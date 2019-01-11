華為中國高管涉嫌間諜被波蘭當局逮捕

圖片版權 Getty Images Image caption 華為1987年創立，1996年開始走向國際市場，在波蘭設有辦事處。

波蘭國家安全局ABW逮捕了中國電信巨頭華為公司的一名中國籍高管以及一名波蘭籍工程師。

波蘭國家安全局副主任馬季奇·瓦斯科( Maciej Wasik ) 向波蘭國家新聞社PAP表示，這個中國公民就職於一個大型電子公司，而這個波蘭人則因為網絡服務在圈中頗有名氣。

波蘭公共電視台TVP報道稱，波蘭安全部門周五（11日）搜查了華為在波蘭的辦公處。

波蘭公共電視台TVP在報道中提及，被捕的中國籍高管為Weijing Wu，是華為在波蘭分公司負責銷售的管理人員，而被捕的波蘭工程師 Piotr D 是曾就職於國家安全局的高官。波蘭國家安全局除了搜查華為辦公處，還搜查了另一電訊商Orange的辦公處，這是被捕波蘭工程師最近的僱主。

報道還提及，波蘭國家安全局是在本周二（8日）早晨根據波蘭防止有組織犯罪部發出的逮捕令對二人同時採取拘捕行動。

報道稱，他們二人被指控涉嫌間諜活動，「為中國情報部門謀利」。