圖片版權 Reuters Image caption 在美國的人權組織說，中國在新疆拘禁100多萬維吾爾族穆斯林讓他們接受再教育，強迫他們放棄伊斯蘭信譽，背叛他們的民族。新疆喀什市的主要廣場。

英國報紙引述人權觀察組織年度報告說，「中國對人權的打壓到達1989年天安門屠殺以來的最嚴重程度。」

國際人權組織——人權觀察1月17日發佈2019《世界人權報告》，對世界一百個國家的人權情況做了評估。報告特別提到習近平修憲濫權，鎮壓新疆的維吾爾族穆斯林，宗教自由，西藏等問題。

人權觀察在2019年的世界報告中說，習近平領導的中國政府列入去年人權倒退最多的政權的行列，不過該報告在結論中說，全球來看，反對專制統治的運動呈現希望。

《獨立報》引述總部設在紐約的人權觀察負責人羅思（Kenneth Roth）在報告前言中說，中國加強了對人權的壓制，達到「1989年天安門民主運動被暴力鎮壓」以來的最嚴重程度。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國否認所有關於其系統地迫害穆斯林的指稱（新疆和田縣）。

中國人權

羅思特別提到了中國使用大規模監視技術，諸如識別軟件，習近平取消了任期限制，特別是100多萬維吾爾族穆斯林在新疆被送進"再教育"營地等問題。

中國否認所有關於其系統地迫害穆斯林的指稱，羅思說，中國堅持認為他們採取必須的政策以鏟除極端主義。中國之前先否認在新疆有集中營，後來在10月讓國家電視台播放了15分鐘的視頻，顯示被拘禁者在營地接受「自由的職業培訓」。

另外報告還說，維權人士在中國受到「任意拘禁，關押，和強制失蹤」。中國通過其"一帶一路"國際基建項目，「對其他國家專制政權提供了支持」。

羅思說，中國新疆拘禁100多萬維吾爾族穆斯林讓他們接受再教育，強迫他們放棄伊斯蘭信仰，背叛他們的民族。如果這樣的事情發生在任何其他國家，都會招致極大的憤怒反應，但是中國因為有經濟影響力，因此能讓這個問題不了了之。

人權觀察報告還注意到支持女性權利的#MeToo（我也是）運動也進入了中國，中國許多著名的學者，記者和活動人士都成為受害者指責的對象。

人權觀察中國項目的負責人索菲・理查森對《獨立報》說，就國內和國外危及人權方面來說，很難找到能和習近平相提並論的政府。

圖片版權 Getty Images Image caption 去年支持女性權利的#MeToo（我也是）運動也進入了中國，一些女性受害人公開了自己受到著名編輯和文化人性侵犯的經歷。

她還提到加拿大公民謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）的案件，「（中國和加拿大）外交爭端的結果是，一個加拿大公民被判死刑」。她還警告說，處理侵犯人權的國際機制本身正受到中國影響力的侵蝕。

索菲・理查森女士呼籲聯合國人權委員會要採取行動，首先要成立一個委員會調查新疆被壓迫的穆斯林。

「中國是個特殊的威脅，我們需要全世界和聯合國這種機構認清（中國威脅）並在他們還有能力應付的時候作出反應，如果習近平，中共和中國政府沒有受重要壓力要他們改弦更張，那麼很難看到目前的趨勢會得到改善。」

人權觀察的報告除了對中國侵犯人權發出警醒外，美國也受到其2019年報告的指責。人權觀察的2019《世界人權報告》說，特朗普總統在主政的第二年，美國在國內和國外開人權倒車。

人權觀察的報告特別指出特朗普政府制定的許多不利難民、移民、女性和許多其他族群的政策。人權觀察美國事務負責人奧斯汀希樂瑞說，「美國一旦侵犯人權，其實際影響常會擴及美國國界以外。」