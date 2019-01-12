遼寧海關官員出軌多名女性代購幫忙逃稅

圖片版權 Getty Images Image caption 代購是近年來在中國興起的一種職業，但它一直存在涉嫌偷逃稅甚至走私的爭議。

代購和海關官員應該是「死對頭」，但日前，遼寧大連一名海關官員被指婚內出軌多名女代購，並依靠職務便利幫助她們逃稅。大連海關周五（1月11日）稱，該官員已被停職，並被開除黨籍。

被指出軌的管姓官員現年37歲，是大連海關監管通關處查驗管理科的主任科員。

爆料該官員的是他的妻子，她1月5日在社交媒體舉報稱，自己的丈夫與14名女「代購」發生不正當性關係，並幫助多名專職代購逃避海關查驗，以及存在收受賄賂等違法行為。

協助走私的物品包括愛馬仕包、名牌衣服與化妝品。

她在帖子中貼出了該官員與多名朋友的聊天記錄，在記錄中，該官員用不堪的語言，向對方炫耀自己的約會經歷。

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此外，她還公布了一段疑似當事人承認曾經出軌多名女性的「認罪視頻」。在視頻中，該男子赤裸上身承認自己在2016到2018年間，和其他女性發生性關係。

舉報信在社交媒體上引發軒然大波。有網友評論道，男子在聊天記錄中的表現，不是一個人，而是中國很多不尊重女性的男性的「標本」。

「毀三觀啊，但中國社會的男性就是這樣的，冰山一角，很真實！」一名微博網友說。

中國媒體報道稱，管姓官員對此予以否認，並指妻子「惡意中傷」。他說，此前單位已對其進行調查，現在再次啟動調查，「我相信我是清白的。」

圖片版權 Getty Images Image caption 中國《電商法》實施後，遊走在灰色地帶的代購們可能會感到「壓力山大」。

他還表示，所謂的聊天記錄，是「我在和哥們聊天，哥們之間隨便聊，尺度大很正常。」管某稱，「我會向法院自證我的清白，會配合組織調查。」

然而，大連海關周五（1月11日）發佈聲明說，經專案組審查，管兆津有關行為已「嚴重違反黨的紀律」。大連海關決定給予管兆津開除黨籍處分，目前專案組正在進行進一步調查。

代購是近年來在中國興起的一種新興職業。由於很多進口商品在中國往往因關稅而更加昂貴，很多人嗅到商機而頻繁從國外購買商品，並帶回國內在網上銷售。

海外代購一直存在涉嫌偷逃稅甚至走私的爭議，中國今年1月1日開始實行新的《電子商務法》，其中就有針對個人代購行為的監管條款。