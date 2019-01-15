波蘭要求歐盟和北約就如何對應華為制定統一策略，如何解讀？中國所稱的針對華為的"真實意圖，各方都看得很清楚"，什麼意思？

波蘭國家安全機構以涉嫌從事間諜活動為由逮捕了在波蘭的中國華為僱員王偉晶以及一名波蘭籍工程師Piotr D之後，波蘭內務部長約阿希姆·布魯金斯基(Joachim Brudzinski) 周末（12日）呼籲歐盟和北約在如何對應華為可能帶來的安全威脅，以及是否要將華為排除在歐洲市場之外的問題上協調政策，制定共同立場。

協調行動

布魯金斯基在接受波蘭電台RMF FM採訪時說：「在北約國家內也有對華為的擔憂。最好是在歐盟國家和北約成員內有一個共同的立場。」

他還說，任何有關華為在波蘭前途的決定「都將與歐盟和北約組織保持一致，因為波蘭是歐盟和北約成員國。」

布魯金斯基緊接著補充了一句：「我們希望跟中國保持良好、緊密且相互具有吸引力的關係。中國是個巨大的市場。」

布魯金斯基的一番話，表達了多層意思，頗值得玩味。

圖片版權 Getty Images Image caption 華為1987年創立，1996年開始走向國際市場。波蘭成為華為在歐洲的"大本營"。

巨大市場

據美國《華爾街日報》的統計，華為自2004年進入波蘭市場後，到2008年，華為將服務中歐、東歐、北歐26個國家和地區業務的區域總部設立在波蘭首都華沙，當使得波蘭成為華為在歐洲的「大本營」。

分析人士認為，波蘭呼籲歐盟和北約成員國協調立場，一方面反映出華沙不願意「挑頭」得罪北京，希望能看到以歐盟和北約的「組織形式」出面，分擔自己的壓力。

另一方面，它也顯示出歐盟國家在如何對應華為「安全隱患」問題上的不同態度和矛盾心態。

美國總統特朗普去年8月簽署法案禁止美國政府使用華為設備後，一直在向它的傳統盟友施加壓力，希望能攜手將華為排除在5G市場之外。

圖片版權 Reuters Image caption 歐洲國家的4G網絡已經大量使用華為設備，下一代5G 網絡與華為一刀兩斷，立刻"斷奶"並不像政客表態那麼容易。

矛盾心態

「五眼情報聯盟」成員國中，美國，澳大利亞，新西蘭等都已經明確將禁止使用華為設備。

相比之下，歐盟國家迄今的態度則顯得沒有像特朗普希望的那樣明朗堅決。

英國情報部門雖然對華為可能帶來的潛在安全隱患「深表憂慮」，但在採取行動上卻顯得猶猶豫豫。

英國軍情六處負責人揚格（Alex Younger）判斷華為可能構成安全威脅的根據是「5G網絡依賴中國技術」，這本身就是西方國家不得不面對的一個悖論。

歐洲國家的4G網絡已經大量使用華為設備，下一代5G 網絡與華為一刀兩斷，立刻「斷奶」並不像政客表態那麼容易。

圖片版權 Reuters Image caption 中國政府一直擔憂一個"陰謀論"：西方國家在美國的領導和施壓下，正在試圖聯手封殺華為。

雖然英國，法國，德國，挪威等都公開表達了使用華為設備的擔憂，但其它歐盟國家，如西班牙，葡萄牙，匈牙利等，仍對中國的參與表示歡迎。

瑞士網絡安全諮詢研究組織（Swiss Cybersecurity Advisory and Research Group） 的吉納奧迪博士（Dr Solange Ghernaouti）對路透社表示，「歐盟在對付華為問題上面臨挑戰。它暴露出歐洲大陸缺乏自主性。」

吉納奧迪博士說：「歐洲要麼依賴中國，要麼依賴美國。」

圖片版權 Money.pl Image caption 波蘭媒體對華為被捕銷售經理王偉晶有很多報道，稱他有個波蘭名字：Stanislaw。

「討好美國」

波蘭執政的右翼政黨法律與公正黨的反歐盟、反移民等民粹主義政策與美國特朗普政府很「合拍」，使得波蘭成為歐盟國家中公開為特朗普喝彩的為數不多的國家之一。

波蘭顯然不願意最新的逮捕行動被北京視為是在討好美國。波蘭情報部門發言人刻意向媒體澄清，王偉晶受到的指控"屬於個人行為"。

然而，中國顯然把波蘭的動作與北京視為的美國領頭全面封殺華為的陰謀聯繫了起來。

中國外交部發言人華春瑩周一（14日）表示，「希望波蘭能和中方相向而行，多做有利於雙方互信和合作的事情，確保兩國關係持續健康發展。」

中國官方喉舌《人民日報》旗下的《環球時報》說話就直白的多了。環時14日發表社評稱，「波蘭方面的這些舉動印證了人們的一個懷疑，波蘭高調抓捕華為員工是出於政治目的，它在迎合美國打擊華為的行動。」

環時的社評稱，「在中美之間搞選邊站，在華為問題上做幫助美國的志願者……像波蘭這樣公然跳出來的歐洲國家，還是第一個。」

你的器材不支持播放多媒體材料 中國外交部：特朗普iPhone被竊聽？用華為吧！

「聯手封殺」

《環球時報》不乏民族主義情緒的語言，也從側面反映了中國政府一直擔憂的一個"陰謀論"：西方國家在美國的領導和施壓下，正在試圖聯手封殺華為。

在14日的新聞發佈會上，中國外交部發言人華春瑩表示，現在有些人試圖以「可能存在安全威脅」為理由對中國高科技企業在海外發展進行打壓限制。

華春瑩說：「對於他們的真實意圖，各方都看得很清楚。安全問題必須用事實說話，必須要有確鑿的證據才能判斷哪些行為和公司具有安全威脅。」

環時的社評中也反映出北京的更深一層的擔憂：「華為作為中國公司的標籤很突出。它的遭遇具有象徵意義。如果華為遭到重創，對中國全社會的信心都將造成打擊。」

然而，與北京過去一個多月來全力營救滯留在加拿大的華為高管孟晚舟的努力形成鮮明對照的是，華為公司在王偉晶尚未認罪的情況下，迅速發表聲明，稱王偉晶是「因個人原因涉嫌違反波蘭法律而被逮捕調查，該事件對華為的全球聲譽造成了不良影響，依據公司勞動合同相關管理規定，華為決定立刻終止與王偉晶的僱傭關係。」

分析人士稱，華為顯然想撇清與王偉晶的關係，而波蘭方面也強調王偉晶受到的指控「屬於個人行為」，表明北京和華沙都不願看到事態失控。