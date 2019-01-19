圖片版權 iQiyi Image caption 演員王林凱的耳朵在某電視節目中被模糊處理。

一個中國在非常受歡迎的網絡視頻平台決定對男演員的耳朵進行一番「審查」，原因是他們佩戴了耳環，這在網上引發了一場激烈的辯論。

愛奇藝，是一家類似於Netflix的網絡視頻平台，其節目在大量轉發和分享，但視頻中戴耳釘或耳環男演員的耳垂處都被模糊處理。

「男電視明星不允許戴耳環」的標籤已在中國社交媒體微博上出現超過88,000次，許多用戶對於這件事表達了他們的憤怒。

在中國，這種對電視節目近乎"粗暴"的模糊處理引起了爭議。凡是涉及了嘻哈文化，紋身和LGBT符號的節目都受到了審查。

圖片版權 IQIYI Image caption 微博上的一些人指出了著名演員井柏然在電視節目'I Actor'第一集（左）和第三集（右）之間的區別

許多人在社交媒體指出，這次明顯審查是出於對"傳統"性別角色觀念的一種保護。近年來，具有「女性化」特徵的男性名人在中國已成為一個備受爭議的話題。

一位微博用戶開玩笑地寫道：「佩戴耳環的男人是娘娘腔，成吉思汗是個娘娘腔的人，我們應該禁止他在我們的歷史書中出現。」

也有人說這是雙重標凖，因為女演員的耳環並沒有被模糊處理。

「誰能說這不是性別歧視？為什麼男人不能這麼做？我們好像回到了100年前，」 另一位用戶寫道。而還有一位稱此舉是「未說出口的性別歧視」。

圖片版權 IQIYI Image caption 微博用戶評論了演員林彥俊的耳朵和他的女性合作演員小S(徐熙娣）的耳朵之間的區別

雖然大多數的評論都在批評這種模糊處理，但也有些人支持這種做法。

一位網民寫道：「我覺得政府應該有明確的規定，男人就應該像個男人一樣。」

其他一些人評論說他們認為戴耳環的男人是「奇怪的」和「娘娘腔」。

BBC評論員 凱麗 艾倫（Kerry Allen）指出，中國的所有電視廣播公司都是國家經營並受到嚴格的監管和審查。

國內節目必須至少提前兩個月向當地監管部門提交相關文件供官方批准。對於外國電視廣播的節目，這個過程可能需要更長的時間。

由於人們越來越多地通過互聯網看電視，甚至播出他們自己的內容，因此監管也已經擴展到電視以外的數字平台。視頻直播應用程序的普及使中國政府感到不安，因為中國政府希望對所有廣播進行絶對控制。

圖片版權 WEIBO

然而，社交媒體用戶對於觀看內容的限制感到不滿。一位微博用戶評論說，為什麼演員戴耳環是如此大的問題。

「有些人說這實際上會對孩子產生負面影響。如果就因為看見戴耳環會對孩子產生負面影響而指責一個媒體，那麼這個國家的教育體系是有多麼脆弱？」