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近期，中國國家統計局局長寧吉喆稱，中國能較好實現2018年經濟增長6.5%左右的預期。2018年經濟總量預計將達到90萬億人民幣，增長8萬億。中國2017、2016、2015年的GDP增速分別為6.9%、6.7%以及6.9%。

然而，在近期的一次演講中，中國人民大學國際貨幣研究所理事兼副所長向松祚稱，他看到「一個非常重要的機構的研究小組的內部報告」，兩種測算方法分別顯示，中國2018年GDP增速為1.67%甚至負值。

該視頻迅速在社交網絡發酵，但隨即遭到刪除。

官方多次修改歷史數據

2010年以來，中國經濟增速持續放緩。中國統計局發佈的2018年前三季度的國內生產總值（GDP）為650899億元，季度同比增長分別為6.8%、6.7%、6.5%。

多年來，媒體和學界對中國統計局發佈的數字一直有質疑。2017年初，遼寧省公開承認此前數年經濟數據連續造假。2018年，內蒙古、天津、雲南、湖南、吉林、重慶等省份相繼自曝或被曝存在經濟數據作假問題。

早在2007年，時任遼寧省委書記的李克強告訴來訪的美國駐華大使，他更喜歡通過三個指標來追蹤遼寧的經濟動向：全省鐵路貨運量、用電量和銀行已放貸款量，以擠掉統計數字的水分。 2010年，英國《經濟學人》分別依25%、40%及35%的權重編製出李克強指數。多名經濟學家告訴BBC中文，在最初幾年，該指數的確很有參考價值，但是隨著中國經濟結構變化，加上該指數與其他經濟領域、特別是消費支出的關係很弱，2015年以後，該指數與GDP增速的正相關性越來越被質疑。

對此，寧吉喆曾表示，地方數據的問題不影響全國數據的真實可靠性。

但BBC中文記者梳理1999-2018年統計年鑒發現，中國國家統計局分別在2010年和2015年對歷史數據做了大改動。

從1990年代開始，歐美學界經常將能源消耗量作為衡量GDP增速的替代指標，視其為衡量經濟狀況的晴雨表。作為新興經濟體的中國有大量工業產出，因此能源消耗巨大。

2009年之前的歷年《中國統計年鑒》顯示，中國1996至1999年間的能源消費總量逐年下降，分別為138948、137798、132214、130119萬噸，也就是說，中國在1997及1998年的能源消耗是負增長，但統計局當關於這四年GDP增速的數據分別是9.9%、9.2%、7.8%、7.7%。如果能源消耗量能反映經濟增長勢頭，那這兩組數據明顯矛盾。

2010年，《中國統計年鑒》對這四年的能源消費負增長做了改動，此後的年鑒都顯示，1996至1999年間的能源消耗總量為135192、135909、136184、140569萬噸，由此，能源消費「改為」正向增長。修改後的數據顯示，在1996至1999年間，中國能源消費與GDP增速一致。

BBC中文記者發現，2015年，中國國家統計局再次對2000至2012年的能源消費值做了修改。除了2007、2008、2009、2012四年，修改後的數據同比增長都有所上調。

凱源資本董事總經理陸修泉（Brock Silvers）向BBC中文表示，修改一年前的數據正常，但修改已經認定、超過一年的數據就很不正常，如果是修改十年前的數據，那幾乎就不可信了。

一位接近中國國家統計局的知情人士告訴BBC中文，國家統計局喜歡修改歷史數據，沒有特殊的原因，「只是為了數字好看」。

中國經濟困境

每年春天的兩會上，中國政府工作報告都會提出當年GDP增速目標，而最後的統計數據幾乎都會與目標值相差無二。

經濟學人智庫首席分析師王丹告訴BBC中文，GDP增速不可信，因為對於價格的估算和實際相差太大，地區性差異也沒有反映出來。

「我們預測的GDP增速和統計局在有的年份上差別很大，比如2017年我們估計是4.2%，沒想到政策刺激過頭導致經濟加速，最終統計局的數字是6.7%。中國從2008年之後的經濟增長絶大部分是政策驅動型，宏觀政策尺度不好把握。」王丹說。

國際貨幣基金組織（IMF）對中國2019年GDP增速預測為6.2%，陸修泉認為，IMF的預測過於保守，中國經濟放緩速度已經超過預期。

「這不是最終危機，沒有經濟體會一直保持增長，中國已經經歷了近代歷史上時間最長、程度最深的經濟增長，現在看來，這個週期已經結束了。目前中國經濟衰退的嚴重程度似乎將在短期內增加，穩定的增長可能永遠不會回到以前的水平。」陸修泉說。

2018年，中國民間投資大幅放緩，這意味著國企以及地方政府投資比例上升，最終會導致央行貨幣超發。

「中國經濟要真正持續穩定增長、走出今天的困境，必須要改革稅收體制、政府體制、國家治理體系以及教育科研體系。」寧吉喆在已經被刪除的視頻中提及。

中美貿易戰陰霾下的就業

除了GDP數據，就業也是觀察中國經濟形勢的重要依據。一些去年的就業數據顯示，中美貿易戰帶來的就業影響也已經表現明顯，貿易/進出口業的就業壓力正在持續呈現。

2018年10月底，中國人社部稱，三季度末，全國城鎮登記失業率為3.82%，降至多年來低位。9月份全國城鎮調查失業率為4.9%，同比略降。然而，中國智聯招聘網站聯合中國就業研究所同期發佈的報告卻顯示了一副與官方數字完全不同的畫面。

智聯招聘根據自身數據庫作出的分析報告稱，2018年第三季度的招聘需求環比與同比同時下降，此外，還出現了供需雙降的局面。其中，貿易及進出口行業招聘需求出現了連續三個季度下滑。

報告顯示，從2018年一季度開始，貿易/進出口招聘需求整體下滑2%；第二季度行業招聘職位數更是同比下滑了13%；第三季度，貿易/進出口整體招聘需求同比下降53%。下滑較明顯的地區主要集中在深圳、寧波、重慶等東部和西部地區。其中，貿易依存度較高的新一線城市受到的影響更大，如東莞、寧波和蘇州等。

近年來，中國官方統計的失業率一直徘徊在4%-5%之間。2016 年，倫敦政策諮詢公司 Fathom Consulting 的報告顯示，中國失業率可能是官方估計值的三倍，約為 12.9%。

中國官方與第三方的數據差異之所以如此之大，源於各方採訪了不同的統計方法。此前，中國只公布「城鎮登記失業率」，2018年之後，改為「城鎮調查失業率」，但兩種方法均未包括數億農村勞動力年齡人口。

2018年7月底中共政治局年中會議上，習近平提出六個穩定—「穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期」—應對貿易戰。有分析指，正是因為不穩定，所以才提出這個六個穩定需求。

2018年12月，美國花旗銀行在其2019年經濟展望報告中表示，2019下半年，中國的出口可能會因為貿易戰降低一半，預計會造成440萬左右的人失業。