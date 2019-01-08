圖片版權 Getty Images Image caption 宣武師範學校附屬第一小學發生惡性傷人事件

周二（1月8日）上午，位於北京市中心的宣武師範學校附屬第一小學（宣師一附小）發生惡性傷人事件，目前官方通報稱共有20個小孩受傷，其中3人傷勢較重。

根據央視新聞報道，嫌疑人是學校的勞務人員，為發洩不滿將學生打傷。

校工傷孩

北京市西城區人民政府新聞辦公室官方微博下午通報稱，1月8日上午11點17分左右，宣師一附小校內發生一男子傷害孩子事件。事件中共有20個孩子受傷，其中3人傷勢較重，目前無生命危險，嫌疑人被當場控制。通報未披露嫌疑人的身份、作案動機以及作案方式等細節信息。

隨後央視新聞報道，嫌疑人賈某某今年49歲，系該學校聘用的勞務派遣人員，日常從事維修工作。今年1月，賈某勞務派遣合同將到期，勞務公司未與其續簽合同。而賈某為發洩不滿情緒，持日常工作用的手錘在課間將多名學生打傷。

央視新聞稱，公安機關已對嫌疑人採取刑事拘留措施，正在進行進一步審查。

圖片版權 Getty Images Image caption 宣武師範學校附屬第一小學發生惡性傷人事件

中國官方媒體《環球時報》旗下環球網引述宣武醫院工作人員稱，至少有十幾個宣師附小的學生正在宣武醫院進行救治，其中兩名在神經外科搶救，一名在骨科。

根據北京市宣武師範學校附屬第一小學官網資料，該小學於1908年建校，是北京市首批百年老校。學校現佔地面積約27000平方米，有超過2500名學生。

此前，中國內地也曾多次發生校園暴力事件。2017年6月，江蘇一家幼兒園的校門口發生爆炸，造成至少8人死亡，65人受傷。

社媒刷屏

傷人事件在社交媒體上引發了公眾的強烈憤慨。

「一個人如果遭遇不公和委屈，沒有說理的地方，心中的積怨無處發洩，最後必然積累成對社會的不滿。 現在的維穩，都是堵和壓，按下葫蘆浮起瓢的事已不勝枚舉。以個體的力量，報復不了強大的公權機構，也對付不了成年人，那就選擇孩子出手，這個原因在類似事件中已多次出現。」微博網友「胡貴雲律師」分析此次惡性事件的原因。

圖片版權 Xinhua Image caption 2017年6月，江蘇一家幼兒園的校門口發生爆炸，造成至少8人死亡，65人受傷。

而在傷人事件發生前一天，《北京晚報》發表報道稱「北京校園整體安全係數最高」，引發許多網友轉發嘲諷。

《北京晚報》報道稱，《平安中國藍皮書：平安北京建設發展報告（2018）》針對1200名北京居民的調查顯示，超九成對北京「感到安全」。 問卷調查研究發現，北京整體安全感狀況相對較好，其中「校園安全感」最好。

微博網友「瘋狂老北京」轉發報道並評論：「實力打臉！昨天發佈北京校園整體安全係數最高！今天就。。。。 」

「今天下午，北京西城區某小學20個無辜的孩子被一男子傷害。說明全中國各個中小學都要補上『如何求救脫險』這門逃生課。」