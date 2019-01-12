這是2019年的第二周。2019年迎來中美關係正常化40年，學者分析中國是最大贏家；中國當局大力加大網絡管控力度，波及VPN（虛擬私人網絡）的個人用戶；英國媒體指責中國鎮壓新疆維吾爾族穆斯林，批評穆斯林國家保持緘默的態度；台南的菲律賓勞工跨年期間自創另類選美比賽，排解生活苦悶的同時熱心公益；另外，我們邀請您了解高風險的自淫方式，提高對自我情慾的認識。

1. 中國VPN用戶兩人被罰 如何"翻牆"算違法

圖片版權 Getty Images Image caption 中國用「防火長城」屏蔽國外網站。因為有了防火牆，就有了大量使用翻牆軟件聯通世界的用戶。

中國大陸公安局近日公開指控兩名使用VPN（虛擬私人網絡）瀏覽境外網站的網友「擅自建立、使用非法定信道進行國際聯網。」中國自2017年起執法收緊VPN市場。中國大陸現有大量VPN使用者，但此前當局鮮有針對網民個人「翻牆」行為進行處罰。學者分析，這是以一儆百，意味著當局正在加大網絡管控力度。根據中國法規，目前只有三大電信運營商（中國移動、中國聯通和中國電信）申請的海外服務器對接服務才是合法行為，其它形式的「翻牆」行為均屬違法。

2. 中國"打壓維吾爾人" 英媒刊文警告後果嚴重

圖片版權 AFP Image caption 英國媒體報道說，中國西部新疆的拘留營地像戰爭時期的集中營，"有越來越多的證據顯示，被囚的穆斯林在被強迫勞動"。

英國媒體報道，中國正在鎮壓新疆的維吾爾族穆斯林，一百多萬穆斯林被拘禁在教育營中，被迫受「再教育」並放棄伊斯蘭教信仰的一些重要內容。一些穆斯林國家對中國「一帶一路」等貿易和基礎設施建設計劃表示歡迎，希望通過這些計劃創造經濟繁榮。有報道批評穆斯林國家的政客保持親北京的外交立場，優先考慮經濟利益，對中國對維吾爾人的壓迫行為保持沉默。

3. 觀點：中美建交40年美國是否失策 誰是最大的贏家？

圖片版權 Getty Images Image caption 1979年1月，鄧小平訪美與時任美國總統卡特握手見面。

2019年正值中美建交40年，新年伊始，台灣總統蔡英文則聲明台灣要保持自由民主體制，而中國國家主席習近平發表講話堅決斷言維護一個中國，不承諾放棄使用武力。美國紐約大學法學院教授孔傑榮分析，中美關係正常化40年，中共是最大的贏家，最直接的好處是北京在與蘇聯的爭端中得到更大的支持，從長遠意義上看，是鄧小平的「改革開放」政策得到支持。而美國卻造成了一個對美國利益具有威脅的強權國家。孔教授認為，中國現在果敢的外交政策，以及針對其國內的打壓令人沮喪，中國人民對習近平極度的權力壟斷越發不滿，既傷害了中國，也對外國造成影響，或許如此，中國可能因此走向更自由化及多元化的方向。

4. 台灣的菲律賓移工自創"粗魯小姐"選美比賽

圖片版權 Resty Photography Image caption 菲律賓「粗魯小姐」選美比賽三名「佳麗」

2018年12月30日，台南的菲律賓移工發揚他們熱愛選美的傳統，舉辦「粗魯小姐」（Miss Brusko）另類選美比賽，排解生活的苦悶。參賽選手均是在台南工作的男性菲律賓勞工，選美過程比照專業比賽，吸引了近200名外籍勞工到場觀看。比賽還與公益結合，門票除去選手獎金將悉數捐給菲律賓無家可歸的孩子和孤兒院。台灣現有大量外國勞工，主要來自菲律賓、泰國等東南亞國家。

5. 德國法醫：全國每年近百人死於高風險手淫

圖片版權 Getty Images Image caption 德國法醫說，自淫致死最常見的原因是窒息 ，其他常見的自淫死因是電擊，不過很難真正凖確估計究竟有多少人死於這種方式……原因有很多。

德國勃蘭登堡一名法醫說，每年約有80到100名德國人死於手淫，當人們不能滿足通常的手淫方式時，他們往往會尋求刺激更強的手淫方式，而這種高風險手淫是難以預料的危險殺手，每年每100萬人當中就有1-2人死於高風險的手淫。自淫致死最常見的死因包括窒息和電擊。高風險手淫者遍布各年齡段，大部分受害者是男性，因為女性在自我情慾中往往「更小心謹慎」。