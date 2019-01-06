中國人口料十年後見頂倒跌　快將不是全球人口最多國家

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中國社會科學院一份報告預測，中國總人口在2029年會達14.42億的高峰，2030年開始進入持續的負增長，到2050年減少至13.64億，人口減少或會帶來不利的社會經濟後果。

這個預測和聯合國相似，聯合國預測，到2025年時，中國「全球人口最多國家」這個寶座會讓給印度，到2030年，中國人口會達14.41億，到隨後出現下降趨勢。

不利的社會經濟後果

中國社會科學院人口與勞動經濟研究所發佈了《人口與勞動綠皮書》，報告指出，中國人口會在10年後到達最高峰水平，之後出現負增長，到2065年，人口將減少到12.48億，回到1996年的規模。

報告指出，長期的人口衰退，尤其是伴隨著不斷加劇的老齡化，會帶來不利的社會經濟後果。

「中國的人口負增長已經勢不可當，從現在開始亟須開展研究和進行政策儲備。」報告說。

從2011年開始，中國老年人口進入快速增長期，2010至2040年，平均每年增加746萬人，到2040年，社會上4個人便有近1人是老人家。

這對勞動力帶來很大影響。社科院報告指出，中國現在出現勞動人口持續減少的問題，2017年勞動人口減少了578萬人，這種負增長會對勞動市場帶來結構性的改變，並對各種相關制度的的改革「提出了迫切要求」。

2015年中國取消了一孩政策，起初人口學家預測會帶來新生人口高峰，但2017年中國全國出生人口比上一年減少63萬（出生率下降3.5%），只有約1723萬人。

官方雖然未公布2018年的確實數字，但中國人口計生專家何亞福估計，會較2017年低100至200多萬，隨時跌破1500萬的水位，中國好可能在2019年，需要推進全面開放生育政策。

BBC中文去年在互動平台收集讀者意見，問及年輕人為何生育意願低，讀者回饋說，「教育醫療和住房新三座大山不解決，誰敢生孩子？」「房價是最好的避孕藥。」

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中國一些城市樓價高企，家長為子女的教育投資也在上升，但中國經濟發長放緩，人民幣出現貶值，股市下跌，例如上海股市去年跌了超過兩成，許多中產階級迎來「消費降級」的問題。

多個省市的政府推出不同的措施鼓勵生育，例如在稅收、教育、社會保障等方面提供優惠，或是直接提供免費生育服務、提供現金補助等等，但大多無法扭轉出生率下降的局面。

中國過去因為推行一孩政策，在重男輕女文化上，一些人會為了生男孩，而選擇放棄女嬰，這導政中國有男女失衡的問題。

美國哈佛大學約翰·斯旺安斯特拉國際研究與社會學榮休教授懷默霆指出，中國勞動人口下滑，雖然會令年輕人工資水平因為勞動力供應逐漸下降的情況下有所上漲，但這種趨勢會威脅到中國在出口導向製造業領域的國家競爭力。

他說，需要贍養的老人數量快速攀升，老年人通常消費較少，也影響中國試圖將經濟重心轉向國內消費的努力。

而老齡化問題亦伴隨著不斷上升的養老及醫療開支。