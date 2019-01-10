圖片版權 AFP Image caption 習近平在人民大會堂為金正恩舉行歡迎儀式。

朝鮮最高領導人金正恩在突如其來的第四度赴華訪問後返回朝鮮，同時帶回了習近平對可能到來的第二次美朝領導人峰會的支持。有消息稱，金正恩向習近平發出訪朝邀請，習近平已經接受。

中國新華社報道稱，習近平表示支持朝美舉行首腦會晤並取得成果，希望朝鮮和美國「相向而行」。

美國總統特朗普去年6月與金正恩在新加坡舉行會談，但此後朝鮮無核化進展幾乎停滯。

中國是朝鮮主要盟友及關鍵貿易伙伴。習近平稱，中國將支持有關各方「通過對話解決各自合理關切」，願意為維護朝鮮半島和平穩定，實現半島無核化和地區和平發揮「積極建設性作用」。

圖片版權 Reuters Image caption 周三，據信為金正恩搭乘的火車離開北京火車站。

習近平訪朝計劃

2018年3月，金正恩首次正式訪問中國，在會見韓國總統文在寅及特朗普前率先與習近平見面。此次是他一年內第四次訪華。據新華社報道，三天行程內，金正恩與夫人李雪主受到習近平及夫人彭麗媛的晚宴接待並共同欣賞文藝演出。金正恩與李雪主還參觀了中藥品牌北京同仁堂旗下一家製藥廠，考察相關傳統工藝及現代化中藥加工程序。

今年是中朝建交70週年。朝中社表示，金正恩此次與習近平會談期間邀請習近平訪朝，而習近平「欣然接受」，並對有關計劃進行通報。

而韓聯社引用北京消息靈通人士表述稱，預計習近平會在第二次美朝領導人峰會後訪問朝鮮，但不會晚於10月6日中朝建交70週年紀念日。

中國外交部發言人陸慷10日在例行發佈會上對此回應稱，中朝之間有高層互訪傳統，中國願與朝鮮加強高層交往，擴大交流合作，有相關消息會及時發佈。

圖片版權 AFP Image caption 去年6月，特朗普與金正恩舉行首次美朝領導人峰會。

無核化進展緩慢

金正恩在今年的新年講話中曾重申實現無核化的意志，但同時警告稱如果美國繼續制裁，朝鮮將不會繼續前行。

朝中社報道稱，中國堅持朝鮮的這一立場。

「習近平表示，朝方主張的原則性問題是正當要求，朝方的合理關切應當給予解決，」朝中社表示。

目前第二次「特金會」時間地點尚未確定，但文在寅表示將會「盡快」舉行。

文在寅自去年以來一直扮演美國和朝鮮之間的中間人。周四他在韓國首都首爾舉行新年記者會，會上文在寅表示已向金正恩致親筆信，韓國將繼續就對朝制裁問題與美國進行合作。他還稱，由於解決對朝制裁問題是朝鮮去核的關鍵，為加快解決對朝制裁，朝鮮需要在實質性的去核措施上行動更加「果斷」。

在去年首次美朝領導人峰會上，特朗普與金正恩簽署文件承諾朝鮮半島實現無核化，但沒有對此具體的時間表和路線圖。此後朝鮮無核化沒有取得太大進展。

此前由於朝鮮推進核武器和導彈項目，聯合國出台措施制裁朝鮮。朝鮮希望美國可以放開對朝制裁，稱在其無核化的同時，美國需要採取相應行動。朝鮮已拆除一座核試驗基地及一處重要導彈發動機製造設施。