圖片版權 Getty Images / NurPhoto Image caption 印尼是台灣最主要的外籍勞工來源。

台灣推動「新南向政策」，成立產學合作國際專班，希望吸引更多東南亞學生赴台灣就讀，據台灣媒體報導，有立委爆料，位於台灣新北市的醒吾科技大學安排印尼學生，每周有四天必須到隱形眼鏡工廠當包裝工，每天工作長達十小時，學生變成「外勞」，甚至強迫穆斯林學生吃豬肉。印尼媒體報導，印尼政府將暫停此類赴台灣留學生計劃，同時要求台灣政府說明情況。

印尼學生淪為勞工

台灣國民黨籍立法委員柯志恩2018年12月27日指出，台灣醒吾科技大學利用教育部「新南向國際產學合作專班政策」，向印尼當地招生。據台灣媒體報導，柯志恩說，該校有200名印尼學生一天必須站10個小時包裝隱型眼鏡，一周工作逾40個小時。

柯志恩向台灣媒體表示，學生不斷向學校反應，但校方解釋學生若不去工作，學校和公司的合作無法持續。她並指出，因為有學生疲累不堪，才向她爆料。根據柯志恩說法，業者還稱該專班的外籍學生比外勞還好用，因為不需要依照聘請外勞作財產登錄。

對此，台灣醒吾科技澄清，大一學生集體打工是學校協助學生賺取生活費，完全符合就業服務法等規定。

不過該事件已引發大批印尼媒體關注，《雅加達郵報》報導，印尼外交部發言人納索爾（Arrmanatha Nasir）2日表示，印尼將暫時停止赴台灣大學實習計畫。他說等到兩方達成更好的協議才會再次啟動該計畫。納索爾向印尼媒體透露，駐台北印尼經貿代表處已與台灣政府合作重新審視新南向政策架構之下，台灣8所產學合作計畫的學校。

該事件已演變成台灣與印尼的外交事件，台灣駐印尼代表處主任陳忠，今天(4日)大動作在雅加達召開記者會，回應印尼媒體提問。BBC中文在記者會前，得到陳忠回應，他表示，台灣媒體部分報導不實，教育部已有派人到學校了解，他說，「學生對於該實習感到認可，或許有少部分學生不滿意，但學校沒有違法行為。」

陳忠向BBC中文說明，根據相關規定，印尼學生到台灣第一年可以實習丶工作20個小時，第二年開始增至40個小時。他強調，學生沒有一天工作十小時，業者也未強迫學生吃豬肉。