圖片版權 Getty Images Image caption 崔永元是中國央視前主持人，現任教於中國傳媒大學。

中國央視前主持人崔永元上個月底爆料「陝西千億礦權案」卷宗在中國最高法院「被盜走」，引發輿論嘩然，中共中央政法委周二（1月8日）宣佈將牽頭並聯合多部門調查該案件。

被指遭竊卷宗與「陝西千億礦權案」舊案有關。2008年，陝西省政府曾發函最高法給予對該案的處理意見，引發輿論對公權力干預司法的質疑。

此外，最高法院當事法官王林清近期再有一段視頻流出，披露他在承辦另一起礦權案過程中，遭遇施壓、甚至被短暫扣押的過程，但BBC中文不能獨立核實該內容。

據中國媒體「財新網」報道，接近王林清的人士稱，其1月3日曾到最高法露面，之後被帶到法院附近一家賓館接受最高法調查組的訊問。

啟動調查

中央政法委周二（1月8日）在官方網站發佈公告稱，針對網友反映最高人民法院二審審理案件卷宗丟失等問題，「由中央政法委牽頭，中央紀委、國家監委、最高人民檢察院和公安部參加，成立聯合調查組依法依紀開展調查，相關事實查清後將向社會公布。」

新華社報道稱，最高人民法院黨組隨後召開會議，表示「堅決擁護中央政法委牽頭的聯合調查組調查『千億礦權案』卷宗丟失等問題，將全力配合聯合調查組工作」。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國陝西是煤炭資源大省。

聯合調查的決定受到網友的廣泛歡迎，有網友評論稱，「最高法院被調查，滑天下之大稽！但晚來的調查總比沒有好。」

前廣東高院法官、法律學者劉仕畢對BBC中文說，此案涉及最高法內部事務，社會影響巨大，甚至成為最高法院有史以來最大的公信危機，因此理應其他部門進行調查。

「由中央政法委牽頭表明這起案件仍屬黨的紀律調查，並且政法委也便於協調最高檢、公安部和最高法，」劉仕畢說。

劉仕畢表示，除了對該案件的調查，他還希望當局能關注法官的職業化建設，建立法官身份保障制度，消除對司法權不必要干預和不正當影響。

直指最高法高層

最高法案卷失蹤事件持續在中國社交媒體引發關注，繼初期爆出「最高法有賊」後，崔永元並沒有停下來。他在個人微博發佈多張圖片和影片，將該案直指中國最高法院的最高層。

圖片版權 Weibo@CuiYongyuan

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在新發佈的影片中，最高法法官王林清自述稱，當他向他的領導、最高法審判委員會專職委員杜萬華匯報合議庭意見一致後，杜萬華堅持要求他將案件發回陝西高級法院重審。杜萬華還稱，是「周院長有明確指示，要發回重審」。王林清稱，杜萬華隨後又改口讓他直接判決，解除糾紛雙方的合同。

這裏所提到的周院長，便是現任中國最高人民法院院長周強。

崔永元在微博曬出的文件顯示，已經「落馬」的前最高法副院長奚曉明對「陝西千億礦權案」的手寫指示稱：「按周院長指示，對案件情況嚴格做好保密工作」。另一張則寫道：「周院長，我對判決書又做了部分修改。」

周強是誰？

公開資料顯示，周強在2013年起擔任中國最高人民法院院長。現年58歲的他從西南政法大學畢業後，曾任職司法部、共青團中央書記處等多個職位，2010年成為湖南省委書記。

圖片版權 Getty Images Image caption 周強在2013年當選最高人民法院院長，此前他擔任湖南省委書記。

周強出生在1960年後，曾一度被視為中國政治舞台的新星，但他也多次引發爭議。

在他擔任湖南省委書記期間，被軟禁的失明民運人士李旺陽於醫院突然死亡，並被強行火化。周強於2012年7月稱，李旺陽死於自殺，證據確鑿。他說：「湖南公民中沒有人對這個事件提出過任何質疑」。

周強的最近一次爭議，是2017年1月，他在全國高級法院院長會議上公開稱，各級法院要堅決抵制西方「憲政民主」、「三權分立」、「司法獨立」等錯誤思潮影響，「旗幟鮮明，敢於亮劍」。此番言論引發中國多名法律和知識界人士聯署抗議。

在另一段流傳在互聯網上的王林清自述視頻中，王林清提及了另一起他在2012年審理的「山西王永安和王見剛侵犯財產權案」。

王林清稱，他在拒絶其中一方的賄賂請求後，接到威脅電話。2014年，他在江蘇講課時被法警扣押訊問，「幸虧院內人士代為疏通而未被帶走。」

「財新網」報道稱，接近王林清的人士稱，其1月3日曾到中國最高法露面，之後被帶到中國最高法附近一家賓館接受中國最高法院一個調查組的訊問。崔永元隨後在微博上發出「王林清，請馬上聯繫我，我要確定你安全，這是我們約好的」的訊息。

BBC中文分別聯繫最高人民法院和王林清，但並未收到回應。