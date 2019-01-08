圖片版權 EPA Image caption 金正恩於1月7日至10日與夫人李雪主一起訪問中國。（此圖片由朝中社1月7日發佈）

中國和朝鮮官方媒體證實，應中國國家主席習近平邀請，朝鮮領導人金正恩正在中國訪問。

一眾朝鮮高級官員乘火車前往中國丹東的消息周一（1月7日）持續流傳，但官員的身份當天未獲得確認。

周二（1月8日）早些時候，朝鮮中央廣播電台和中國官方媒體均證實，金正恩於1月7日至10日與夫人李雪主一起訪問中國。中國官媒引述消息來源為中共中央對外聯絡部新聞發言人。

圖片版權 Reuters Image caption 這列據信為金正恩乘坐的專列1月8日抵達北京火車站。

韓聯社報道稱，金正恩周一下午從平壤出發，隨行的還有金永哲、李洙墉等高級官員。

金正恩對中國的此輪訪問，正值其計劃與美國總統特朗普（Donald Trump）舉行第二次會晤之際。

此外，1月8日還是金正恩的生日。2014年1月8日，美國前NBA明星羅德曼（Dennis Rodman）曾在平壤體育館向金正恩獻唱《生日快樂歌》。

金正恩與特朗普於去年6月在新加坡會晤，這是歷史上美國在任總統與朝鮮領導人的首次會晤。

第四度訪華

圖片版權 AFP Image caption 金正恩此次訪華，正值美國和朝鮮籌備第二次領導人峰會之際。

金正恩此次乘坐專列訪華，隨行人員包括數名朝鮮高級官員，這是他在近一年內第四次訪問中國。

2018年3月27日，在沒有提前公布任何消息的情況下，金正恩突然乘火車訪問北京，這是其掌權七年來的首次外訪。

在此次訪華僅40多天后，金正恩5月7日乘飛機抵達中國東北城市大連，與習近平會晤。

6月19日，剛剛與特朗普見面後的金正恩第三次訪問中國。分析認為，金正恩此行一大任務是向中方通報「特金會」的情況。

儘管金正恩去年曾三次訪華，但與之形成鮮明對比的是，在習近平掌權後的前六年，他並未與習近平舉行任何會面。

此外，中國國家主席習近平尚未回訪平壤。去年9月9日，朝鮮舉行閲兵式慶祝建國70週年，中國派出黨內排名第三的政治局常委、全國人大常委會委員長栗戰書，作為習近平的「特別代表」訪朝。

BBC駐首爾記者勞拉·比克（Laura Bicker）說，金正恩有兩次訪華分別發生在他與韓國總統文在寅和美國總統特朗普舉行歷史性會面之前，一些人認為這是戰略協調的機會。

圖片版權 KCNA Image caption 李雪主、金正恩、習近平與彭麗媛（從左至右）

勞拉·比克說，此次訪問可能也會加劇人們的猜測，即第二屆美朝峰會將很快舉行。

本周早些時候，特朗普表示，美國和朝鮮將在不久後宣佈再次會晤的地點。

特朗普在華盛頓對記者說，美國正在與朝鮮進行「良好的對話」，但目前仍將繼續對朝鮮實施制裁。

今年元旦，金正恩在新年致辭中表示，朝鮮仍致力於無核化，他也已凖備好隨時與特朗普會見。但他警告稱，如果美國不解除制裁，他將考慮採取不同的措施。

「如果美國不履行在全世界面前做出的承諾……並堅持對我們的國家施加制裁和壓力，在別無選擇的情況下，我們只能考慮新的方法來保衛我們的主權和利益，」金正恩說。