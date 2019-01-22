圖片版權 Reuters Image caption 中國大使上周威脅說，如果渥太華對中國華為實行制裁，將面臨後果。

加拿大前情報頭目撰文說，因為安全風險太大，加拿大應該禁止中國華為為該國5G網路提供設備。這是繼上月英國情報部門負責人對中國新技術主宰的安全威脅發出警告後，又一位西方情報界人物發出類似警告。

加拿大是西方所謂「五眼情報聯盟」的成員，即加拿大，美國，英國，澳大利亞和新西蘭組成的情報機構聯盟，他們在反間諜，反恐和對付外部威脅時分享情報，互相提供支持。

中國高科技巨頭華為公司參加西方國家的5G網絡建設在「五眼情報聯盟」國家中引起警惕。目前英國和加拿大仍然未對是否禁止華為作出最後決定。日本和韓國已經跟隨「五眼情報聯盟」對華為進行抵制。

中國大使警告

中國上周警告渥太華不要制裁華為。中國大使上周威脅說，如果渥太華對華為實行制裁，將面臨後果。上月加拿大按照美國的引渡要求在加拿大逮捕了過境的華為高管孟晚舟，此後加拿大和中國關係急劇惡化。

圖片版權 xinhua Image caption 理查德·法登（Richard Fadden）在2009-2013年間擔任加拿大安全情報部門的負責人，他要求禁止中國的華為公司設備進入加拿大的5G網絡。

理查德·法登（Richard Fadden）在2009-2013年間擔任加拿大安全情報部門的負責人，他引述了其所謂的充分證據，要求禁止中國的華為公司。

法登說，「加拿大政府不應該理睬這個（中國大使）的威脅，要禁止華為設備進入加拿大的5G網絡，保護加拿大人的安全。」

他在加拿大《環球郵報》上撰文說，「中國採取了把加拿大人處死的辦法來捍衛中國頂尖的公司，如果讓中共隨心所欲進入加拿大的通信網絡，他們還會怎麼做呢？」

加拿大官員正在研究最新一代的移動通訊5G網絡的安全問題。一名知情的消息人士最近表示，加拿大官員需要一段時間才能對此問題產生報告。

加拿大公共安全部長拉爾夫·古戴爾對記者說，加拿大未來的5G網絡會使用其它公司的設備，但是他沒有作出進一步說明。

圖片版權 PA Image caption 英國軍情六處負責人揚格警告說，中國的新技術主宰在未來構成更大的安全威脅。

中國新技術威脅

此前，軍情六處負責人揚格（Alex Younger）講述面對目前的威脅和地緣政治變化時說，中國的新技術主宰在未來對西方構成更大的安全威脅。他說，對於新興的5G網絡依賴中國技術的問題，需要考慮其對國家未來安全狀況的影響。

軍情六處負責人在去年12月的講話中特別提到中國領導人習近平宣佈「中國製造」戰略，以及要在智能通訊，人工智能，合成生物學和基因學領域佔主導地位的雄心。

「五眼」國家的情報部門負責人在2018年數次提醒加拿大總理特魯多警惕中國的華為對加拿大潛在的安全威脅。加拿大媒體曾報道說，在孟晚舟被捕前幾個月，特魯多和「五眼」國家主管會面。

《華爾街日報》報道，美國也對德國有關當局施加壓力，要他們放棄使用華為。歐洲最大的電訊公司德國電訊表示在審查他們的全球採購政策，要考慮關於中國製造商的網絡安全顧慮。

營救加拿大人

圖片版權 Reuters Image caption 在華為首席財務官，華為創始人的女兒孟晚舟在加拿大被捕後，中國要求加拿大立即放人，之後中國逮捕了兩名加拿大人斯帕弗頗（左）和康明凱（右）。

在華為首席財務官，華為創始人的女兒孟晚舟在加拿大被捕後，中國要求加拿大立即放人，之後中國逮捕了兩名加拿大人。最近中國的法庭將一名因販毒被囚禁的加拿大人宣判死刑。

加拿大駐華大使麥家廉周五（1月18日）說，爭取兩名被中國逮捕的加拿大人獲釋，並且要求中國廢除死刑判決是他工作的當務之急。

最近，來自19個國家140多名學者和前外交官給中國領導人習近平發出聯名信，呼籲釋放兩名被中國逮捕的加拿大人。聯名信警告說，中國逮捕兩名加拿大人對外發出了"跨境交流在中國是不受歡迎的，甚至是危險的"信號。

中國外交部發言人華春瑩周二（1月22日）回應說，這封信代表不了國際社會的主流聲音，它既是對從事正常中外交流人士的不尊重，也是對中國司法精神的不尊重。華春瑩還說，加拿大前情報頭目理查德·法登的言論是無稽之談。