原則的國民黨感到尷尬。

今日（1月3日）高雄市長韓國瑜向台灣媒體說明，九二共識的「一中各表」是兩岸穩定的基石。

「可以懷疑明天太陽會不會從東邊出來，但是不要懷疑共產黨必須收復台灣的決心；可以懷疑太陽會不會從東邊出來，但是不要懷疑台灣人民追求民主自由的決心。」韓國瑜說。

台灣新興政黨時代力量則發表聲明，呼籲靠九二共識的「通關密語」與中國政府交流的縣市首長不要逾越民主原則的紅線。

台灣前總統馬英九在今日（1月3日）接受台灣媒體專訪表示，蔡英文不接受九二共識，「這蠻奇怪」。馬認為九二共識對台灣只有好處沒有壞處，並表示蔡的強硬態度讓兩岸衝突升高。

「一國兩制」不受歡迎？

圖片版權 Getty Images Image caption 有評論指，此次習近平將一國兩製作為核心議題，已經超出了"九二共識"範疇。

習近平在談話中將一國兩制推到核心。他提到，台灣若接受一國兩制，可以在經濟上繼續分享中國發展的紅利，台灣民眾的財產以及宗教等自由會受到保障，並能在世界上獲得尊重。

據此，高敬文表示，因為香港近年來一國兩制的實施存在太多爭議，讓一國兩制對台灣喪失吸引力。

高表示，雖然中國政府給台灣一國兩制之前的空間都比較寬鬆，譬如台灣在一國兩制下仍可保有宗教，私人財產自由。

高敬文又指出，」有趣的是，習近平沒有論及，台灣政府現有軍隊在一國兩制下是否要解散。「葛來儀指出，江澤民掌權時，曾經提到一國兩制下，台灣可以有自己的軍隊，但習近平提到的一國兩制之紅利中，似乎沒有這個選項。葛來儀還認為，保障宗教自由保障一說在中國當下難以被信服。

北京大學國際關係學院教授梁雲祥接受港媒」有線新聞「訪問則表示武統最大阻礙是美國，但是，和平統一最大阻力，是現在台灣很難接受中國大陸現時的」管理制度「和」價值觀「。

利益

習近平談話提到台灣的民生經濟出路是依恃中國的經濟發展，也提醒自蔡英文上任來，台灣與中國大陸的經貿往來所面臨的難題。蔡英文則強烈回應，反對中國以」利中「為核心，利誘及吸引台資人才走進中國大陸安排的」經濟統戰「。

兩岸經貿合作在中美貿易戰的背景下是否也會遭受影響？葛來儀向BBC中文表示，在中美貿易戰下，台灣經濟短期會面臨波動，中期下來，許多廠商可能會搬回台灣或遷移去東南亞或南亞，這」或也能減少台灣經濟依賴中國下的脆弱性「。