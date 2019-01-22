圖片版權 xinhua

中國日益加速的軍隊現代化不但在迅速縮小與美國的軍事實力差距，而且解放軍在某些領域已經達到世界一流水凖甚至超過對手。

這是上周發表的美國國防部五角大樓2019年《中國軍事力量》報告得出的結論。

五角大樓對中國軍力的最新研判是，中國的部分武器系統研發在過去幾年裏取得了飛躍性進展，不但能與美國平起平坐，甚至某些領域更勝一籌。

圖片版權 XINHUA NEWS AGENCY Image caption 中國慶祝第一艘國產航母下水。

五角大樓中國軍力研判要點：

中國持續20年不斷增長的國防預算、海陸空全面發展及隊對信息作戰等非傳統作戰 手段 的關注，以及對指揮控制結構的改革，使得中國軍力迅速提升。

中國的中程精確打擊武器，如巡航導彈，幾乎正在獲得與美國及西方盟國同類系統的同等水平。

中國著力發展高超音速武器（hypersonic weapons），使得能數倍於音速飛行的中程導彈可以躲避導彈防禦系統。

中國新一代中程和遠程新型轟炸機的研發可能在2025年達到實戰部署要求。

中國的部分武器系統已經接近世界上最先進 水平 。 「 某些領域甚至世界領先 」 。

中國的許多軍事研發項目都在地下隱蔽環境中進行，能躲過衛星偵察，保密良好。

中國人民解放軍的加速現代化可能會提升軍方對自身戰鬥力的信心，最終可能使得中國領導層更願意冒險發動區域戰爭。

五角大樓2019年《中國軍事力量》報告認定，中國人民解放軍之所以能在極短的時間裏實現技術現代化甚至趕超世界一流水平，一個關鍵的助力是中國可以「使用一切手段獲得技術」。

報告稱，中國的國內法律使外國合作伙伴被迫以洩露技術秘密來換取進入中國巨大的市場。

圖片版權 CSIS ASIA MARITIME TRANSPARENCY INITIATIVE / DIGIT Image caption 衛星圖片顯示中國在南海渚碧礁上建立了空軍基地

「強加中國意志」

中國人民解放軍海陸空三軍全面提升的作戰能力，已經部分掌握的一流軍事技術和武器系統，對世界意味著什麼？

五角大樓2019年《中國軍事力量》的核心研判是：中國的軍事現代化著眼點不在介入一場大規模的全球性戰爭，而是為了應對地區行動可能面臨的挑戰。

最令五角大樓擔憂的似乎並不是中國軍隊的某些硬件系統能與美國平起平坐甚至更勝一籌，而是每個系統提升的背後，是中國軍隊將領們的自信心的同步提升。

一位不願透露姓名的五角大樓高級情報官員在報告發表後對法新社說：「最大的擔憂是，隨著許多技術的成熟，隨著他們對軍隊的重組開始實施，隨著他們越來越精通這些能力，中國將達到這樣一個臨界點，即他們在內部決策時會作出決定，使用武力解決地區衝突是更可能的辦法。」

五角大樓的報告的結論是，中國在空中，海上和太空及網絡站能力的大幅提升，「使中國可以在地區強加其意志」。

圖片版權 xinhua Image caption 美國國防部報告說，航程擴大的轟6K轟炸機能夠攜帶6枚對地攻擊巡航導彈，使解放軍的遠程精確打擊能力覆蓋了關島，而且他們可能針對美國和盟友的目標進行攻擊訓練。

「威脅美國」

五角大樓最新的有關中國軍力的研判認為，中國軍力提升帶來潛在危險更具地區性。分析人士指出，這與５個月前另一份五角大樓的相關研判相比，美國的隱憂似乎有所不同。

2018年8月，美國國防部在對國會的年度報告中，就中國軍事和經濟的發展可能帶來的潛在威脅作了全面評估。其中，中國新一代隱形遠程戰略轟炸機的研發和中國空襲能力是評估的重要一部分。

美國國防部對國會的年度報告說，中國正在增強向更遠地區部署轟炸機的能力。五角大樓警告說，解放軍可能在針對美國和它的盟國進行空中打擊訓練。

"在過去3年中，解放軍轟炸機水面的活動區域迅速擴展，他們在重要的海域獲得經驗，可能針對美國和盟友的目標進行攻擊訓練。"

圖片版權 xinhua Image caption "最大的擔憂是……他們達到這樣的地步，即解放軍領導層可能會告訴習近平：他們對自己的實力有信心"。

五角大樓報告說，在2017年8月，中國空軍派遣轟6K轟炸機首次飛越沖繩。該型轟炸機沿沖繩島東海岸飛行，沖繩島上有駐守5萬美軍的軍事基地。

中國轟炸機進入西太平洋令美國感到不安，因為「航程擴大的轟6K轟炸機能夠攜帶6枚對地攻擊巡航導彈，使解放軍的遠程精確打擊能力覆蓋關島。」

中國軍方可能展示了「打擊美國和盟國軍隊和西太平洋和關島的軍事基地的能力」。

但是，報告也承認，解放軍的訓練飛行「除了展示其增強的能力之外」，並不清楚北京究竟想發出什麼訊號。

「針對台灣」

北京想發出的信號在五角大樓最新的中國軍力研判報告中似乎更明確了：在地區衝突中北京更具備了軍事能力的自信，台灣將首當其衝。

2019年的《中國軍事力量》報告發表後，五角大樓一位高級情報官員說，北京對自己軍事能力的自信程度可能足以促使其相信，用武力收復台灣是可行的選擇。這位官員稱，這個想法是報告得出的「最令人擔憂的」結論。

圖片版權 EPA Image caption 蔡英文：「我要重申，台灣絶不會接受'一國兩制'，絶大多數台灣民意也堅決反對'一國兩制'，而這也是'台灣共識'」。

路透社援引這位官員的話說，「最大的擔憂是……他們達到這樣的地步，即解放軍領導層可能會告訴習近平：他們對自己的實力有信心」。

五角大樓最新報告發佈兩周前，中國國家主席習近平重申北京不會放棄武力攻台的威脅，引起台北的強烈反應和華盛頓的緊張。

習近平1月2日在北京人民大會堂舉行的"告台灣同胞書"發表40週年紀念會上再次明確，反對台獨及統一台灣是兩岸「唯一出路」。習近平的講話強調「九二共識基底」，再提「一國兩制」。

習近平講話中一面稱「中國人不打中國人」，同時又明確北京「不放棄武力統一」。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國正在發展航母打擊能力。對應大規模多兵種多武器系統的戰爭，中國軍隊還需要時間磨合協同作戰能力。

台灣總統蔡英文立即對習近平的講話作出強硬回應，稱「北京當局所定義的『九二共識』，其實就是『一個中國』、『一國兩制』……我要重申，台灣絶不會接受『一國兩制』，絶大多數台灣民意也堅決反對『一國兩制』，而這也是『台灣共識』」。

台灣海峽兩岸對峙以及南中國海主權爭議升溫導致爆發地區性軍事衝突的危險正在增加。

但是，中國是否已經具備或是否凖備以武力在地區爭端中「強加其意志」，則仁者見仁。

法新社引述的那位不願透露姓名的五角大樓高級情報官員在對北京的意圖表示擔憂的同時也指出，解放軍已經40年沒有打過仗了。他認為，對應大規模的、涉及多兵種多武器系統的戰爭，中國龐大的軍隊還需要時間磨合協調指揮、協同作戰的能力。