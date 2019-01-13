中國官方稱涉槍案驟降 生活在中國究竟有多安全

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中國公安部治安管理局局長李京生表示，中國是當前全世界槍爆犯罪最少的國家之一，也是世界上最安全的國家之一。

李京生表示，2018年1月到11月，持槍爆炸犯罪下降了27.6%。

中國官方媒體在社交媒體平台上發佈了相關視頻，瀏覽量超過100萬次。

那麼與其他國家相比，中國到底有多安全，我們能否相信官方數據？

中國的涉槍案件

中國政府表示，從2012年到2017年，涉槍案件從311起降低至58起，降幅81.3%。

澳門大學犯罪學專家徐建華稱，這些數據所統計的犯罪，包括持有和使用槍支。

「就涉槍案件而言，中國應該是全球犯罪率最低的國家，因為政府有非常嚴格的限制。但是並不意味著其他犯罪也低。」

很多專家謹慎對待這類數據。澳大利亞國立大學的博格·巴肯（Borge Bakken）從事中國犯罪研究，他對這些數據持批判態度。

「中國的犯罪數據，這些都是謊言，該死的謊言。只不過是宣傳，從基層的派出所到最高層，都是虛假的數據。」

即便數據是不可靠的，但中國的涉槍犯罪率低確實有其原因。

在中國，普通人擁有槍支是非法的，而政府通過強有力的運動收繳非法槍支。

根據中國政府的數據，2018年，警方收繳了14.6萬支槍。

圖片版權 Getty Images Image caption 天安門廣場上的中國武警

其他國家

相比於中國，歐洲和美國的涉槍犯罪數據很容易獲取。

根據美國聯邦調查局的數據，2017年，美國有超過31萬起有記錄的兇殺、搶劫、襲擊案中涉及槍支。

2017年，英國和德國包括用槍威脅在內，分別有6375起和8935起涉槍案件。

這些數據不能與中國的數據直接比較，但不難看出為何中國的媒體抓住美國的類似案件不放，指出美國城市是何其危險。

在很多國家，收集和報道犯罪數據充滿爭議。

相關數據的一個很大變量是公眾上報的意願和對於犯罪活動的定義。

在中國報道暴力犯罪

BBC亞洲事務記者杉麗雅（Celia Hatton）分析

幾乎是每一天，中國的官方媒體都在報道西方國家的持刀、槍擊和性侵犯罪。

他們尤其鍾情於報道美國的槍擊案件。

圖片版權 AFP Image caption 中國官方媒體之一環球時報

背後傳遞的信息是：西方國家並不安全。去年7月，中國駐美大使館警告中國遊客在美國「避免夜晚獨自出行」。

北京方面想保護自己的公民，沒錯，但它也想借此宣傳國內的安全政策。這些政策目的是保護公民，也被用於維護共產黨的領導。

中國國內的低犯罪率可以用於解釋政府在監控網絡上的巨大開支。

2015年，北京官方宣佈這座城市的每個角落被警方的監控攝像頭覆蓋。到2020年，中國官方媒體稱應用人臉識別的監控網絡將在全國建成。

中國的官方媒體經常性報道在破獲一些大案時，「天眼」監控系統所發揮的作用。

去年6月，中國媒體就曾報道，中國西南省份四川的一個村莊中，兩個村民因為金錢發生口角。「當一個年輕人剛凖備掏出刀子時，警察及時趕到，阻止了一場可能發生的兇案。」

因此，難怪當一些中國人在社交媒體上告訴另一些中國人，在比較安全的國內度假。

政治壓力

在中國，分析人士認為，在各級政府，官員有動力去修改犯罪數據。

警方首先將案件上報市一級，再上報省一級，最終上報到國家層面。

「對於地方警察和官員而言，犯罪數據是很重要的政績，因此不同層級的地方官員修改數據。」徐建軍表示。

他補充，在犯罪率方面如果有優異表現，有助於官員們漲工資和升遷。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國的一線城市之一：廣州

國家公布的犯罪數據是基層警方上報數據的集合，但一些案件只有達到一定嚴重程度才會被上報。

根據徐建軍的研究，撥打報警電話的數量和公布的罪案數量並不相符。

「如果你對比報警電話的數量，就能發現超過90%沒有被上報，但並不是說每個電話都意味著一宗犯罪。」他表示。

儘管中國公布的犯罪數據有疑問，但在中國的城市中還是相對安全。