圖片版權 Getty Images Image caption 四川遂寧一名兒童接受H1N1疫苗注射（資料圖片）。

江蘇金湖過期疫苗事件在中國持續發酵。數以百計的孩子家長周五（1月11日）前往縣政府與主要路段抗議，當地官方出動大量警力進行封鎖，並與民眾發生衝突。

金湖縣官方周五回應稱，目前已對金湖縣副縣長高昌萍政務立案，並對縣衛生部門和發現問題的黎城衛生院等17名負責人分別予以立案調查、開除黨籍和公職等處分。

然而，這起疫苗事件至此卻並無收場的趨勢。中國官媒《環球時報》報道稱，經調查，金湖過期疫苗問題最早可以追溯到2010年，這意味著受影響兒童的數量遠超當地政府所聲稱的145名兒童。

多名金湖家長對BBC中文表示，除了政府承認的脊灰疫苗，自己孩子接種的水痘疫苗和乙肝疫苗都存在過期問題，還有家長稱，孩子接種的疫苗未有編號記錄。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國自1978年開始，逐步實施"國家免疫規劃"。

家長抗議

數以百計的金湖家長周五（1月11日）下午和晚上走上街頭，抗議當地存在的大規模過期疫苗事件。上傳至社交媒體的多段視頻顯示，當局在當地部署了大量警力，他們身穿統一的黃色雨衣，組成人牆，試圖驅散示威人群。

多名當地民眾對BBC中文證實，眾多家長今天前往金湖縣政府和縣人民醫院抗議。當地警方遂召集特警前來支援，並對城區的主幹道進行封鎖。

還有視頻顯示，警方與民眾爆發衝突，並試圖強行拖走一名人士，但BBC不能核實其具體原因。

戴女士是兩個孩子的媽媽，她對BBC中文說，自己的兩個孩子分別出生於2011和2017年，但打的水痘疫苗都是過期的，「一個過期幾個月，一個過期近2年。」

「我們現在要求並沒有很多，只是希望政府至少能對這些孩子做全面檢查，看看孩子體內有沒有水痘抗體，而不是現在這樣只承認145個有問題，」 戴女士說。

另一名要求匿名的母親對BBC中文說，自己孩子在金湖接種的兩針乙肝疫苗分別過期7個月和10個月，而卡介苗疫苗則沒有批號。

女兒正在上幼兒園的黎女士對BBC中文說，她女兒的疫苗是在金湖縣和毗鄰的淮安市洪澤區兩個地方接種。事發後發現，洪澤區打的疫苗近大半都過期，最嚴重的乙腦疫苗過期兩年之久，但在金湖接種的疫苗均顯示合格，她懷疑是否有人修改系統數據。

中國媒體《南方都市報》也報道稱，有家長反映，自己孩子接種疫苗的批號被人為修改過，他們懷疑涉事單位有"破壞證據"的行為。

「我們這壓力好大，老闆給壓力，社區給壓力，孩子老師給壓力，剛才公安還在敲門，讓去寫保證書才放被抓的人，」 黎女士說道。

不良反應

據中國媒體此前報道，在近一個月時間內，有145名嬰幼兒在江蘇金湖縣一家衛生院接種了過期的脊灰疫苗。接種過期疫苗後，多名孩子出現不良反應。

《北京青年報》報道稱，這批疫苗批號為201612158，有效期至2018年12月11日，不過，直到該批疫苗有效期滿後近一個月，仍有嬰幼兒在服用該批次脊灰疫苗。

一名孩子母親說，她的孩子接種過期疫苗後，"發熱發到39度多，持續了半個月，咳嗽、感冒，還有輕微的嘔吐"，還有家長稱小孩出現紅疹、高燒等現象。

一段上傳至社交媒體的視頻，展示了一名自稱孩子打了過期疫苗並出現不良反應的家長，在金湖縣政府召開的對話會上發言說，自己的孩子在打了A群流腦疫苗和乙肝疫苗後三天，便突然發「高燒」、「昏迷」，住院一個月後還出現了肺炎和敗血症。

金湖縣當局周四（1月10日）發佈通告稱，對疾控中心分管副主任楊萬琴等相關負責人給予免職處理，對黎城衛生院3名工作人員、縣疾控中心2名工作人員予以立案調查。同時組織受影響兒童體檢。

去年7月，中國大型疫苗公司長春長生被曝出狂犬病疫苗造假醜聞，25萬名兒童接種問題疫苗。事發不到半年，問題疫苗事件再度出現，引發中國網友憤怒。一些網友表示，疫苗問題再次發生，是「處罰太輕」。

「不是這群人膽子大，而是懲罰力度不夠！」 一名微博網友評論道。

「長春長生疫苗事件才過去沒多久，那麼大的動靜全國上下應該都知道，衛生部門都組織學習了，為什麼過期疫苗又出現了？」 另一名網友說。

「管理混亂」

據了解，該批次脊灰疫苗是二價減毒活疫苗（OPV），俗稱「小糖丸」，是中國免費提供的一類疫苗，由疾控中心負責配送及回收。

金湖縣宣傳部長周廣峰稱，目前已查明有145名嬰幼兒服用了上述批次的疫苗。他還對中國媒體「澎湃新聞」說，此次出現過期脊灰疫苗，主因是「管理混亂、工作失職、監管失靈」。

當地政府發佈的通報稱，該批次疫苗系2017年5月9日由淮安市疾控中心冷鏈配送至金湖縣疾控中心，金湖縣疾控中心於當年5月18日冷鏈配送至黎城衛生院。

2018年12月27日，金湖縣疾控中心通知要求各接種單位將過期疫苗送至縣疾控中心銷毀，但黎城衛生院卻沒有報送「過期疫苗」。

圖片版權 EPA Image caption 去年7月，中國疫苗巨頭長春長生被曝出狂犬病疫苗造假醜聞。

此外，有多名來自金湖的孩子家長向媒體反映稱，孩子接種的過期疫苗不止脊灰一種，還涉及卡介苗、百白破、乙肝疫苗等多個批次。不過官方尚未對此作出回應。

中國自1978年開始，逐步實施「國家免疫規劃」，按照不同省份和地區確定疫苗品種和方案，在人群中進行預防接種。目前，中國在全國範圍內免費提供脊灰、乙肝和百白破等一類疫苗接種，甲肝、水痘、狂犬病疫苗等則屬二類自費疫苗。

然而，無論是免費疫苗還是付費疫苗，在中國都曾屢次發生安全事故。僅此次事件半年前，去年7月，中國疫苗巨頭長春長生被曝出狂犬病疫苗造假醜聞。

2016年3月，山東曝光價值5.7億元的非法疫苗案：25種兒童、成人用二類疫苗未經嚴格冷鏈存儲運輸銷往24個省市。

2010年3月，媒體曝光山西近百名兒童注射疫苗後或死或殘，引起廣泛關注。