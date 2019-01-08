圖片版權 Getty Images Image caption 1977年1月，北京民眾紀念周恩來逝世1週年。

1月8日，是中國前總理周恩來逝世43週年紀念日。按照中國傳統和官方歷來的做法，對已故領導人的大規模紀念通常在逢十或逢五的「大日子」。

然而，周恩來逝世43週年的時候，中國官方媒體以及社交媒體上的紀念熱度之高，卻是其他已故領導人不曾有過的。

在中國社交平台微博上，#周恩來逝世43週年#是最熱門的話題之一，截至北京時間晚上7點，有超過一億人閲讀。而在中國另一社交平台微信上，也有不少人在朋友圈中分享紀念周恩來的文章或圖片。

周恩來逝世43年後，他在如今的中國仍然有對內對外的多重意義。

民意與輿論

中國建政近70年來，在第一代領導人當中，周恩來堪稱爭議最少、民意最高、對當局歷史負擔最輕的一位。

周恩來輔佐多年的毛澤東，因為反右、文化大革命等中共歷史上的重大錯誤，被認為功過「三七開」。

周恩來逝世後，帶領中國改革開放的鄧小平則與1989年的「六四」天安門廣場民主運動被血腥鎮壓脫不了幹系。

而另一位中共開國元勳劉少奇，在毛澤東發動的「文化大革命」中慘遭迫害致死，成為中國當局在紀念他時難免讓人想起的黑暗歷史。

1976年1月15日中國官方安排的周恩來追悼大會之後，北京市民自發的「十里長街送總理」，人數據稱高達100萬。

周恩來當年在中國民眾心目中的完美形像，似乎一直延續至今。套用當今網民時髦的用語，周恩來彷彿「男神」一般，「日理萬機、鞠躬盡瘁、死而後已」這幾個成語總是出現在有關他的官方報道中。

查看微博卻也不難發現，中國官方以及媒體在民間熱議周恩來逝世43週年所發揮的輿論引導作用。共青團中央、中央人民廣播電台、中國青年報名列這一話題貢獻者排行榜之首。

楷模

2018年3月，中國官方曾隆重紀念周恩來誕辰120週年。

圖片版權 Weibo Image caption 中國微博上超過一億人閲讀#周恩來逝世43週年#話題。

中國最高領導人習近平在紀念大會上對周恩來作了如此評價：馬克思主義者，無產階級革命家、政治家、軍事家、外交家，黨和國家主要領導人之一，解放軍主要創建人之一，開國元勳，是以毛澤東為核心的中共第一代中央領導層的重要成員。

在如此高度評價之外，習近平還把周恩來稱為：不忘初心、堅守信仰的傑出楷模；對黨忠誠、維護大局的傑出楷模；熱愛人民、勤政為民的傑出楷模；嚴於律己、清正廉潔的傑出楷模。

比較習近平2018年11月在紀念劉少奇誕辰120週年大會上的講話，會發現習近平強調的仍然是劉少奇對黨忠誠、勤於學習、廉潔奉公的榜樣作用。

圖片版權 Getty Images Image caption 1972年2月21日，美國總統尼克松與中國總理周恩來見面，27日中美簽署《上海公報》。

的確，在中國經濟改革開放40年後的今天，如果說忠誠、勤政、清廉這些是對中共黨員幹部最基本也是最迫切的要求，那麼周恩來無疑在習近平的反腐敗運動中有非常難得的楷模形像作用。

中國外交

1月8日，中國高調紀念周恩來逝世43週年之際，恰逢朝鮮領導人金正恩訪問中國，在北京度過了他的35歲生日。

這是中國在2019年新年伊始接待的第一位外國領導人，也是金正恩在過去12個月當中第四次走訪中國。而每一次他對中國的訪問，都會引來全世界的關注。

他此行有什麼目的？中國官方稱，金正恩是應習近平之邀而來，那麼中國方面又有什麼打算？中國官方新華社短短的新聞通稿，惹來無數的遐想和揣測。

進入2019年，如習近平所說，世界面臨百年未有之大變局，而中國將如何應對？

「一帶一路」的國策無疑將繼續下去，而周恩來作為中國外交曾經的掌舵人和開拓者，在中國如今的「一帶一路」外交戰略中仍有很好的利用價值。

周恩來在1957年曾經走訪的尼泊爾小學，最近獲得中國的援助幫助地震後的重建。1957年周恩來走訪阿富汗建立的兩國外交關係，最近幾年迅速發展。

這些都是中國媒體樂於報道的話題。

中美貿易戰雖然暫時休兵，雙方談判仍在緊鑼密鼓之際，中國方面也不忘提及周恩來1972年與美國總統尼克松簽署中美《上海公報》，為兩國正式建交奠定的基礎。