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如果要說最有代表性的英國文化符號，小豬佩奇（Peppa Pig）可能不會是許多人的選擇。

但在中國，這個英國創造的兒童卡通形像卻成為這樣的一種象徵。

自七年前在中國發行以來，這部系列動畫片已經在中國收獲180億次觀看。在宣傳英國形像方面，佩奇和她的英式中產階級家庭可能比披頭士樂隊（Beatles）或者曼聯足球隊（Manchester United）等任何元素都有效。

因此，當與佩奇相伴的機會來敲門時，英國人當然會抓住機會。

在看過佩奇和她的朋友們前往白金漢宮（Buckingham Palace）拜訪英國女王，並且帶著女王跟他們一起玩泥巴的一集後，一對中國雙胞胎姐妹最近在網上發佈了一段視頻，直接向女王伊麗莎白二世表達了她們的想法。

她們也想與佩奇一樣，去她的宮殿拜訪她。在某種程度，這個方法奏效了。

圖片版權 British Embassy China Image caption 英國駐華大使吳百納邀請這對雙胞胎來自己家裏做客。

英國駐華大使吳百納（Dame Barbara Woodward）發佈了一段她自己的視頻作為回應。

「米妮和米艾，你們好，」她說。「我是英國大使，是英國女王在中國的代表。」

「我想邀請你們來我在北京的家裏做客，」她說道。「我們可以一起品嚐一下英國式的茶和司康餅。」

這則貼文在中國已經被瀏覽過900多萬次，是吳百納在中國履職四年來發佈的其他貼文的十倍多。

圖片版權 Huw Evans picture agency Image caption 這對雙胞胎可能很快會去英國。

就這樣，兩個還有些摸不清楚狀況的五歲小女孩來到了吳百納的住處，跟她吃起了司康餅和巧克力蛋糕，還坐在一起給小豬佩奇圖畫紙上色。她們面前，還有一群媒體記者。

「你覺得女王的花園裏真的會有泥塘嗎？」我問她們。

她們點了點頭。畢竟女王的花園面積很大。

這次經歷可能跟她們想要的不完全一致，但這對雙胞胎還得到了一次去英國旅行的機會，使得她們至少有機會去看一下白金漢宮。

英國駐華大使館還與小豬佩奇在中國的版權方優酷網發起了一項招募活動，被選中的小朋友們可以與米妮和米艾一起前往英國。

圖片版權 Jie』yi Tattoo Image caption 佩奇開始被用作一種叫「社會人」的反正統文化的標誌。

然而還需指出的是，中國的小豬佩奇熱也有它的陰暗面。

大約兩年前，一些展示小豬佩奇紋身的圖片開始在網上出現。

自那時起，佩奇開始被用作一種叫「社會人」的反正統文化的標誌。

去年，中國人氣視頻網站抖音開始大規模刪除含有佩奇的視頻。中國官媒《環球時報》稱「社會人通常受教育程度不高，沒有穩定工作」，「他們遊手好閒，是黨努力培養的年輕一代的反面。」

軟實力

但佩奇卻在這場封殺中存活了下來。

一部針對中國市場打造的小豬佩奇電影將在中國農曆春節（二月五號）期間上映。

這部電影由中國阿里巴巴影業與加拿大Entertainment One公司聯合製作。儘管佩奇是英國人打造的，但現在歸加拿大公司所有。

這部影片的預告片最近在中國廣泛傳播。憑借佩奇故事與中國家庭團聚主題的精巧融合，該預告片目前已被觀看超過3億次。

在後脫歐時代，英國需要與世界主要經濟體建立更緊密的聯繫。這種背景下，我向英國駐華大使提問道，她是否認為一隻粉紅色小豬會比一群英國政客更有說服力。

「老實說，我不會說得這麼零和（絶對），」吳百納笑著回答。

她告訴我，一段良性的英中關係由三部分組成：政府間強有力的關係，商界強有力的關係，以及民間強有力的關係。

「如果要說軟實力，小豬佩奇與王室、溫布爾登（Wimbledon）、英超及其他事情一樣，都是民間關係的一部分。」

在一對可愛的雙胞胎，一個英國製造的好產品，以及大量的中國媒體曝光之下，她肯定希望所有的英中外交問題都能這樣順利。

有一句話是這麼說的，豬也有會飛的時候（Pigs might fly，比喻不可能的事情）。