圖片版權 CNSA Image caption 「嫦娥四號」探測器進行人類歷史上首次月球背面軟著陸。

英國《衛報》科技事務記者漢娜·德芙琳(Hannah Devlin)撰文說，在美國的阿波羅11號第一次載人登月時，美國航天局在休斯敦的地面控制人員對宇航員說，要看看"名為「嫦娥」的中國美女"是不是在月球上。根據中國傳說，嫦娥幾千年前就帶「玉兔」到了月球。

當時美國宇航員巴茲·奧爾德林（Buzz Aldrin）笑著回答說：我要找找這個「兔女郎」（美國花花公子俱樂部的性感侍者），隨後他和阿姆斯特朗就在月球表面作了歷史性登陸。

本月中國的「嫦娥」4號探測器成為第一個在月球背面著陸 的探測器，它攜帶的玉兔號月球車開始在人類從未探測過的月球背面探索。中國的探索發回神秘的月球背面的圖像，令月球再次成為令人振奮的話題。

《衛報》文章說，中國的嫦娥4號登月表明了中國要成為世界主要太空探索強國的雄心。雖然北京很少透露他們在太空計劃的投資數目，但是他們的目標包括：建立太空站，在月球建立基地，另外在2020年前探索火星，在2029年前探索木星。

圖片版權 xinhua Image caption 北京航空航天大學建造了"月宮一號"空間基地生命保障人工閉合生態系統，學生在和月球相近的條件下，種土豆，小麥和蔬菜。那些志願者在封閉生存環境中生活了370天。

漢娜·德芙琳認為，其它國家的航天機構可能受到中國雄偉計劃的刺激，開始重新對月球發生興趣。美國，印度，日本和俄羅斯都計劃在今後10年中發送月球探測器。

歐洲太空局月球探索團隊的項目研究員卡彭特認為對月球的新興趣已經超出了純科學範圍，"長期來說，人要長期在太空生存是一個動機。如果我們想長期離開地球，經濟上可持續地工作和生活，這需要學會使用在太空發現的資源。"

更長時間進入太空的動機包括從月球和隕星上取得珍貴資源，另外也為「逃生飛船」那種前景作凖備，即在我們居住的世界不適合居住的時候，人類要另尋他途。

中國探索建月球基地

中國官員在新聞發佈會上說，在進行過從月球取樣返回地球的「嫦娥」5號探月後，還要繼續進行3次探月項目。在研發到「嫦娥」 8號時，中國期望為在月球建立基地打好基礎，包括依靠3D打印技術使用月球土壤建造房屋。

中國的太空工程的一個重要組成就是為人類在太空生活作凖備，「嫦娥」 4號探測就包括調查月球土壤中是否包含水分，以及在微重環境下在微型溫室中測試植物和昆蟲的生存能力。

圖片版權 NASA Image caption 中國的太空工程的一個重要組成就是為人類在太空生活作凖備，嫦娥 4號探測就包括調查月球土壤中是否包含水分，以及在微重環境下在微型溫室中測試植物和昆蟲的生存能力。

《衛報》報道說，北京航空航天大學在地面進行為期一年的試驗，即「月宮一號」空間基地生命保障人工閉合生態系統，學生在和月球相近的條件下，種土豆，小麥和蔬菜。那些志願者在封閉生存環境中生活了370天。2018年5月15日，「月宮一號」志願者封閉生存370天出艙。

「嫦娥」 4號探測器裏面有許多瑞典和德國團隊研發的裝置，但是一些專家說，其它國家對和中國合作的問題採取謹慎態度。

華盛頓戰略及國際研究中心技術政策項目主管詹姆斯·劉易斯說，中國有盜竊技術的名聲，這就減少了他們的國際合作機會。他認為，雖然中國說要雙贏，但實際上他們將其視為競賽，說明他們認為這是一場零合遊戲，只有一個贏家。

因為中國軍方控制大部分太空項目，也有人擔心中國的目標是部署太空系統，以獲得比對手更多信息，或阻礙對手的太空能力。

歐洲太空局月球探索團隊的項目研究員卡彭特說，不管關於太空的外交走向如何，各個國家和商業運營者都應該開展合作，為探索月球和太空其它地方確立規則。卡彭特說，地球上的經驗告訴我們如何以可持續，符合倫理的方式管理使用資源，這當然會成為討論的一個問題，即我們如何以對未來負責的方式行事，如何建立規則和法律框架，確保能做到這一點。

挑戰美國太空主宰？

中國，美國和歐洲競相努力，計劃在月球建立基地，取得月球資源，引發了新一輪太空競賽的話題。有人說中國已經在這場決賽中領先。不過《衛報》報道說，美國喬治華盛頓大學的國際問題專家洛格斯登教授認為中國最近的太空成就被許多人誇大了。

圖片版權 xinhua Image caption 在2013年中國摧毀了一枚35000多公里上空的衛星。美國專家擔心中國會挑戰美國的太空主宰。

美國宇航局發生了「新地平線」號（New Horizons）探測器去探索矮行星冥王星和柯伊伯帶的行星際，日本發送給太空探測器「隼鳥2號」在一個隕星上成功著陸並計劃取樣返回地球。洛格斯登教授說，同美日這些探索項目相比，中國的成就並不大。

喬治華盛頓大學的的洛格斯登教授說，下一輪太空探索的關鍵問題是：中國是否會同其他國家合作，還是繼續進行競爭。他說這其實是個關係到中美關係的更大的問題，中國和美國將成為在軍事，經濟和技術方面的競爭者，還是他們能夠找到合作的辦法。太空探索競賽集中說明了這點。

中國嫦娥4號探測器登月後，瑪麗·德約夫斯基（Mary Dejevsky）在《衛報》專欄中說，冷戰期間美國和蘇聯的太空競賽最後以某種太空合作方式結束。現在中國的太空探索成功引發的問題是，中國在多大程度上會被現有的「俱樂部」接受。

美俄的太空合作是長達半個多世紀的競爭和磨合的結果，但是中國最近的太空成功打破了目前的太空探索平衡。美國國會長期存在中國恐懼症，因此美國似乎已經認定中國進入太空是個致命的對手。

美國CNN在報道「嫦娥」4號登月成功時引述國防研究和分析研究所中國太空計劃方面的專家南拉塔·戈斯瓦米的話說，中國想「另行建立一套機構，投資機制和能力，這不僅會挑戰美國在太空的主宰，也會確立中國主宰的太空秩序」。