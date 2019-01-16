圖片版權 AFP Image caption 謝倫伯格案在短時間內完成重審，引起質疑。

加拿大男子羅伯特·勞埃德·謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）在中國因販毒罪被判死刑，引發中加兩國新一輪外交爭議。加拿大的法庭文件顯示，謝倫伯格過去十多年，在當地曾多次因為毒品有關罪行被判入獄。

BBC取得的法庭紀錄顯示，謝倫伯格2003至2012年共11次在加拿大被裁定販毒和各種交通違規罪成。其中在2012年被判四項犯毒罪成，被判入獄兩年。

主審這宗案件的法官布朗（Neill Brown）當時訓勉謝倫伯格說，謝倫伯格住在加拿大，是「世界上其中一個最好的地方」，他不應這樣對待自己的國家。布朗又說，希望那是他「最後一次到法庭應訊」。

圖片版權 AFP Image caption 大連中院此前耗時甚久才能下達一審15年監禁判決。

謝倫伯格今年36歲，外界目前尚未清楚他早期的生活，但他2003年起就有多次犯罪紀錄。

加拿大廣播公司（CBC）報道，當地警方2012年的調查發現，謝倫伯格利用自己的住所作為毒品分銷中心，並搜出價值6080加拿大元（約合4580美元）的可卡因和海洛英，又發現3205加拿大元現金，相信涉及毒品買賣。

主審法官布朗接受加拿大廣播公司訪問時透露，謝倫伯格當時因工受傷，因而濫用止痛藥，而謝倫伯格上庭受審時也戴上石膏套。又說，他判刑時指謝倫伯格十分幸運，因為他住在加拿大，又仍然獲得部份家人支持，要他「不要低估自己所犯罪行的嚴重性」。

布朗頒布裁決時說，他看不到謝倫伯格在小時候遭受任何虐待，又說謝倫伯格的人生的確出現點毛病，但那是他「必須解決的問題」。

謝倫伯格當時透過律師在庭上表示，他對自己的行為「感到羞恥」，又擔心自己的父親會否因為自己的罪行遇到尷尬情形。

圖片版權 AFP Image caption 特魯多對謝倫伯格案的評論遭北京批評為「武斷」。

「愛冒險的旅行者」

謝倫伯格在2013年獲釋至2014年被中國當局拘捕期間，外界對他的行蹤所知甚少。他的姑姑納爾遜·瓊斯（Lauri Nelson-Jones）早前向美國《紐約時報》形容，謝倫伯格是一個「愛冒險的旅行者」，經常用工作賺來的錢到亞洲旅行。

瓊斯說，謝倫伯格出發到中國前曾給自己的父親打電話，告訴對方自己的旅行計劃，父親只回應說：「嗯，好的。」

大連中院在重審宣判後發表聲明稱，2014年底，謝倫伯格與其他人合謀，試圖從中國走私222公斤冰毒到澳大利亞。謝倫伯格在被捕前曾凖備逃往泰國，但在途中被捕。謝倫伯格案一審被判有期徒刑15年。

中國官方傳媒報道，謝倫伯格為自己辯護時說他到中國只是旅行，途中卻被人陷害。