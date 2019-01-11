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中國領導人習近平本月初提出的「兩制台灣方案」，再次將一國兩制端上台面。蔡英文的強勢回應，在民意上獲得台灣民眾支持，不但一掃民進黨地方選舉失利陰霾，也可能會改變台灣政治格局。

習近平在中國紀念《告台灣同胞書》發表四十週年大會上強調中國人不打中國人，但不會放棄武力統一台灣，以對抗台獨以及境外勢力。其講話在台灣政壇及民間引起千層浪。蔡英文政府於習談話當天下午立即回復習近平，強調兩個政府的談判只能民主授權。在提到習近平話語中引述的「九二共識」，蔡英文說這證實了習把它等同「一國兩制」，台灣沒有人能接受，並要求各政黨應該放棄使用九二共識。

根據多數台媒分析，蔡英文的強硬回應，不只是引起國際各界關注，她在台灣內部的政治聲勢，立即「由黑翻紅」將一個月前的敗選陰霾掃除一大半。許多報導戲稱＂蔡英文死裏逃生＂或是＂蔡英文路上撿到槍，（台灣網路用語，意指火力全開）＂，蔡英文政府一反過去被外界評論為＂謹慎近於遲鈍＂的執政風格，她本人以及行政各部會迅速強勢的在記者會以及各大社交媒體回應中國以及相關批評，讓各界耳目一新，認為蔡英文引人詬病的＂無感施政＂終於有所進步。

蔡英文在發表對習近平的強烈回應之後，其發表的文章宣告以及她本人在社交軟體譬如臉書，或電子佈告欄PTT以及搜索引擎（一般使用google trends 調查）的被搜索度突然激增。大數據統計公司，DailyView網路溫度計對台灣媒體提及，根據他們的統計，習近平拋出一國兩制後，蔡英文的網路人氣飆升。原因與蔡英文的臉書經營戰略進步有關。該公司提到，蔡英文這次回應習近平的策略，是用自己的肖像壓上表達立場的文字宣言，並取得良好效果，不僅在短時間內有1萬多次的分享，還有14萬人點讚。

圖片版權 Alamy Image caption 台灣總統蔡英文

谷底翻身的蔡英文

在1月2號，蔡英文回應習近平告台灣同胞書之前，沒有太多人對蔡英文施政還有信心。蔡被媒體公認為被「打趴」倒地的敗將，即將過去的政治人物。中共官媒環球日報因而註解「蔡英文第一個任期剛過半，就在九合一中輸得潰不成軍，這顯示出，蔡英文是台灣開始競爭選舉以來執政最差的一屆行政當局。」 民進黨已經被認為極有可能在2020出局。

此外，勝選的國民黨則是動作頻頻，在蔡英文聲望已經跌落谷底時，立即對2020總統選舉表示興趣。其中，前新北市長朱立倫，在去年底已經公開正式參選國民黨黨內總統選舉初選。前總統馬英九，副總統吳敦義以及前行政院長王金平都在媒體暗示有意加入2020總統大選。而台北市長柯文哲也被各大政治評論家分析絶對參選，並有可能領先的候選人。根據去年底台灣多家媒體民調，柯文哲勝選2020總統的可能性最高。

圖片版權 REUTERS/Tyrone Siu Image caption 柯文哲

然而，習近平的告台灣同胞書，卻讓蔡英文支持度逆風而起。蔡英文強硬的回應讓媒體措手不及。她對一國兩制的拒斥以及對中國政府在豬瘟議題上的高調表達，讓曾經支持她的三大板塊：深綠選民，「天然獨」年輕人，以及中間選民成功在她的言語下召喚回來。

這場習近平發言後的政治海浪，也讓對手國民黨措手不及。尤其與中共政府有所接觸的國民黨高層，亂了陣腳，一再以九二共識為全民主張為自己辯護。藍綠板塊又各自歸位，2020總統，蔡英文從被認為出局的參選人，又站回戰鬥位置。

民意回歸？

網路聲量之外，蔡英文反對一國兩制的回應也似乎得到民意支持。「台灣兩岸政策協會」於1月9日公布當周調查的最新民調結果，有8成1的民眾不贊成一國兩制，85.2％支持蔡英文對於兩岸關係發展提出的「四個必須」，78%民眾支持蔡英文兩岸政治協商應經台灣人民授權和監督。另外，過半的民眾表示海峽兩岸沒有「九二共識」，只有三分之一的民眾認為有。

