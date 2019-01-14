圖片版權 EPA/TAIWAN PRESIDENTIAL OFFICE Image caption 台灣新任行政院長蘇貞昌（右）上任，他表示要「接地氣做努力」。

台灣前行政院長賴清德星期一（1月14日）與行政院同仁道別。執政僅一年半後，賴清德就為2018年11月地方大選慘敗擔責，正式離任。

新任行政院長蘇貞昌已經71歲，2006年，他曾在陳水扁執政時擔任過一年多的行政院長。他這次重新出山被形容為「老將回鍋」。蘇貞昌在就任儀式上喊出目標：「捲起袖子拼，接地氣做努力，成績才是一切，人民才是王道」。

一年後的2020年1月，台灣將舉行總統大選，現在的內閣改組被視為相當關鍵。台灣中山大學政治研究所教授廖達琪對BBC中文稱，這次內閣改組可以看出蔡英文布局2020總統大選的態勢，她也斷定蔡英文會在2020出馬參選。

廖達琪分析：「在敗選後，蔡英文辭黨主席，內部急獨派系一再逼宮，但在習近平談話後，內閣攻防上出現問題的蔡英文得以團結住黨內，這對她而言這是個『雖輸實贏』的內閣布局。未來一年，以蔡英文為主的執政態勢還是會順暢。」

台灣師範大學政治所教授范世平則認為，蔡英文還是想抓住行政權，讓蘇貞昌成為單純執行者，整體內閣架構沒有太大鬆動，他形容這是台「蔡英文牌的拼裝車」。

圖片版權 Taiwan Presidential Office Image caption 接任副院長的陳其邁（左），在地方選舉敗選後人氣反而直升。

敗選內閣

有趣的是，包括院長蘇貞昌、副院長陳其邁與交通部長林佳龍等，都是民進黨在2018年11月地方大選時的主力戰將，三人分別在新北市、高雄市與台中市出征，都是台灣選戰的最熱區。

然而，三人紛紛在選舉中落敗，蘇貞昌輸了近30萬票，陳其邁則是輸了15萬票，過去4年坐穩台中市長的林佳龍也敗選，更跌破許多學者眼鏡。大輸與小輸的兩位候選人再攜手當正副院長，遭到台灣親中派媒體譏諷為「敗選內閣」。

不過，這些在地方大選中落敗的戰將，卻被視為相對接「地氣」，對地方事務相當熟稔。蘇貞昌過去擔任過改制前的台北縣長，陳其邁擔任過代理高雄市長，林佳龍也是前市長，三位都有20餘年的地方民意代表經驗。

廖達琪認為，選舉失敗後讓這些人轉進內閣，未嘗不是壞事，「中央跟地方能夠通通氣，順便換位思考，在政務能力跟政策推動上，反而會有加分」。她說，「失敗者聯盟」假若施政有方，說不定會變成「復仇者聯盟」。

圖片版權 Getty Images Image caption 吳釗燮留任外交部長。

兩岸外交出現突破？

台灣對中國大陸事務的最高行政機關陸委會，主任委員依舊由陳明通留任，而外交部長吳釗燮也同樣留任。廖達琪認為，新內閣未來一年的兩岸外交論調會依舊走緊。

她解釋，在習近平在《告台灣同胞書》40週年紀念會上發表談話後，蔡英文迅速回應稱不接受一國兩制和九二共識。雖然此前有些獨派大佬想聯合逼蔡英文退選，但蔡英文隨後對中國大陸強硬表態，她的支持率出現上升。

被視為是中國通的學者陳明通，過去也曾擔任陸委會主委，擔任學者時常往返兩岸，對於兩岸往來的歷史與「九二共識」的內涵與背景相當熟悉。

而外交部長吳釗燮在任時，雖然台灣失去幾個邦交國，但在地方選舉後，發言語調也轉為更強硬，並時常在社交網站上關注中國人權議題。

廖達琪分析，台灣政府未來一年將更加強與美國關係。但在中美貿易戰下，台灣的挑戰是如何在跟中國大陸講話轉硬的同時，還要照顧與中國大陸有千絲萬縷聯繫的台商。

內政改革將成重心？

蔡英文執政三年，內政問題同樣引發大部分民意不滿，從勞動基凖法修正到擴建火力發電廠引發爭議，讓這次的內閣改組同時以「讓人民有感」為主軸。

不論是蘇貞昌或是陳其邁，在敗選之後都大量使用社交平台跟人民互動，陳其邁甚至變成「網紅暖男」，從敗選發言後一系列動作，人氣有回升跡象。

廖達琪認為，個人特質與接地氣固然很重要，但如果太倚賴人民在網路上的情緒做溝通，而忘記政策內涵與施政品質，會失去執政重心，畢竟專家學者的專業意見是更值得被採納。未來一年的施政，接地氣外也只能多花錢做地方建設。

范世平則認為，這些多半老面孔的內閣，其中很多人是常任文官升任，有些還是由副轉正，無法讓人耳目一新，如果沒有新的想法跟政策，那未來還是沒有辦法突破。

圖片版權 Reuters Image caption 最後一年如何有效施政贏回民心，將是蔡英文的重點。

最後一年能否力挽狂瀾？

實施「雙首長制」的台灣，對外是總統擔任國家主軸，對內是行政院長被仰賴國家施政，足見行政院長責任之重。蔡英文於2016年5月執政以來，內閣至今已經經過三次改組，行政院長從林全、賴清德，再換到蘇貞昌。

由於2018年的地方選舉民進黨已經大敗，22席中僅落得6席，聲勢跌到谷底。離2020年總統大選只有一年，形勢嚴峻。

廖達琪認為，台灣政治始終是難說的，民進黨地方大選大敗，肇因還是施政問題。

范世平則認為，未來蘇貞昌跟蔡英文的磨合會是關鍵，如果沒有求新求變，民進黨依舊危機四伏。