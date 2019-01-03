「嫦娥四號」登月：崛起大國雄心與地緣政治含義

你的器材不支持播放多媒體材料 中國「嫦娥四號」著陸成功 首度披露月球背面圖片

中國的探月車降落月球被看作中國向太空超級大國邁出重要的一步。1月3日上午10點26分，「嫦娥4號」探測器成功在月球背面著陸，並通過「鵲橋」中繼衛星傳回了世界第一張近距離拍攝的月背影像圖。

2013年「嫦娥3號」成功在月球正面著陸，現在中國成為世界上第一個在月球正面與背面完成探測器軟著陸的國家。月球背面沒有像正面的許多平坦表面，那裏表面多山而且崎嶇不平，探測器在背面軟著陸的難度更大。

中國表示要在2030年趕上俄羅斯和美國成為主要的太空強國。中國計劃在明年建造自己的載人太空站。

據《每日電訊報》報道，雖然中國堅持其太空計劃純粹是和平性質，但是美國國防部指責中國在努力實現在危機發生時能阻止其他國家利用太空設備的能力。

中國不但在民用太空技術取得成就，還測試了反衛星導彈。美國國會出於安全考慮，禁止美國航天局與中國航天部門進行雙邊合作。

到目前為止，美國是唯一完成載人登月的國家。美國總統特朗普2017年表示希望再次完成載人登月，為最終實現登陸火星做凖備。

圖片版權 CNA Image caption 「嫦娥四號」於周六凌晨從西昌衛星發射中心發射升空。

1959年蘇聯發射的太空探測器首次拍攝到顯示月球背面崎嶇不平表面的圖片。不過之前從未有探測器在月球背面著陸。

中國已經為此登月計劃作了許多年的凖備。《衛報》引述澳大利亞戰略政策研究所的高級分析員戴維斯（Malcolm Davis）說，形容中國探測器在月球背面著陸是一個「值得誇耀的成就」。

「其中包含了許多地緣政治和太空政治，這不僅僅是科學探索，這關係到中國崛起成為超級大國的問題」，戴維斯說，「中國對太空計劃十分熱心。中國民族主義高漲，他們把中國的太空角色看作中國崛起的關鍵部分。」

圖片版權 CNSA Image caption 「嫦娥四號」探測器進行人類歷史上首次月球背面軟著陸。

《每日電訊報》報道，在月球背面著陸的技術難度更大，主要的挑戰是月球背面到地球之間不能直接進行無線電通訊。為解決此問題，中國在去年5月發射了"鵲橋"通訊中繼衛星進入月球軌道，在地面和月球探測器中間傳輸數據和指令。

報道說，月球夜間持續時間相當於地球14天，氣溫會下降到攝氏零下173度，白天氣溫會高達攝氏127度。因此月球探測車要有能力應對氣溫變化，還要產生足夠能量應對長夜。

《獨立報》報道，中國在2017年已經表示為載人登月做凖備。2013年中國發射的「嫦娥三號」太空探測器登月成為自1976年蘇聯探測器登月後第一次地球探測器登月。

《每日電訊報》報道，中國計劃明年發射「嫦娥五號」探測器登月並且計劃從月球帶回樣本。上次人類登月採樣也是1976年由蘇聯探測器完成。