關於蔡英文的聲勢回歸，專攻兩岸及國際政治經濟關係，香港中文大學客座副教授林夏如接受BBC中文專訪時表示，習近平這次的發言，可以說他是想在兩岸關係上有所建樹，既打破現有的兩岸現狀，提供一個香港一國兩制的「進階版」（Hong Kong plus）給台灣，「也就是給台灣比香港的一國兩制更多自由自主。」

但是，林教授認為，此次習過於自信，反而給了蔡英文反擊的空間。因此，蔡英文被公認已經幾乎失去威信的總統，卻意外的在習近平談話後聲勢大漲。「也許蔡英文已經沒什麼好失去了，乾脆就說出她心底的話，同時也對黨內表示出他的決心，」 林夏如向BBC 中文解釋。林教授說她一直都告訴人不要以為蔡英文在下次總統選舉中已經出局了，習近平越打她，她就越有勝算; 「尤其現在藍綠以及柯文哲都怕中國接近他們，怕被戴上紅帽子，」 林夏如向強調。

台灣世代教育基金會執行長洪耀南接受台媒訪問則提醒，蔡英文強調的反對一國兩制的「台灣共識」的支持度並沒有回流到蔡英文身上。以前文提到的民調為分析，洪耀南認為，蔡英文的聲勢上漲，應該是曾經支持她，但對她施政失望一度背離她的民意歸來。換句話說，民眾又各自回歸黨派，因為蔡在民進黨陣營的滿意度依然高達88.2％；在藍營支持者中卻僅有38.3%，其不滿意度則超過5成。

台灣東海大學政治系副教授張峻豪向BBC 中文表示，蔡英文之前身兼民進黨主席與總統時面臨民進黨理念與政策上的矛盾衝突，有嚴重顧此失彼的問題。張表示，譬如婚姻平權，環保或勞工權益等，民進黨在理念以及施政上反覆矛盾，致使所有批評都指向蔡英文本人，最終以去年底地方選舉大敗，行政院長賴清德本周宣佈內閣即將總辭收場。

張峻豪提及，現在蔡英文辭去黨主席，減低民進黨執政內閣中所需要擔負的行政精力，轉而以總統身份掌握外交以及國防，而這也是蔡英文的強項，找回失去的綠色支持者。張分析，這也可以看到賴清德急著離開行政院長，而凖備參加2020總統大選，因為內政施政的總總不容易招致民眾的批判，嚴重折損賴清德的政治聲望。

反對者不曾停止批評

蔡英文的民意支持回歸同時也引起批評。外界評估會參選2020總統大選的台北市長柯文哲，對此譏嘲「股市也會有一日行情」，認為政治人物的聲勢有時只是曇花一現。台灣網媒風傳媒主筆專欄批判蔡英文「得意忘形」且「可惡」，刻意曲解習近平，將「九二共識」等同「一國兩制」實為誤導台灣民眾及民意，為其連任總統造勢鋪路。

此外，創建「九二共識」的前大陸委員會主委蘇起接受台灣聯合報專訪時則批評蔡英文將習近平口中「九二共識」與「一國兩制」畫上等號，是曲解。蘇起表示，九二共識的功能是「創造性模煳」，在兩岸在這模煳空間中，找到協作與維繫兩岸和平的平台。蘇起認為當今之策是將兩岸問題拉回到中間去談判，而中間最模煳的地帶就是九二共識。

不過，在台灣與中國都拋棄「模煳」的兩岸戰略之後，林夏如向BBC 中文強調，也許最需要重新創立兩岸政策的，是北京政府，因為其或許需要重新思考怎麼得到台灣人心，除了經濟紅利之外，還有什麼？

林夏如亦認為，雖然蔡英文聲勢上揚 「但是也不要覺得國民黨是沒有希望的，兩邊都開始突然間要重新創新自己的戰略」。「台灣的認同政治已經結束，你不能站在台上用台語唱幾首歌，就說你投給我吧！這個時代已經過去。你一定要說我如何治理政府？ 你一定要說經濟要怎麼改革，才能得到認同，」林夏如強調。