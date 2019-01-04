圖片版權 xinhua Image caption 在2013年中國摧毀了一枚35000多公里上空的衛星，人們一度認為如此高度的衛星不可能受到攻擊。

英國報紙引述政府消息人士和軍事專家說，中國登月顯示了中國這個崛起超級大國對英國和世界的威脅增加，中國可能搶先建立月球基地，佔據太空軍事主宰地位。

周四（1月3日）上午中國國家航天局證實中國的太空探測飛船「嫦娥4號」成功在月球背面著陸，中國成為第一個完成探測器在月球背面軟著陸並且發送回世界第一張近距離拍攝的月背影像圖。

月球背面沒有像正面那樣平坦，那裏多山而且崎嶇不平的表面加大了探測器軟著陸的難度。因為背對地球，探測器需要中繼衛星和地面聯繫。中國為此專門發射了「鵲橋」中繼衛星。

雖然北京說「嫦娥4號」登月翻開了「人類探月的新篇章」，但是《每日電訊報》的科技記者克納普頓（Sarah Knapton）和該報首席記者雷納（Gordon Rayner）撰文說，政府消息人士和專家警告說，此次太空進展令中國佔據有利地位，以後能夠建立第一個月球基地，並且佔據太空軍事主宰地位。

報道說，中國的太空項目在國防部指導下進行，而且中國計劃明年建立載人太空站。中國表示要在2030年趕上俄羅斯和美國成為主要的太空強國。

你的器材不支持播放多媒體材料 中國"嫦娥四號"著陸成功 首度披露月球背面圖片

英國政府消息人士說，「中國是個令人擔憂的問題，有些人會說中國的威脅比俄羅斯更大。」他還認為「當然存在來自中國的情報威脅。中國人非常聰明，善於獲取不屬於他們的信息。他們有長期計劃，但你無從了解他們的目的是什麼。」

國防專家就警告說，目前「所有人都有自由」的太空相關法規，無力阻止任何國家干擾GPS定位衛星，發起網絡攻擊，或使用激光摧毀太空裝置。

中國已經展示了打擊衛星的能力，在2013年中國利用導彈摧毀了一枚35000多公里上空的衛星。人們曾經一度認為如此高度的衛星不可能受到攻擊。美國國會出於安全考慮，禁止美國航天局同中國航天部門進行雙邊合作。

「中國的太空野心」

國際戰略問題研究所(IISS)的研究員英科斯特（Nigel Inkster）曾經是英國軍情六處的行動和情報主管。他說：「我認為中國並不迴避其太空野心，當然裏面有軍事因素…中國非常清楚美國有取得太空軍事能力的計劃，因此中國在努力確保能夠趕上並超過美國，發展軍事能力，形成可信的威懾。」

「這（中國探月）就發出信號，展示現在他們有了更強的能力。我認為特朗普一定會以此為理由，堅持建立一支新型（美國）太空部隊。」

中國是繼美國和俄羅斯後成功在地球以外實現軟著陸的第三個國家。雖然「嫦娥4號」探測器主要是探索月球表面以及太陽系形成的歷史，但探測器還試圖培育土豆，尋找礦產，探索新型通訊聯絡方式。

Image caption 英國宇宙物理學者瑞斯：中國的技術發展加上國家干預能力，如果他們想搶先建立月球基地，他們就能如願。

《每日電訊報》引述澳大利亞戰略政策研究所研究中國軍事和太空的專家戴維斯博士（Malcolm Davis）的話說，「中國現在做的（探月）不僅僅是為了科學目的。中國的太空項目由軍方管理，他們所做的一切或直接服務於軍方，或有長期戰略收益。」

戴維斯之前對英國《衛報》說，中國的太空項目關係到中國崛起成為超級大國的問題，其中包含了許多地緣政治和太空政治， 「中國民族主義高漲，他們把中國的太空角色看作中國崛起的關鍵部分。」

牛津大學研究現代中國政治的印度裔教授拉納·米特說：「中國許多技術發展都和軍隊部門的研究相關，因此北京肯定會考慮把太空技術用於軍事用途。」

「世界第二強國」

英國新保守主義外交智庫亨利傑克遜協會周五（1月4日）發表報告警告說，明年中國可能超過英國成為僅次於美國的世界第二強國，因為中國一直在研發領域大量投資，國防預算迅速增長，已經「對西方構成嚴重挑戰」。

上月英國外交大臣威廉姆森（Gavin Williamson）宣佈計劃投入1.6億英鎊用於對付未來威脅，這些威脅包括網絡戰和太空戰。

《每日電訊報》報道，中國最新的太空成就很可能讓中國在美國之前實現人類重新登月的計劃。不過英國宇宙物理學者瑞斯（Martin Rees ）說，「中國要走很長一段路，其太空項目記錄才能和歐美媲美。」

不過他又說，「中國的技術發展加上國家干預能力，如果他們想在建立月球基地方面領先的話，他們就能如願。」