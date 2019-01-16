圖片版權 Getty Images Image caption 1987年任正非創立華為，時至今日華為發展成中國最大的公司之一

一向低調的華為創始人任正非，本周二（1月15日）罕見地接受國際媒體採訪，他駁斥了華為參與間諜活動的指控。

任正非還說，非常想念自己的女兒孟晚舟。

孟晚舟是華為的首席財務官。去年12月初，因為美國指控她違反伊朗制裁禁令，要求引渡，孟晚舟在加拿大被捕，目前她獲准保釋，但必須留在加拿大。

華為是全球最大的電信設備製造，最近卻在多個國家受到審查。

上周，華為一名銷售主管在波蘭被捕，當地政府指控他從事間諜活動。華為隨即解僱了這名主管， 並否認他的任何違法行為是代表華為進行的。

此外，英國等在應用5G技術和建設通信基礎設施時，也對使用華為的設備表達擔憂。這些國家認為，華為可能向北京方面提供監控和干擾數據的方法。

沒有「後門」

這是任正非第三次與國際媒體進行此類採訪，包括《金融時報》、《彭博社》和《華爾街日報》在內的六位記者受到邀請，上次採訪要追溯到三年前。

外界對華為的諸多擔憂中，任正非的背景常被提及——他於1978年加入共產黨，還是解放軍的退伍老兵。

這位已經74歲的企業家告訴記者，「我愛我的國家。我擁護中國共產黨。但我不會做任何傷害這個世界的事情。我個人的政治信念也與華為的商業營運沒有關係。」

他補充說，中國政府從未要求他或他的公司提供華為合作伙伴的「不適當的信息」。

「我個人永遠不會損害客戶的利益，我和我的公司也不會答應這樣的要求，」他說。

另有質疑稱華為可能讓中國間諜直接獲取數據，任正非駁斥，「中國沒有任何法律要求任何一家公司安裝強制性『後門』」，而華為「從未發生嚴重的安全事件」。

澳大利亞戰略政策研究所訪問學者尤倫（Tom Uren）此前向BBC中文表示，外界擔憂的根源是中國去年通過的《情報法》，該法第七條要求中國國內任何組織和公民要「依法支持、協助和配合國家情報工作」。

尤倫認為，中國政府可以按《情報法》要求華為與當局合作，「這樣做的話，他們不會觸犯澳洲任何法律，但仍可幫助中國情報組織的工作。因此，當中國公司在其他國家參與建設網絡基礎設施時，難以取信當地政府。」

圖片版權 Reuters Image caption 習近平在2015年訪問英國時，任正非陪同參觀裏華為在倫敦的辦公室

盛讚特朗普

任正非的大女兒孟晚舟被捕後，檢方指控她涉嫌造假、欺瞞多家金融機構，隱藏華為與Skycom的財務聯繫，聲稱兩家公司並無關聯，實質上利用Skycom作掩護與伊朗做生意，違反美國對伊朗制裁禁令。

中國批評，孟晚舟被捕是濫用司法程序。

中美兩國貿易爭端如火如荼，該案可能進一步加劇兩國間的緊張關係。

12月，特朗普總統表示，如果符合美國的國家安全利益，並有助於達成與中國的貿易協議，他可能會干預孟晚舟案。

任正非稱特朗普是「偉大的總統」，「他敢於大幅削減稅收，這將有利於......商業」，他補充說。

據報道，特朗普還在考慮一項行政命令，該命令將正式禁止美國公司使用華為和中興通訊製造的設備。

任正非強調，華為絶不會遭遇中興通訊那樣的情況，「我們多年來在研發上大量投入……中興遭遇的事情不會發生在華為身上。」

「我想傳達給美國的信息是『合作與分享成功』。」他說。

但他似乎承認，在某些情況下，華為將無法在海外銷售其產品。

澳大利亞已經禁止華為向本地運營商出售5G技術。新西蘭也阻止類似交易。

「你不能和所有人合作，"任正非說，"我們將轉移重點，更好地服務於那些歡迎華為的國家。」