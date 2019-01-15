圖片版權 INSTAGRAM @erka_d

最近中國社交媒體抖音國際版上給土豆化妝的挑戰席捲互聯網。世界各地的化妝高手正拿出他們的美妝畫筆，給土豆改頭換面。

這種趨勢可能聽起來很奇怪，但人們投入的熱情卻是令人印象深刻的。

去年12月初在抖音國際版上有幾個類似的視頻，當時是俄羅斯用戶埃洛娜（Elona Balasyan）在去年聖誕節前發佈了給土豆化妝的教程。

隨後這個趨勢變的越加受歡迎。

她先給土豆上粉底液，然後塗勻。底妝完成後，畫眉眼，塗眼影，畫眼線，塗睫毛，畫鼻和口紅。

臉部妝容完成後，埃洛娜還給土豆畫了一頭金髮。一顆本該躺在廚房的土豆就這樣華麗變身成了睡美人。本來坑坑窪窪的土豆表面，現在看起來「皮膚」平滑無暇。

目前尚不清楚她當時是因為開玩笑發的視頻。但卻激發了很多"靈魂畫手"的創作欲。社交媒體的用戶們開始在Instagram上分享他們的成果。

但任何蔬菜都可以拿來化妝嗎？專業化妝師凱特琳·魯布拉（ Caitlin Rubra）解釋說，土豆特別適合這種美容：「因為土豆水分稍微少些，所以它會更好地吸收化妝品，它們表面也相對平滑」

「胡蘿蔔更平滑，蘋果太光滑和有光澤，化妝品會滑落。」

「也許梨也適合被畫臉，但那不是正常的臉型。」

Instagram用戶，Danieli，Yelena和Maya三人共同經營一個帳號。他們畫的土豆更自然。他們這樣解釋創作靈感：

「我們看到一篇關於給土豆化妝的帖子，」他們告訴BBC， 「我們認為這就像給自己朋友化妝一樣，對每個人都是好主意。」

「我們是抱著玩一玩的心度畫的，但與此同時，這不只是尋常藝術。」

他們也在考慮嘗試其它碳水化合物，但是他們也意識到其中的浪費因素。

「這是個好主意，但也浪費食物。」他們說。