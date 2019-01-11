圖片版權 Getty Images Image caption 四川遂寧一名兒童接受H1N1疫苗注射（資料圖片）。

據中國媒體報道，在近一個月時間內，有145名嬰幼兒在江蘇金湖縣一家衛生院接種了過期的脊灰疫苗。接種過期疫苗後，多名孩子出現不良反應。

當局稱，金湖縣疾控中心多名領導已被免職，涉事衛生院多名人員被立案調查。

去年7月，中國大型疫苗公司長春長生被曝出狂犬病疫苗造假醜聞，25萬名兒童接種問題疫苗。事發不到半年，問題疫苗事件再度出現，引發中國網友憤怒。

不良反應

中國媒體《北京青年報》報道稱，這批疫苗批號為201612158，有效期至2018年12月11日，不過，直到該批疫苗有效期滿後近一個月，仍有嬰幼兒在服用該批次脊灰疫苗。

一名孩子母親說，她的孩子接種過期疫苗後，「發熱發到39度多，持續了半個月，咳嗽、感冒，還有輕微的嘔吐」，還有家長稱小孩出現紅疹、高燒等現象。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國自1978年開始，逐步實施"國家免疫規劃"。

金湖縣當局周四（1月10日）發佈通告稱，對疾控中心分管副主任楊萬琴等相關負責人給予免職處理，對黎城衛生院3名工作人員、縣疾控中心2名工作人員予以立案調查。同時組織受影響兒童體檢。

儘管相關責任人受到處理，但該事件還是在中國社交媒體上迅速引發討論，一些網友表示，疫苗問題再次發生，是「處罰太輕」。

「不是這群人膽子大，而是懲罰力度不夠！」一名微博網友評論道。「長春長生疫苗事件才過去沒多久，那麼大的動靜全國上下應該都知道，衛生部門都組織學習了，為什麼過期疫苗又出現了？」

「遠不止這些數量的兒童服用或者注射了過期疫苗，2010年以後出生的寶寶，很多都有這樣的遭遇，」另一名網友說。

「管理混亂」

據了解，該批次脊灰疫苗是二價減毒活疫苗（OPV），俗稱「小糖丸」，是中國免費提供的一類疫苗，由疾控中心負責配送及回收。

金湖縣宣傳部長周廣峰稱，目前已查明有145名嬰幼兒服用了上述批次的疫苗。他還對中國媒體「澎湃新聞」說，此次出現過期脊灰疫苗，主因是「管理混亂、工作失職、監管失靈」。

當地政府發佈的通報稱，該批次疫苗系2017年5月9日由淮安市疾控中心冷鏈配送至金湖縣疾控中心，金湖縣疾控中心於當年5月18日冷鏈配送至黎城衛生院。

2018年12月27日，金湖縣疾控中心通知要求各接種單位將過期疫苗送至縣疾控中心銷毀，但黎城衛生院卻沒有報送「過期疫苗」。

圖片版權 EPA Image caption 去年7月，中國疫苗巨頭長春長生被曝出狂犬病疫苗造假醜聞。

此外，有多名來自金湖的孩子家長向媒體反映稱，孩子接種的過期疫苗不止脊灰一種，還涉及卡介苗、百白破、乙肝疫苗等多個批次。不過官方尚未對此作出回應。

中國自1978年開始，逐步實施「國家免疫規劃」，按照不同省份和地區確定疫苗品種和方案，在人群中進行預防接種。目前，中國在全國範圍內免費提供脊灰、乙肝和百白破等一類疫苗接種，甲肝、水痘、狂犬病疫苗等則屬二類自費疫苗。

然而，無論是免費疫苗還是付費疫苗，在中國都曾屢次發生安全事故。僅此次事件半年前，去年7月，中國疫苗巨頭長春長生被曝出狂犬病疫苗造假醜聞。

2016年3月，山東曝光價值5.7億元的非法疫苗案：25種兒童、成人用二類疫苗未經嚴格冷鏈存儲運輸銷往24個省市。

2010年3月，媒體曝光山西近百名兒童注射疫苗後或死或殘，引起廣泛關注。