泰國前總理英拉中國「再就業」 在粵港公司任職

圖片版權 Getty Images Image caption 英拉在2011至2014年擔任泰國總理。

泰國前總理英拉·西那瓦（Yingluck Shinawatra，又譯盈拉、英祿）近期出任中國廣東一家碼頭的董事長，她同時還疑似用柬埔寨護照在香港註冊成為一家公司董事。

英拉在中國廣東出任董事長的企業，名為「汕頭國際集裝箱碼頭有限公司」，位於汕頭市珠池港，而她在香港使用本名擔任董事的公司名為「P.T Corporation Company」，用途不明，但該公司在泰國的註冊地址與其兄長他信創立的電訊商AIS相同 。

英拉是泰國前總理他信（Thaksin Shinawatra）的妹妹。她於2017年8月逃離泰國，隨後泰國法庭於當年9月，以「大米瀆職案」為名缺席判處她5年有期徒刑，但英拉對該指控予以否認。

在英拉和他信踏入泰國政界之前，西那瓦家族便一直活躍在泰國的電信和進口行業。此次英拉在中國內地和香港的活動，引發外界對其家族繼續在海外撈金的猜想。

接手碼頭

據中國媒體報道，英拉於2018年12月成為汕頭國際集裝箱碼頭公司的董事長。工商變更信息顯示，2018年12月12日，汕頭集裝箱碼頭法人由林達奇變更為英拉的英文拼寫姓名「Yingluck Shinawatra」。

汕頭國際集裝箱碼頭公司成立於1994年6月，註冊資本為8800萬美元。

圖片版權 EPA Image caption 英拉在任期中一直被爭議所籠罩。

股東及出資信息顯示，該公司的大股東是「（香港）和記港口汕頭有限公司」，佔股70%，而和記港口是香港富豪李嘉誠旗下的全球港口業務旗艦公司。

此外，汕頭國際集裝箱碼頭公司還由有官方背景的汕頭招商局港口公司佔股30%。

汕頭是中國最早的四大經濟特區之一。90年代，在李嘉誠旗下集團的投資下，原先為純散貨碼頭的汕頭港轉型為中國南方重要的集裝箱港口。其現有7個港區，全港貨物吞吐量達5000萬噸左右。

然而，和記港口集團對BBC泰語說，和記港口已出售汕頭國際集裝箱碼頭的股權予新加坡投資者，之後引入其他投資者，但並未指明新投資者的名稱。

任香港公司董事

除了汕頭集裝箱碼頭，英拉還疑似用柬埔寨護照在香港註冊成為一家公司的董事。

在BBC中文獲取的一份提交給香港政府公司註冊處的表格顯示，英拉在2018年8月20日同意在「P.T Corporation Company Limited」擔任唯一董事。

根據表格，該公司在香港的建議地址是尖沙咀的一處寫字樓，但創辦成員的地址填寫的是泰國曼谷拍鳳裕庭路（Phaholyothin Rd）414號。BBC中文記者發現，該地址正是泰國電信商AIS的辦公室。

圖片版權 YASUHIRO SUGIMOTO Image caption 2018年3月，他信和英拉突然現身日本。

AIS是他信創立的通訊業巨頭，英拉曾在該公司任行政總裁。

據《南華早報》報道，該公司在香港的註冊地址被一家名為太平洋國際資本（Pacific International Capital）的公司佔用。其中一位董事名為陳懷丹。

根據企業信息查詢，陳懷丹也在上文提及的汕頭國際集裝箱碼頭公司擔任董事。

值得注意的是，英拉在同意擔任董事的文件中，使用了柬埔寨護照。但此前，柬埔寨否認向英拉頒發柬埔寨護照協助其出逃。

BBC中文聯繫泰國和柬埔寨外交部，但並未收到回應。

中國情結

據中國媒體報道，2019年1月5日，英拉與他信現身廣東梅州豐順縣探親祭祖。發佈在Instagram上的一段視頻顯示，英拉與他信頗受中國民眾的歡迎。

除了此次回鄉，兄妹二人還在去年8月在北京一家酒店現身。有網友發佈圖片顯示，他信提筆為酒店題字。此前2月，有消息稱英拉與他信現身北京街頭逛起廟會。但無論是中國政府，還是如今執政的泰國軍政府，對此皆保持沉默。

與中國微妙的聯繫，或許是英拉選擇在「流亡」時頻繁出入中國的原因。

現年51歲的英拉祖籍廣東梅州，與她的兄長他信均是泰國第四代華裔。

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 英拉和她的哥哥他信在泰國仍然受到部分民眾歡迎。

英拉是泰國政壇的知名人物。2011年，她帶領惠泰黨在泰國大選中獲勝，使她成為泰國史上首位女總理。然而，2014年5月，憲法法院以濫用職權為由，要求她立刻下台。

2017年8月，英拉在法院宣判前夕，悄然離開泰國，泰國法院隨後仍判處她5年監禁。