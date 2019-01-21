圖片版權 Reuters Image caption 中國2018年經濟數據顯示，全年城鎮調查失業率保持在4.8%-5.1%之間，實現了低於5.5%的預期目標。

中國國家統計局周一（1月21日）公布2018年經濟數據，全年國內生產總值（GDP）90萬億元人民幣，比上年增長6.6%。

儘管實現了中國政府年初設定的GDP增6.5%的預期發展目標，但卻是中國28年來的最低經濟增長率。

分季度來看，經濟增長率逐漸降低，一季度同比增長6.8%，二季度增長6.7%，三季度增長6.5%，四季度增長6.4%。

外界長期以來質疑中國經濟數據的真實性。專家認為，數據依然反應出中國經濟的放緩跡象，並對2019年的經濟前景進行預測。

BBC中文將持續更新本頁面，帶來更多經濟學家的數據分析和預測。

放緩的經濟引擎

關於中國的經濟前景，BBC特約經濟記者達爾希尼·戴維（Dharshini David）分析，中國通過40年的時間確立了世界工廠的地位，但當其競爭優勢逐漸輸給勞動力更便宜的菲律賓和越南時，中國政府決定將經濟增長的動力從出口轉向國內消費。然而，這一過程產生了日漸高漲的債務規模和不良貸款，中國的老百姓、政府與企業，所承擔的債務規模是GDP的三倍之巨。再加上與美國間爆發激烈的貿易戰，使全球投資者和決策者對中國的經濟增長越來越敏感。

路透社表示，過去十年，全球經濟增長的三分之一來自中國，中國經濟越來越多的放緩跡象帶來關於全球經濟風險的憂慮。

多年來，媒體和學界對中國統計局發佈的數字一直有質疑。每年春天的兩會上，中國政府工作報告都會提出當年GDP增速目標，而最後的統計數據幾乎都會與目標值相差無二。

經濟學人智庫首席分析師王丹告訴BBC中文，GDP增速不可信，因為對於價格的估算和實際相差太大，地區性差異也沒有反映出來。

"我們預測的GDP增速和統計局在有的年份上差別很大，比如2017年我們估計是4.2%，沒想到政策刺激過頭導致經濟加速，最終統計局的數字是6.7%。中國從2008年之後的經濟增長絶大部分是政策驅動型，宏觀政策尺度不好把握。"王丹說。

圖片版權 EPA Image caption 經濟學家和機構預測中國經濟在2019年會進一步放緩至6.3%左右

2019經濟前景

BBC經濟記者安迪·韋爾第認為，中國領導層在2008年金融危機後整理出一套方法，即通過大規模釋放流動性，保持住經濟增長的速度，今年通過大規模投資基建刺激經濟增長，但債務也一飛衝天。上周，中國央行繼續釋放大量流動性，未來類似舉措似乎將接踵而至，但中國的經濟已經對強力刺激已經習以為常，外界希望的是，中國經濟體還未對這些刺激感到麻木。

路透社採訪多位經濟學家，大多數分析認為，中國的刺激政策需要一段時間才能見效，中國經濟很可能在變得更好之前，會變得更糟，今年會進一步放緩至6.3%。一些經濟學家稱，實際經濟增長已經比官方數據低得多了。

對於2019年經濟前景，多家機構進行預測。渣打銀行預測中國經濟將在2019年一季度後溫和反彈，中國將維持全年經濟增長在6.0%至6.5%之間；美國先鋒集團方面認為，預計經濟增速將在2019年穩定在6.0%至6.3%區間，中國經濟硬著陸的可能性很小。