圖片版權 Getty Images Image caption 中國海關總署披露2018年的外貿數據。中國外貿進出口總值超過30萬億元人民幣，比2017年增長9.7%。

周一，中國海關總署披露2018年的外貿數據。中國外貿進出口總值超過30萬億元人民幣，比2017年增長9.7%。

雖然中美在2018年貿易摩擦不斷，但中國對美貿易出口卻同比大幅增長11.3%。

不僅如此，今年美國實施多項貿易壁壘，以減少中國對美國的順差，但中國對美國貿易順差卻增至3233億美元，為2006年以來最高。

分析人士稱，這些反常識的現象，是因為「搶出口效應」和政策的延遲，同時12月單月表現疲弱，表現出貿易戰的影響逐漸顯現，為未來蒙上陰影。

貿易戰影響下，為何對美出口大幅上漲

根據中國官方公布的數據，若以美元計價，中國外貿進出口總值達到4.62萬億美元，同比增長12.6%；中國對美國出口同樣增長強勁，同比增長11.3%，達到4784億美元。

「剛公布的中國外貿數據，需要放在大背景下理解。」凱源資本董事總經理陸修泉（Brock Silvers）分析，中國對美出口保持在高位，主要有兩個原因：一是，美國經濟強勢上漲，二是，中國的出口商急於在美國的貿易限制措施生效前發貨。

這種「搶出口效應」在受訪經濟學家的預期之中。

此外，香港科技大學經濟系教授朴之水（Albert Park）表示，對中國商品的強勁需求也反映出其他國家面對中國商品的價格和質量難以競爭，所以少量的加徵關稅不會從實質上改變全球對中國出口商品的需求。

圖片版權 Reuters Image caption 低廉的要素成本使中國產品在全球市場頗具競爭力

中國對全球順差收窄，為何唯獨對美順差增加

特朗普政府發起貿易戰的原因之一是想降低中國對美的貿易順差，但從數據上看，似乎事與願違。

雖然中國對全球的貿易順差大幅下降16.2%，到3517.6億美元，為2013年以來的最低。但中國對美國貿易順差卻不減反增，達到3233億美元，為2006年以來最高。

從數據上來看，朴之水分析，雖然中國對美國的貿易順差增長，但對全球的貿易順差卻下跌。主要因為，中國從美國的進口幾乎沒有增長，相比之下，中國從全球其他國家的進口卻增長強勁，達15%。更深層而言，中國對美國貿易順差的增長，反映出中美貿易戰前的一些趨勢，因為貿易戰在去年下半年才激烈起來，而且進口商和出口商也需要時間調整新訂單。

圖片版權 Getty Images Image caption 貿易戰開始後，美國大豆出口量大幅下跌，價格也跌至10年來的最低點，這給中西部的農戶造成巨大損失。

陸修泉指出，一增一減之下，現在中國對美的貿易順差幾乎是其全部順差。這表示當前中美貿易對話非常重要，可能未來會著力降低中國對美的貿易順差。

經濟學人智庫分析師馬羅（Nick Marro）稱，美國對中國貿易逆差再創新高，會讓特朗普政府很不舒服。後者將減少這一數字視為政治上的首要任務。這點可能會給下一輪的中美貿易談判蒙上陰影。

此外，朴之水提醒，中國整體貿易順差的收窄也證明，中國沒有系統性地實施不公平貿易措施，以幫助其出口商。

年末的疲弱為2019蒙上陰影

雖然中國全年外貿表現較好，但12月單月表現疲弱。中國海關總署公布，以美元計價中國2018年12月出口同比下降4.4%，創2016年12月以來最大降幅；進口同比下降7.6%，創2016年7月以來最大降幅。

路透社援引多位分析師稱，去年12月進口、出口數據「雙降」，顯示出全球經濟和中國經濟放緩已初步得到驗證，搶出口因素基本消失，展望2019年一季度，外貿走勢不容樂觀。

圖片版權 Getty Images

中國官方也表達對新一年外貿情況的擔憂。海關總署新聞發言人李魁文稱，2019年，外部環境還是複雜嚴峻的，不確定、不穩定因素依然較多，加上基數抬高等客觀因素，外貿增長速度可能有所放緩。

陸修泉也表達悲觀，對即便沒有新增的貿易壁壘，僅因為2018年的政策效應，中國對美出口在2019年預計會下跌。

但馬羅提醒，貿易戰並不是12月唯一的影響因素。全球消費電子產品需求週期的觸頂也具有相關性，這點同樣影響台灣和馬來西亞在2018年末的表現。它可能對於最終產品出口的同感格外強，比如手機、電腦等，這些產品還未受到美國加徵關稅的影響。