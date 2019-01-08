圖片版權 AFP Image caption 英國媒體報道說，中國西部新疆的拘留營地像戰爭時期的集中營，"有越來越多的證據顯示，被囚的穆斯林在被強迫勞動"。

英國《每日電訊報》上月報道說，中國西部新疆的拘留營地像戰爭時期的集中營，「有越來越多的證據顯示，被囚的穆斯林在被強迫勞動」。

《獨立報》刊文說，中國正在前所未有地鎮壓新疆的維吾爾族穆斯林，一百多萬穆斯林被拘禁在教育營地中。官方說是打擊極端主義，維吾爾人被強制學習官方宣傳並放棄伊斯蘭教信仰的一些重要內容。

去年《衛報》也刊登了一位哈薩克斯坦的作者的長篇報道。他在中國做了長期調查後發表文章說，中國穆斯林少數民族每天都面對被捕，被拘禁和受"再教育"的危險。

周一（1月7日）在《獨立報》撰文的伊斯蘭事務撰稿人哈斯內特·萊斯（Hasnet Lais）把中國維吾爾人的境況比做奧維爾小說中描寫的噩夢。

中國實力增加，爭取獲得超級大國地位，這點吸引了大部分的關注，但是《獨立報》文章說，中國把伊斯蘭教同精神疾病相提並論，為什麼穆斯林世界竟然視而不見？

全球化擠壓人權？

報道說，考慮到中國對維吾爾人犯下的「髮指的罪行」，穆斯林國家的政客保持沉默就顯得十分可恥。這說明了全球化的一個可悲之處，即財富被看得高於人權。

中國前所未有的經濟增長以及努力進行全球性擴展，最能顯示中國雄心的就是中國的「一帶一路」計劃。《獨立報》文章說，許多分析認為中國的目的是推動單極世界向多極化發展。

圖片版權 Getty Images Image caption 伊斯蘭事務撰稿人哈斯內特·萊斯（Hasnet Lais）把中國維吾爾人的境況比做奧維爾小說中描寫的噩夢。

中國計劃通過貿易，電訊和基礎設施建設，整合歐亞內陸國家。一些穆斯林國家都對中國的「一帶一路」表示歡迎，一些海外國家把中國的龐大基建計劃看作是推動海灣合作委員會實現轉變的催化劑，其他國家注入巴基斯坦受到中國計劃的吸引，希望創造經濟繁榮，翻新國內陳舊的基礎設施。

但是文章作者認為，伴隨著中國向中東和南亞的擴展，現在那裏都產生了通貨膨脹和軍備競賽。他指出這說明穆斯林國家的領導人在全球計劃裏面仍然優先考慮經濟利益，具體地說，人權成了全球資本主義的犧牲品。

作者舉例說，最近巴基斯坦外交部發言人為中國國家支持的恐怖行為辯護，這也說明了全球市場的利益壓倒了社會公眾的訴求。

名為希爾（Steve Hill）的讀者對全球化淡化人權的說法提出質疑。他認為穆斯林國家並無尊重人權可言。全球範圍穆斯林面臨最大的威脅來自其他穆斯林。

還有讀者（Menelaos）說，有良好的人權紀錄的穆斯林國家有哪些，誰應該干預呢？沙特阿拉伯，土耳其，埃及，利比亞，阿聯酋，巴基斯坦，敘利亞，伊拉克，伊朗，阿富汗….?

《獨立報》文章警告中國

有讀者指出，維吾爾人是遜尼穆斯林，因此不會有什葉穆斯林國家會為他們說活。文章中所謂的「穆斯林領導人」並不存在，只有不同派系的穆斯林領導人。評論還指出中國政府擔心的原因，因為「伊斯蘭不僅僅是宗教，它並不區分國家，法律和宗教，伊斯蘭思想中沒有分權的概念」。

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其他評論還舉出19世紀中國所謂"回亂"的歷史，當時俄羅斯利用了中國境內的穆斯林反叛。中國對這段歷史記憶猶新，因此特別警惕國際和國內的緊張關係會招致外來干涉。

哈斯內特·萊斯認為，中國誇大了新疆的極端主義威脅，但是如果那裏的官員不抵制上面的政策，即通過強制政策把普通公民當作罪犯，他們的訴求沒有正當的法律渠道，得不到公正，那麼新疆的極端主義就會成為現實。

穆斯林國家政府如果不譴責中國的壓制政策，不調整他們親北京的外交立場，在作者看來，中國和穆斯林的關係就面臨長期負面影響，從阿拉伯半島到中亞廣大地區的激進勢力就會加強，他們會垮境漫延到別國，中國的地區計劃也會受到威脅。

文章還警告說，如果穆斯林領導人不能說服中國避免使用強硬手段，那麼像「伊斯蘭國」和塔利班這種組織就會在阿富汗-巴基斯坦地區，以及中巴經濟走廊一帶整合壯大。

哈斯內特·萊斯甚至說，現在聖戰者能夠隨意進入同中國新疆接壤的國家，採取行動，遏制習近平要建立世界新秩序的雄心。國際社會必須要對維吾爾穆斯林受到的野蠻對待採取措施，必須要遏制「中國邪惡的官僚系統」制定的企圖。