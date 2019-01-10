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近日，廣東韶關市網民朱某因使用VPN（虛擬私人網絡）「翻牆」受到行政處罰。此前中國當局只針對銷售「翻牆」工具的商業行為採取行政處罰，少有針對用戶進行處罰。

學者分析，這是「殺雞儆猴」，意味著當局正加強網絡管控力度。

到底什麼樣的「翻牆」行為觸犯法律？「翻牆」是如何被偵測到的？

警示網民？

圖片版權 Getty Images Image caption 中國使用防火長城屏蔽國外網站。因為有了防火牆，就有了大量使用翻牆軟件聯通世界的用戶。

根據廣東韶關市公安局於1月4日發佈的信息，當地市民朱某被指控「擅自建立、使用非法定信道進行國際聯網」，被處以警告，並罰款1000元。

一份印有南雄市公安局公章的《行政處罰決定書》在網絡上傳播。該文件顯示，朱某於2018年8月至12月期間，用自己的手機安裝翻牆軟件藍燈（Lantern Pro），連接到家中的寬帶網絡「翻牆」上網，於被查處前一周內登錄487次。

同時，另一份來自印有重慶市榮昌區公安局公章的《被傳喚人家屬通知書》也在網絡上曝光。通知書上顯示，重慶網民黃某也受到同樣指控。

這是少有的網民因個人「翻牆」行為受到行政指控的事件，因而引起廣泛討論。

專門研究中國互聯網法律的香港中文大學法律學院副教授李治安稱，類似處罰案例並非第一次出現。從2017年開始，就有類似消息傳出。

他對BBC中文網說，公安局是想以一儆百。

什麼樣的「翻牆」違法？

圖片版權 Getty Images Image caption 谷歌等軟件在中國遭到屏蔽，一些用戶通過VPN翻牆使用。中國當局管制網絡以前是從技術上封鎖IP，現在已經開始從法律上執行。

根據《中華人民共和國計算機信息網絡國際聯網管理暫行規定》（下稱《暫行規定》）第六條，計算機信息網絡直接進行國際聯網，必須使用郵電部國家公用電信網提供的國際出入口信道。任何單位和個人不得自行建立或者使用其他信道進行國際聯網。公安機關可對違反此規定的人給予警告，並處以最高15000元罰款。

執法主要從2017年開始，當年中國收緊VPN市場。

2017年1月22日，中國工業和信息化部公布了《關於清理規範互聯網網絡接入服務市場的通知》（下稱《通知》），決定從當日起至2018年3月31日，在全國範圍內清查網絡基礎設施和IP地址、寬帶等網絡接入資源。

李治安說，從那時起，當局就在釋放一種信號，警示企業和個人重視「翻牆」的法律後果。

2017年7月1日，擁有大量用戶的老牌VPN服務商GreenVPN停止服務。之後，更多VPN服務商在監管部門的要求下終止運營，包括天行VPN、雲牆VPN等。在2017年一年，蘋果公司以觸犯中國法律為由，在中國區應用商店中下架了674款VPN應用程序。

李治安解釋，目前只有通過三大電信運營商（中國移動、中國聯通和中國電信）來申請的海外服務器對接服務才是合法行為，其他形式的「翻牆」行為都屬於《暫行規定》中的「非法定信道」。

過去數年間，中國防火牆技術的高度和VPN突破的程度此消彼長。有些VPN有加密功能，可以繞過防火牆，不被偵查到。也有些高端VPN具有反偵查技術。李治文說，偵查與被偵查之間，彷彿正邪間的對決，無休無止。

「翻牆」的意義

圖片版權 Getty Images Image caption 全球最大的社交網絡Facebook 在中國也無法使用。

蘇州一位網絡工程師劉元2010年從香港一所大學畢業後，回到家鄉供職於當地一間負責軟件開發的公司。他對BBC中文網說，讀書時早已習慣香港自由的網絡環境，回到大陸後覺得束手束腳，於是自己搭建VPN，或在手機上下載各種VPN軟件。

劉元說，在平時工作中，開發軟件時會時不時遇到疑難問題，需要「翻牆」到境外網絡，通過谷歌查詢國外專業同行的解決方法，或從國外軟件分享論壇下載文件包。「這樣不僅提高工作效率，而且可以學習最新技術，」他說。

他的同學鄭濤現在武漢一家網絡安全公司任職程序員。回家鄉前他在一間香港公司任職，離開後會仍會使用原公司提供的VPN賬號瀏覽業內信息。在公司註銷其賬號後，也曾通過代理服務器的方式「翻牆」，但常因信號不穩，傳輸速度慢而放棄。

而對於劉元來說，如果無法實現「翻牆」，他就要自己去分析軟件代碼，「本來五分鐘就能完成的事可能需要一個小時」。現在他仍然會購買境外VPN軟件來滿足工作需要。

選擇性執法

李治安認為，中國當局管制網絡的執法時緊時松，以前是從技術上封鎖IP，現在已經開始從法律上執行。

他說，據保守估計，目前中國網民使用VPN的人數有兩、三千萬。而針對這麼大規模的人群，當局採取的措施是選擇性執法，依據是「翻牆的行為對國家影響有多大，政府覺得敏感到什麼程度。」

「如果你看了一個高度政治敏感的網站，或翻牆後散佈了一個政府覺得不恰當的言論，很有可能成為一個明顯的執法目標，面臨的罰則也會很高。」

台灣合盛法律事務所律師張紹斌對BBC中文網說，「（VPN）連線只是一種手段，連線的內容是否涉及國家利益或國家安全則是另外一回事。」

至於當局打擊「翻牆」行為是基於網絡安全，還是言論自由，張紹斌認為，需要有更多的案例才能判斷，並且每個類似案例都要弄清楚兩者區別。

蘇州的劉元對打壓VPN的情況表示無奈，但稱自己仍會使用VPN，「感覺周圍很多人在用，沒那麼嚴重吧！」

武漢的鄭濤說，今後只會在公共場所少量使用VPN，查找的資料只做用科研用途。

「Read-only！」鄭濤用計算機術語打趣說，表示他只讀信息不向外散佈。

《暫定規則》尚未成為真正的法律條文。但李治安說，如果廣東省進一步發佈地方層級的法規命令，一旦在國內不同的管理階層達成共識，就有成為國家法律。

（應採訪對象要求，此文中劉元、鄭濤均為化名）