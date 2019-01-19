2019年的第三周，華為再次成為全球關注熱點，在波蘭的中國華為高管王偉晶因涉嫌間諜活動被逮捕，而加拿大男子羅伯特·勞埃德·謝倫伯格被改判死刑也引發外界討論，探究此事是否與華為高管孟晚舟去年12月在加拿大被捕有關。

國際方面，英國首相特蕾莎·梅與歐盟達成的脫歐協議，沒能獲得議會的批准；澳大利亞的一條大蟒蛇因為虱子和寄生蟲病得奄奄一息。

剛剛過去的一周，BBC中文的這些報道受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

1. 華為終止與原駐波蘭高管王偉晶僱傭關係

圖片版權 Getty Images Image caption 華為1987年創立，1996年開始走向國際市場，在波蘭設有辦事處。

華為事件一波未平，一波又起。波蘭以涉嫌間諜活動逮捕了在波蘭的中國華為高管王偉晶以及一名波蘭籍工程師後，華為回應，王偉晶系因個人原因涉嫌違反波蘭法律而被逮捕調查，該事件對華為全球聲譽造成不良影響，華為決定立刻終止與王偉晶的僱傭關係。

2. 加拿大人被判死刑："上訴加刑"與"行刑外交"引發爭議

圖片版權 AFP Image caption 謝倫伯格案在短時間內完成重審，引起質疑。

華為高管孟晚舟被捕事件仍處於輿論熱點之時，中國法院突然以走私毒品罪改判加拿大男子羅伯特·勞埃德·謝倫伯格死刑。加拿大迅速表示抗議，謝倫伯格的辯護律師也質疑重申過程有違法之處。BBC駐北京記者麥迪文分析，中國也許以此作為談判籌碼，爭取加拿大釋放孟晚舟。

3. 英國脫歐協議被議會否決 政局五種可能面面觀

圖片版權 EPA Image caption 特蕾莎·梅首相與歐盟達成的脫歐協議沒能獲得下議院議員的批准。英國脫歐前景將如何？

周二（1月15日）晚間的投票表決中，議會以432 票反對，202票支持的史無前例壓倒性多數，否決了梅首相的脫歐協議。緊接著在周三晚間，特雷莎·梅首相在議會不信任動議投票中險勝，雖然保住了相位以及爭取跨黨派共識的機會，然而英國脫歐前景仍然是個未知數。

4. 習近平的中國：從"秦嶺違建"案看其絶對權力的強化

圖片版權 Mark Schiefelbein-Pool/Getty Images

獨立學者鄧聿文認為，中國領導人習近平要通過秦嶺別墅違建案殺一儆百，進一步強化其絶對權力：「製作『秦嶺違建』專題片，現在再查處趙正永，目的就是要告誡全黨，所謂政治紀律政治規矩政治站隊，說一千道一萬，領導幹部親歷親為，不折不扣地貫徹落實習近平的指示批示最重要，以此強化黨國絶對主義的統治和治理。」

5. 澳洲蟒蛇大戰五百虱子 結果慘烈出人意料

圖片版權 Gold coast and brisbane snake catcher/facebook Image caption 虱子之多，獸醫感覺手裏像握著一個會活動的裝滿了鵝卵石的袋子。

澳洲的一條大蟒蛇因為渾身爬滿虱子奄奄一息，獸醫從它身上除掉了500多只虱子。救了這條蟒蛇一命的托尼·哈里森說，給蟒蛇除虱子時，感覺像手裏攥著一個裝滿了鵝卵石的會動的袋子。