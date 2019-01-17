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中美貿易爭端剛有所緩和，科技領域的爭端卻面臨激化。周三，來自共和黨和民主黨的四名美國國會議員共同提案，擬禁止美國產芯片銷售給華為、中興及其他違反美國制裁禁令或出口限制的中國通訊公司。

中興和華為都因違反美國對伊朗禁令而付出代價——美國曾禁止美國公司向中興銷售零部件，使中興陷入「休克」；華為的首席財務官孟晚舟則在加拿大被捕，面臨被美國引渡。

在通訊領域，世界排名第一和第四的華為和中興是5G技術競爭的重要參與者。中國輿論認為，美國對二者的打壓，旨在遏制中國科技發展。

發起提案的議員則表示，華為和中興等公司受到中國政府補貼，並可能為當局進行收集情報等活動，再加上違反美國對伊朗禁令，因此有必要立法制裁。

禁令內容

美國眾議院網站的聲明顯示，這是一份跨黨派提案，發起人包括共和黨籍的眾議員加拉格（Mike Gallagher）和參議員湯姆·科頓（Tom Cotton），以及民主黨籍的參議員範霍倫（Chris Van Hollen）和眾議員加列格（Ruben Gallego）。

這項提案內容包含幾點：

禁止美國零部件出口給違反制裁禁令的中國通訊公司；

任何違反制裁禁令或出口管制法律的中國通訊公司將受到最初給予中興的同等處罰；

確保受到懲罰的企業在經過一年配合與合作後，能證明其公司系統法規已進行修正才能撤掉懲罰措施等。

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 提案將美國對中興的處罰列為未來處罰的標凖

發起議員反覆點名華為和中興。參議員範霍倫稱，「華為和中興是一個硬幣的兩面。兩家公司都多次違反美國法律，代表對美國國家安全的重大威脅。」

眾議員加拉格表示，「這個跨黨派法案設置一個簡單的標凖：如果中國通訊公司被發現違反美國制裁禁令，它會被處以與中興最早受到的一樣嚴厲的處罰。」

參議員科頓則認為在違反制裁之外，還有對中國科技公司施加禁令的理由。科頓稱，「華為實際上是中國共產黨的情報收集機構。華為的創始人曾是人民解放軍的一名工程師。我們有必要採取措施保護美國利益，執行我們的法律。」

對中興、華為影響

中興案在該提案中被列為懲處的參考標凖。

去年4月，美國發佈禁令，七年內禁止美國公司向中興銷售零部件。禁令導致擁有近8萬名員工的中興「主要經營活動無法進行」——中興通訊約有20%至30%元器件，包括基帶芯片、射頻芯片、存儲等從美國採購，這些核心元器件幾乎找不到替代品。

為了使美國撤掉這一禁令，中興付出了巨大代價。去年6月，中興稱已與美國商務部工業與安全局達成《替代的和解協議》，中興支付14億美元民事罰款，不僅如此，中興還必須在30天內更換董事會和管理層，並允許由美國選擇的合規小組入駐檢查，成本由中興承擔。

華為本身未受到處罰，但去年12月初，華為首席財務官孟晚舟在加拿大被捕，理由就是美國指控她違反伊朗制裁禁令，要求引渡。孟晚舟是華為創始人任正非的女兒。

在該法案被正式提交前，任正非罕見接受媒體採訪，當被問及這個涉及華為的法案時，任正非強調，華為絶不會遭遇中興通訊那樣的情況，「我們多年來在研發上大量投入……中興遭遇的事情不會發生在華為身上。」

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 華為多年來投入大量資金進行科技研發

2017年華為研發投入達到897億元。截至2017年底，華為累計獲得7.43萬件專利授權，其中絶大多數為發明專利。

分析人士表示，因為這些專利，「封殺」華為絶非易事，7.4萬件專利幾乎不可能被完全繞過，這為華為在國際通訊產業鏈上創造了一條護城河。

貿易戰與科技冷戰

美國對華為和中興的打壓，發生在中美貿易戰爆發之後，因而這些舉措常被看作美國對華施壓的手段。

但任正非卻這麼認為。《金融時報》報道，任正非在本周二的採訪中稱， 「華為沒有那麼大。一粒小小的芝麻怎麼可能影響美中兩個大國之間的衝突？華為只是一粒芝麻，它起不到什麼作用。」

香港科技大學經濟系教授朴之水表示，經濟發展根本上還是被創新所驅動，而美國對中國最大的優勢在於創新質量和技術發展能力的引領地位。因此，這也是美國堅決捍衛的優勢。

香港中文大學助理教授胡榮也認為，美國的真實訴求不僅是減少貿易逆差，由於中國出口的很大一部分實際上來自美國公司，因此單純以貿易赤字為理由說不過去。中國從中獲益沒有數字顯示的這麼大。如果目標是減少赤字，那麼談判早該達成。美國真正的目的是阻止中國高科技產業的發展。

外界因此擔憂，在中國和美國的競爭下，技術上的遏制與經濟上的對立並行，將迫使其他國家不得不「選邊站隊」，因而陷入「科技冷戰」的局面。